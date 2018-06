Fußball News vom: 08.06.2018 - 16:09

Nationalmannschaft WM 2018 Wetten

WM 2018 – alle Deutschland Spiele mit Wettquoten

Deutschland geht als Titelverteidiger in die WM 2018 in Russland und hat ein ganz großes Ziel vor Augen: Zum ersten Mal seit 56 Jahren soll eine Mission Titelverteidigung erfolgreich zu Ende gebracht werden. Zuletzt hat das Brasilien 1962 geschafft.

Alle wollen ihn: Den WM-Pokal! (© Frank Hoermann / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)

Geht es nach den WM 2018 Wetten, dann kann sich die deutsche Elf sehr gute Chancen ausrechnen, als erst drittes Team in der Fußballgeschichte einen WM-Titel erfolgreich zu verteidigen. Lediglich Italien (1938) und Brasilien (eben 1962) ist dieses Kunststück gelungen.

Titelträger setzt sich nur ganz selten durch

Als letzter Weltmeister ist Spanien vor vier Jahren krachend gescheitert. Als einer der Mitfavoriten auf den WM-Pokal schied die “Furia Roja” bereits in der Vorrunde aus – ein Schicksal, das Deutschland unter keinen Umständen erleiden will.

Fünf Mal musste der Titelverteidiger in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft bereits unmittelbar nach den Gruppenspielen die Koffer packen und frühzeitig die Heimreise antreten.

Neben den Spaniern 2014 erwischte es Frankreich (2002), Brasilien (1966) und Italien gleich zwei Mal (1950 und 2010).

Unser Tipp für WM 2018 Wetten: Deutschland gewinnt alle drei Vorrundenspiele

Der Mannschaft von Joachim Löw sollte dieses Debakel erspart bleiben, vor allem, wenn nach der Meinung der Wettanbieter geht. Die DFB-Auswahl sieht sich in der Gruppe F durchwegs mit bewältigbaren Aufgaben konfrontiert und ist der haushohe Favorit auf den Gruppensieg.

In den Vorrundenspielen gegen Mexiko (17. Juni, 17:00 Uhr), Schweden (23. Juni, 20:00 Uhr) und Südkorea (27. Juni, 16:00 Uhr) ist Deutschland in der Favoritenrolle zu finden.

Zum Auftakt wartet Mexiko

Mit den Mexikanern wartet am 1. Spieltag in Moskau gleich der wohl härteste Konkurrent um den Gruppensieg. In der dieser Frage befindet sich Deutschland allerdings allein auf weiter Flur. Alles andere als Platz eins wäre eine faustdicke Überraschung.

WM 2018 Quoten für Deutschland gegen Mexiko

Drei Weg Wette Sieg Deutschland Unentschieden Sieg Mexiko Anbieter 1,45 4,20 8,00 Tipico 1,44 4,00 8,00 Bet365 1,50 4,00 7,50 Interwetten 1,45 4,50 8,00 Bet3000 1,45 4,33 7,50 Betway 1,44 4,25 7,75 Sunmaker 1,44 4,40 8,00 Betfair 1,46 4,30 7,55 XTiP

Bereits zum deutschen WM-Auftakt deutet alles auf einen Sieg des Titelverteidigers hin. Die Bilanz gegen “El Tri” ist mit nur einer Niederlage in elf Aufeinandertreffen deutlich positiv. Die bislang einzige Pleite gegen Mexiko kassierte Deutschland in einem Testspiel 1985.





Das jüngste Duell gab es vor einem Jahr beim Confederations Cup, der Generalprobe für die WM 2018. Deutschland, obwohl lediglich mit einem Perspektivkader angereist, fertigte die Mexikaner im Halbfinale mit 4:1 ab und sicherte sich am Ende auch noch den Titel.

Kein Wunder, dass die Online-Bookies den mit der stärksten Formation auftretenden Weltmeister ganz eindeutig in der Favoritenrolle besetzt haben.





