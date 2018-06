Fußball News vom: 22.06.2018 - 13:12

Südkorea – Mexiko WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Brisantes Duell am Samstag (17:00 Uhr) in Rostow! Südkorea braucht in der Deutschland-Gruppe F gegen Mexiko unbedingt einen Sieg, um noch Aufstiegschancen zu haben. Für “El Tri” würde nach dem Sensationserfolg über den Weltmeister ein weiterer Dreier ein Riesenschritt Richtung K.o.-Phase bedeuten.

Mexikos Goldtorschütze gegen Deutschland Hirving Lozano. (© PATRIK STOLLARZ / AFP / picturedesk.com)

Das dritte Spiel in der Gruppe F wird nichts für schwache Nerven. Vor allem die Südkoreaner stehen mit dem Rücken zur Wand, denn nach der 0:1-Auftaktspleite gegen Schweden brauchen die “Taeguk Warriors” unbedingt Punkte, wollen sie sich weiterhin Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale machen.

Nahezu keine einzige gute Torchance

Die Leistung Südkoreas war enttäuschend. Die Truppe von Nationaltrainer Tae-jong Shin konnte sich keine wirklich nennenswerten Torchancen gegen die kompakt stehenden Schweden herausarbeiten. Erst in der Nachspielzeit wurden die Koreaner durch einen Kopfball von Hwang Hee-chan gefährlich.

Die Entscheidung gegen Südkorea fiel etwas unglücklich, denn der einzige Gegentreffer resultierte aus einem Strafstoß, der durch den Videobeweis ins Rollen gebracht wurde. Nach einem Tackling von Kim Min-woo gegen Claesson, blieb zunächst die Pfeife des Schiedsrichters stumm, der VAR insistierte aber zu Recht einen Strafstoß.

Schwedens Kapitän Andreas Granqvist ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und erzielte nach einer knappen Stunde bereits den entscheidenden Treffer für die “Blagult”. Die Koreaner kassierten eine verdiente Auftaktniederlage.

Koreas Mankos: Schwache Offensive, nachlässige Defensive

Vor allem offensiv zeigten die Koreaner deutlich zu wenig. Zudem war Passspiel nicht schnell und präzise genug, um die Schweden-Defensive auszuhebeln. Dementsprechend wenig Gefahr konnten die “Taeguk Warriors” erzeugen. Die Verteidigung verhielt sich nachlässig und zeigte zu oft Lücken.

“Ich bin immer noch enttäuscht über meine Leistung. Es tut mir leid für meine Teamkollegen, dass wir nicht getroffen haben. Wenn wir nicht treffen, ist das mein Fehler, denn ich ustehe in der Verantwortung.” – Südkoreas Top-Star Son Heung-min zeigte sich nach der 0:1-Niederlage gegen Schweden tief zerknirscht und nahm die Schuld auf sich.



Die Koreaner wissen also ganz genau, woran es fehlte und müssen sich deutlich steigern, um am Samstag gegen Mexiko das drohende vorzeitige Aus zu verhindern. Südkorea ist seit sechs WM-Partien ohne Sieg, den letzten vollen Erfolg gab es 2010 gegen Griechenland.

Riesige Euphorie bei Mexiko nach Sensation gegen Deutschland

Die Mexikaner sind fulminant in die WM 2018 gestartet. “El Tri” sorgte für eine Sensation und besiegte Weltmeister Deutschland mit 1:0. Die Lateinamerikaner waren mit Kontern brandgefährlich und nutzten die den sich anbietenden Raum zwischen Mittelfeld und Verteidigung weidlich aus.

Nationaltrainer Juan Carlos Osorio hat seine Mannschaft perfekt eingestellt und vertraute auf schnelle Konter. Der Weltmeister hatte dabei noch Glück (und Manuel Neuer, der als einziger DFB-Spieler die Erwartungen erfüllte., Anm.), dass es bei dem einem Gegentreffer geblieben ist.





Bild oben: Der deutsche Sargnagel Hirving Lozano, Torschütze zum entscheidenden 1:0 der Mexikaner, will mit seinen Teamkollegen gegen Südkorea vorzeitig den Achtelfinaleinzug fixieren. (© PATRIK STOLLARZ / AFP / picturedesk.com)



Mann des Spiels war Hirving Lozano, der einen mexikanischen Konter zum 1:0 abschließen konnte. Nach der Führung zog sich “El Tri” zurück und ließ die Deutschen anlaufen. Mehr als ein Lattenschuss von Toni Kroos sah am Ende nicht heraus, Mexiko brachte den Vorsprung über die Zeit, blieb aber bei Gegenangriffen immer gefährlich.

“El Tri” greift nach dem Gruppensieg

Nun wartet mit Südkorea in der Rostow-Arena eine von der Papierform her deutlich leichtere Aufgabe auf die Nordamerikaner, die mit einem weiteren Sieg einen sehr großen Schritt Richtung Achtelfinale machen würden und sogar den Gruppensieg in der eigenen Hand hätten.

Diesem kommt insofern sehr große Bedeutung zu, als dass mit Platz eins ein Achtelfinalduell mit Brasilien vermieden werden könnte. Am letzten Spieltag wartet die Partie gegen Schweden.

Die letzten fünf Duelle zwischen Südkorea und Mexiko: Datum Bewerb Teams Ergebnis 30.01.2014 Länderspiel Mexiko – Südkorea 4:0 (2:0) 16.02.2006 Länderspiel Mexiko – Südkorea 0:1 (0:1) 27.02.2001 Gold Cup-Viertelfinale Mexiko – Südkorea 2:4 (i. E.) 01.06.2001 ConFed Cup-Gruppenphase Südkorea – Mexiko 2:1 (0:0) 13.06.1998 WM-Gruppenphase Südkorea – Mexiko 1:3 (1:0)



Kein Wunder, dass Mexiko nach dem sensationellen Sieg über Deutschland vor Selbstvertrauen strotzt. Das soll als nächster Gegner Südkorea zu spüren bekommen. “Wir haben viele Möglichkeiten, wir haben große Spieler, das haben wir gezeigt”, so Goldtorschütze Lozano.

Wettanbieter Prognose Südkorea vs. Mexiko

Auf der einen Seite die enttäuschten Südkoreaner, die Glück hatten, dass die Niederlage gegen Schweden nicht deutlicher ausgefallen ist und vor einem Pflichtsieg stehen, um sich weiterhin Achtelfinalhoffnungen machen zu können.

Auf der anderen Seite stehen euphorisierte Mexikaner, die nach ihrem Sensationscoup über den Weltmeister den Einzug in die K.o.-Phase so gut wie sicher fixieren könnten. Auch die deutschen Fans werden dieses Duell mit großer Spannung verfolgen und den Koreanern die Daumen halten.

Sollte nämlich Mexiko gegen Südkorea Federn lassen müssen, würden sich die Chancen des Weltmeisters, doch noch den Gruppensieg holen zu können deutlich steigern. Ein Sieg Deutschlands gegen Schweden in der Abendpartie vorausgesetzt.

Laut Meinung der Wettanbieter sieht es allerdings nicht danach aus, als würde sich “El Tri” gegen die Koreaner einen Umfaller leisten und sich damit um die Früchte des Deutschland-Sieges bringen.

Die Online-Bookies gehen vielmehr von einer klaren Angelegenheit zugunsten der Mexikaner aus. Lukrativere Wettquoten versprechen Spezialwetten, von denen Tipico einige im Programm hat:

Die Online-Bookies gehen vielmehr von einer klaren Angelegenheit zugunsten der Mexikaner aus.