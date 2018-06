Fußball News vom: 20.06.2018 - 16:07

WM 2018 Wetten

Serbien – Schweiz WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Dank eines gegen Costa Rica gefeierten 1:0-Erfolges hat sich Serbien an die Spitze der Gruppe E gesetzt: Vor dem Duell gegen die Schweiz stehen dennoch vor allem die Adler unter Druck.

Werden die Schweizer auch im Spiel gegen Serbien jubeln? (© JEWEL SAMAD / AFP / picturedesk.com)

Mit dem 1:1 gegen Brasilien nahm die Nati immerhin einen wertvollen Bonus-Zähler in Empfang, der im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz möglicherweise schon bald von entscheidender Bedeutung ist.

Ein weiteres Pünktchen sollte den Eidgenossen am Freitagabend nun im Normalfall bereits reichen, um danach mit einem abschließenden Sieg gegen die Ticos sicher in das Achtelfinale einzuziehen.

Auch dieser schöne Plan kommt allerdings nicht ohne ein großes „Aber“ aus – mit einer solchen Rechnung hatten sich die Alpen-Kicker schließlich schon bei der WM 2010 böse verkalkuliert.

Obwohl die Endrunde in Südafrika dank eines 1:0-Triumphs gegen Spanien sogar mit einem noch etwas größeren Paukenschlag begann, hatte sich das Turnier am Kap für das Team bereits nach der Vorrunde erledigt.

Der fussballportal.de Tipp: Die Schweiz gewinnt gegen Serbien

Veredelt die Schweiz den jüngsten Bigpoint?

Für das Ausscheiden war damals ein torloses Remis im letzten Gruppenspiel verantwortlich zu machen: Gegen den krassen Außenseiter aus Honduras wollte der Ball vor acht Jahren einfach nicht ins Tor.

Führt man sich nun vor Augen, wie schwer sich die Schweiz unter anderem in den WM-Playoffs gegen Nordirland tat, scheint eine unselige Parallelität der Ereignisse gegen die zum Abschluss wartenden Costa Ricaner gar nicht mehr so abwegig zu sein.

WM-Quoten für Serbien – Schweiz:

Drei Weg Wette Sieg Serbien Unentschieden Sieg Schweiz Anbieter 2,90 3,10 2,60 Tipico 3,00 2,90 2,60 Bet365 2,65 3,30 2,65 Interwetten 2,90 3,20 2,70 Bet3000 2,75 3,10 2,60 Betway 2,95 3,10 2,55 Sunmaker 2,90 3,20 2,62 Betfair 2,99 3,05 2,58 XTiP

* Quoten Stand vom 20.6.2018, 15:55 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



“Die Brasilianer waren besser und hatten mehr Chancen – keine Frage. Aber wir haben jetzt eine hervorragende Ausgangsposition.” Für Vladimir Petkovic und seine Schweizer war der Punkt gegen die Selecao zunächst einmal fast so viel wie ein voller Dreier wert.

Aus Erfahrung täte die Nati deshalb gut daran, möglichst schon gegen die Serben eine weitgehende Klärung der Verhältnisse herbeizuführen – zumindest Fabian Schär scheint vor dem Anpfiff dennoch ausschließlich auf einen Punktgewinn geeicht:

„Es wird ein sehr intensives, ein sehr hartes Spiel werden. Sie haben gegen Costa Rica ein gutes Spiel gemacht. Es wird eine sehr schwere Aufgabe für uns. Wir dürfen das Spiel auf keinen Fall verlieren.“

Serbien sucht noch nach seiner spielerischen Linie

Dabei ist es wohl hauptsächlich dem Tabellenbild geschuldet, dass die Risiken vorab tatsächlich größer als die Chancen scheinen – im Falle einer Niederlage dürfte bezüglich des Aufstiegs schließlich nicht mehr viel zu machen sein.