Bricht Deutschland den “Fluch des 2. Spiels”?

Nach dem (hoffentlich) erfolgreichen Auftakt gegen die Nordamerikaner wartet mit Schweden ein weiterer schwieriger, aber alles andere als unschlagbarer Gegner. Eine kleine Warnung sollte der deutschen Auswahl das 4:4 nach einer 4:0-Führung in Berlin sein. Dieses Remis liegt allerdings auch schon fast sechs Jahre zurück.

Ein WM-Triumph später und nach dem Rücktritt von Zlatan Ibrahimovic sollte sich die Löw-Truppe kein zweites Mal derart die Zügel aus der Hand nehmen lassen. Schwedens Stärke ist das Kollektiv, doch wenn Deutschland eine konzentrierte Leistung abliefert, sollte der “Fluch des zweiten Gruppenspiels” gebrochen werden.

WM 2018 Quoten für Deutschland gegen Schweden

Drei Weg Wette Sieg Deutschland Unentschieden Sieg Schweden Anbieter 1,42 4,50 8,00 Tipico 1,44 4,20 7,50 Bet365 1,50 4,20 6,50 Interwetten 1,45 4,80 8,50 Bet3000 1,40 4,50 7,50 Betway 1,40 4,55 8,00 Sunmaker 1,44 4,50 8,00 Betfair 1,41 4,60 8,10 XTiP

Bei drei der letzten vier WM-Endrunden hat die DFB-Auswahl das zweite Gruppenspiel nicht siegreich gestalten können. Lediglich bei der Heim-WM vor zwölf Jahren konnte Deutschland am 2. Spieltag einen Sieg landen (1:0 gegen Polen).

2002 kam die deutsche Elf über ein 1:1 gegen Irland nicht hinaus, in Südafrika kassierte die DFB-Auswahl gar gegen Serbien eine 0:1-Niederlage. Vor vier Jahren musste sich Deutschland nach dem fulminanten 4:0-Auftakt über Portugal gegen Ghana mit einem 2:2 begnügen.





Wenn es der deutschen Mannschaft gelingt, auch am 2. Spieltag einen Sieg zu landen, ist der Aufstieg vorzeitig so gut fixiert und der angestrebte Gruppensieg in unmittelbarer Reichweite.

Vermeintlich leichteste Aufgabe zum Abschluss

Denn am letzten Spieltag der Vorrunde trifft der Titelverteidiger auf den vermeintlich leichtesten Gruppengegner. Südkorea geht als ganz krasser Außenseiter in das Duell mit dem Weltmeister.

Deutschland hat zwar eine 1:3-Niederlage gegen die Taeguk Warriors zu Buche stehen, doch diese passierte in einem Testspiel (Dezember 2004). Wenn es darauf ankam, behielt das deutsche Team stets die Oberhand.

WM 2018 Quoten für Deutschland gegen Südkorea

Drei Weg Wette Sieg Deutschland Unentschieden Sieg Südkorea Anbieter 1,28 5,30 12,0 Tipico 1,28 5,00 12,0 Bet365 1,25 6,00 11,0 Interwetten 1,30 6,00 11,0 Bet3000 1,25 5,25 9,00 Betway 1,27 5,35 12,0 Sunmaker 1,30 5,50 12,0 Betfair 1,28 5,40 11,97 XTiP

1994 gewann Deutschland bei der WM in den USA in der Vorrunde mit 3:2, 2002 beendete die DFB-Auswahl die südkoreanische WM-Party im Halbfinale. Der damalige Gastgeber (gemeinsam mit Japan, Anm.) wurde mit einem 1:0 aus seinen Titelträumen geschossen.

Alles andere als der dritte Sieg bei einer Weltmeisterschaft wäre eine große Überraschung. Läuft alles nach Plan, dann wird die Mannschaft von Joachim Löw als Gruppensieger ins Achtelfinale aufsteigen und aus der Pole Position heraus die K.o.-Phase in Angriff nehmen.