Fußball News vom: 18.11.2022 - 15:06

WM 2022

Spanien – Costa Rica WM 2022 Tipp, Wetten & Quoten | 23.11.2022

Spanien startet mit einer Pflichtaufgabe gegen die Costa-Ricaner am Mittwoch um 17 Uhr in die WM 2022. Die Favoritenrolle ist dabei klar verteilt.

Feiert Spanien einen klaren Auftaktsieg? (© IMAGO / AFLOSPORT)

„La Roja“ hat sich für den Gruppenauftakt bei der WM 2022 in Katar bereits warmgeschossen. In einem Testspiel gegen die jordanische Nationalmannschaft setzte sich die Mannschaft von Nationaltrainer Luis Enrique mit 3:1 gegen den Wüstenstaat durch. Obwohl Spanien mit angezogener Handbremse spielte, war die Vorstellung gegen Jordanien lobenswert.

Damit feierte Spanien zudem auch den vierten Sieg in den letzten fünf Länderspielen und befindet sich somit bereits in WM-Form. In einer Gruppe mit Deutschland, Japan und Costa Rica ist sogar ein Gruppensieg für die Spanier kein unrealistisches Szenario.

Beim Gruppenauftakt sollte sich die spanische Nationalmannschaft nicht allzu schwertun und die ersten drei Punkte eintüten. So sehen es auch die besten Buchmacher, die bei Spanien vs. Costa Rica für Tipp 1 derweil Wettquoten von lediglich 1.16 anbieten.

Feiert Spanien den nächsten Sieg gegen Costa Rica?

Im Rahmen einer Weltmeisterschaft wird Spanien erstmals überhaupt auf den Mittwochsgegner aus Costa Rica treffen. In den drei Freundschaftsspielen zuvor blieb Spanien nicht nur ungeschlagen, zwei dieser drei Begegnungen gewann „La Roja“ sogar. Letztmals, als die Spanier auf Costa Rica trafen, gab es im November 2017 sogar einen 5:0-Kantersieg für die spanische Nationalmannschaft.

Ein ähnliches Resultat ist auch dieses Mal nicht auszuschließen. Genug Offensivpower ist dafür in den Reihen der Spanier vorhanden. Schon im Rahmen der WM-Qualifikation erzielte Spanien im Schnitt mehr als zwei Tore pro Match. Der Gruppensieg war dennoch hart umkämpft. Erst am letzten Spieltag konnte sich Spanien im Zweikampf gegen Schweden durchsetzen und somit die Playoffs vermeiden.

Der fussballportal.de Tipp: Spanien gewinnt gegen Costa Rica

Seit dem WM-Titel 2010 hinkte Spanien den hohen Erwartungen bei Weltmeisterschaften hinterher. 2014 wurde die spanische Nationalmannschaft schon in der Gruppenphase eliminiert. Vier Jahre später musste „La Roja“ bei der WM 2018 gegen den russischen Gastgeber im Achtelfinale die Segel streichen.

Nun ist die spanische Nationalmannschaft auf Wiedergutmachungskurs und profitiert dabei vor allem von einem hochkarätigen Kaderaufgebot, der gespickt ist mit erfahrenen Spielern und aufstrebenden Youngsters. Vier von den insgesamt sechs Spielern unter der U21-Marke kommen aus der Jugendschmiede „La Masia“ des FC Barcelona.

WM-Quoten für Spanien – Costa Rica:

Drei Weg Wette Sieg Spanien Unentschieden Costa Rica Anbieter 1,16 7,00 19,0 Bet365 1,11 7,00 19,0 Bildbet 1,17 7,80 23,0 Bet3000 1,15 7,20 21,0 Bet-at-home 1,16 7,50 20,0 Bwin



* Quoten Stand vom 18.11.2022, 14:46 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.

Geht Costa Rica bei der WM 2022 in Katar unter?

Die Costa-Ricaner sind schon zum dritten Mal in Folge bei einer WM vertreten. 2014 erreichten die „Los Ticos“, wie Costa Rica auch genannt wird, das Viertelfinale und sorgten damit für eine faustdicke Überraschung in Brasilien. Vier Jahre später musste sich Costa Rica dafür schon in der Gruppenphase der WM 2018 in Russland verabschieden.

In Katar droht den Costa-Ricanern nun ein Déjà-vu. Das Achtelfinale ist in einer Gruppe mit Topteams wie der deutschen Nationalmannschaft und Spanien nur ein Wunschgedanke für die „Los Ticos“. Bei Spanien vs. Costa Rica ist eine Prognose auf den Underdog aus der CONCACAF-Zone bereits utopisch. Zumal die Costa-Ricaner seit insgesamt sechs WM-Partien in Serie nicht mehr gewonnen haben.



Bild: In ihrem ersten WM-Spiel werden die Spanier von den Buchmachern klar favorisiert. (© IMAGO / AFLOSPORT)

In vier der letzten sechs WM-Partien seit 2014 blieb Costa Rica sogar ohne Torerfolg. Dass jene Negativserie gegen Spanien endet, ist – unter anderem auch wegen dem jüngsten H2H gegen die Spanier – daher eher unrealistisch. Trotzen die „Los Ticos“ den Buchmachern und punkten dreifach, werden bei Spanien vs. Costa Rica für Tipp 2 Quoten von 20.00 bei Bwin ausgezahlt.

Spanien ist eine Nummer zu groß für die Costa-Ricaner



„La Roja“ hat in der gesamten Verbandsgeschichte bislang nur ein einziges Mal den WM-Titel gewonnen. Damals waren noch Spieler wie Casillas, Puyol, Xavi und Iniesta im Nationalkader vertreten. Nun drängt sich die nächste goldene Generation in den Vordergrund, angeführt von FCB-Juwelen wie Fati, Gavi und Pedri.

Mit dem aktuellen Kaderaufgebot ist Spanien schon bei der WM 2022 nicht zu unterschätzen. Das Achtelfinale ist das Mindestziel und sollte bei der überschaubaren Gruppe zu erreichen sein. Insbesondere beim Gruppenauftakt gegen Costa Rica sollte sich Spanien nicht allzu schwertun.

2.38 2.38 Spanien – Costa Rica:

Spanien (-2.5) AH Bei Bet365

Der Mittwochsgegner wird von den Wettanbietern immerhin schon als Punktelieferant eingestuft.

Geht es nach den Quoten der Buchmacher, ist das Match zwischen Spanien und Costa Rica eine „David gegen Goliath“-Konstellation, bei der sich nur die Frage stellt, wie hoch „La Roja“ gegen die Costa-Ricaner gewinnt. Gut möglich, dass Spanien mit einem Kantersieg gegen die „Los Ticos“ ein klares Statement beim Gruppenauftakt der WM 2022 setzt.