Für Außenstehende lassen sich die hier leise durchschimmernden Versagensängste der Nati trotzdem nur schwerlich nachvollziehen: In den 22 seit der letzten EM absolvierten Spielen hat es lediglich eine Niederlage gesetzt.

1,90 1,90 Serbien – Schweiz:

Tipp 2 – bei Unentschieden Geld zurück bei Bet3000

Obendrein vermochten auch die Serben bei ihrem WM-Auftakt beileibe keinen unantastbaren Eindruck zu hinterlassen: Der Dreier gegen die extrem harmlosen Ticos hatte sich zu einer ziemlich schweren Geburt entwickelt.

Da die Adler trotz ihrer unaufhörlichen Bemühungen nahezu keinerlei Torgefahr aus dem Spiel heraus entfachten, musste letztlich ein schulbuchmäßig getretener Freistoß die diesjährige WM-Premiere retten.

Bei aller Erleichterung über den Spielausgang unternahm Nationaltrainer Mladen Kristajic im Anschluss deshalb auch gar nicht erst den Versuch, gnädig über die gebotene Magerkost hinwegzusehen.





Bild: Kann die Nati nach dem Unentschieden gegen Brasilien die nächste Punkte einheimsen? (© JEWEL SAMAD / AFP / picturedesk.com)

„Vielleicht war es kein tolles Spiel, aber man hat Herz und Zusammenhalt gesehen. Nur so kann man siegen.“

Gleichwohl könnte sich das jüngste Erfolgsrezept nun auch gegen die Eidgenossen gut und gerne als Türöffner erweisen: Deren bereits die Selecao zur Verzweiflung treibende Hintermannschaft dürfte noch am ehesten mit Standardsituationen zu beeindrucken sein.

WM Wettanbieter Prognose Serbien vs. Schweiz

DVon den Buchmachern wird es erstaunlicherweise nicht in der zu erwartenden Weise wertgeschätzt, dass die Schweiz zum Auftakt gleich einmal dem Rekordweltmeister widerstand.

Wurde die Nati vor dem WM-Start noch als heißer Achtelfinal-Kandidat gehandelt, mogelten sich die Serben in der Gunst der Wettanbieter mittlerweile an den Eidgenossen vorbei.

3,20 3,20 Serbien – Schweiz:

Unentschieden zur Halbzeit, beliebiges Team gewinnt bei Betway

Mit einer Höchstquote von 2,95 haben sich die Balkan-Kicker vor dem gefühlten Endspiel tatsächlich eine minimale Favoritenstellung gesichert – im Vergleich dazu wäre der erste Endrunden-Sieg der Schweizer für die etwas höhere Ver-3,1-fachung des Wetteinsatzes gut.

Eine maximale Quote von 3,45 lässt sich zum guten Schluss sogar erzielen, sofern es in Kaliningrad zu dem von der Nati vorab als Wunschergebnis ausgegebenen Unentschieden kommt.

Uns verwundert es schon ein wenig, dass die Serben in der Gruppe E mit einem Male als heiße Aufstiegs-Nummer gelten: Sowohl in der Quali als auch in der unmittelbaren Vorbereitung hatte deren Auftritten oftmals die Konstanz gefehlt.

Die Nati hat die zurückliegenden zwei Jahre hingegen ganz im Stile eines Schweizer Uhrwerks absolviert – und auch die größere WM-Erfahrung sollte eigentlich dafür sprechen, dass die Elf von Vladimir Petkovic im europäischen Duell die deutlich besseren Karten hat.





Angesichts der jüngst noch einmal zusätzlich aufgepumpten Siegquoten kommen wir an einem Tipp auf den vermeintlichen Außenseiter somit natürlich nicht vorbei.

Mit Blick auf die jeweils mangelhaften kreativen Ressourcen haben wir darüber hinaus zudem auch noch eine Über-/Unter-Wette auf eine maximale Torsumme von zwei Treffern zu einer zugegebenermaßen nur bedingt attraktiven Höchstquote von 1,55 platziert.