Schweden – Südkorea WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Während es die Mexikaner mit dem amtierenden Weltmeister zu tun bekommen, wollen die Schweden ihre Chancen nutzen und gegen Südkorea mit einem Sieg in die WM starten und sich so womöglich einen Vorteil im Kampf um das Achtelfinale zu schaffen.

Marcus Berg (© Antonio Calanni / AP / picturedesk.com)

Nach der Annahme fast sämtlicher Experten ist die DFB-Elf für den Sieg in der Gruppe F gesetzt: Neben den Mexikanern haben es auch Schweden und Südkorea auf die Reste abgesehen.

Um sich aber tatsächlich für den zweiten Aufstiegsplatz ins Gespräch zu bringen, machen sich schon im direkten Duell beider Mannschaften vorentscheidende Weichenstellungen erforderlich.

Vor allem die Tigers of Asia dürften in Nischni Nowgorod gleich einmal vor einem Endspiel stehen; dem Gruppenaußenseiter wird in den folgenden Vorrundenpartien nicht mehr allzu viel zugetraut.

Die von den Südkoreanern in der Vorbereitung gezeigten Leistungen lassen gleichwohl vermuten, dass die Mannschaft auch schon gegen die Blagult auf einem weitgehend hoffnungslosen Posten zu erwarten ist.

Der fussballportal.de Tipp: Schweden gewinnt gegen Südkorea

Die asiatischen Tiger brauchen ein Gebiss

Der sich bereits bei den letzten Turnieren abzeichnende Niedergang des Halbfinalisten von 2002 hatte sich immerhin auch im Zuge der WM-Qualifikation munter fortgesetzt.

Vom Iran wurde das Team in der finalen Quali-Runde um ganze Längen abgehängt; in der Parallelgruppe hatte es selbst das sich im kürzlichen Eröffnungsspiel desaströs präsentierende Saudi-Arabien auf einen stattlicheren Punktschnitt gebracht.

WM-Quoten für Schweden – Südkorea:

Drei Weg Wette Sieg Schweden Unentschieden Sieg Südkorea Anbieter 2,10 3,20 3,80 Tipico 2,05 3,20 3,80 Bet365 2,10 3,30 3,70 Interwetten 2,10 3,20 4,00 Bet3000 2,05 3,20 3,75 Betway 2,05 3,20 3,90 Sunmaker 2,10 3,20 3m,90 Betfair 2,10 3,20 3,83 XTiP

Ein nennenswerter Qualitätssprung blieb auch nach dem zäh herausgehandelten Erhalt des WM-Tickets aus: In den jüngsten sechs Testspielen hatte es bei vier Niederlagen und einem Remis lediglich zu einem 2:0-Erfolg gegen Honduras gereicht.

Ganz besonders ernüchternd ging dabei die heiße Phase des Endrunden-Vorlaufs vonstatten; im Juni war den Südkoreanern nach einem 1:3 gegen Bosnien-Herzegowina gegen die weiteren Gegner aus Bolivien (0:0) und dem Senegal (0:2) nicht einmal mehr ein Tor vergönnt.

Von den Sparringspartnern wurde der Finger somit noch vor dem Start der WM in die Wunde der asiatischen Tiger gelegt, die in der Offensive mit Premier-League-Legionär Heung-Min Son lediglich einen Spieler von internationalem Format zu bieten haben.

Da dessen angestammter Zuarbeiter Chang-Hoon Kwon verletzungsbedingt passen muss, droht der Tottenham-Stürmer nun in Russland sogar ganz allein auf weiter Flur zu stehen.

Auch Schweden quälte sich durch die Vorbereitung

Der Nationaltrainer Tae-Yong Shin trug der Misere zuletzt mit einer konsequent defensiven Ausrichtung Rechnung; in den Tests machten meist fünf oder gar sechs Abwehrspieler so gut wie möglich die Schotten dicht.

Bereits gegen die Schweden wird den Südkoreanern nun aber deutlich mehr Mut abverlangt – ein ausschließlicher Fokus auf die Schadensbegrenzung wird am Ende aller Vorrunden-Tage wohl kaum mit dem erträumten Sprung in das Achtelfinale belohnt.

Allerdings kamen auch die auf den ersten Blick schon um einiges realistischer anmutenden Aufstiegsambitionen der Skandinavier in den vergangenen Wochen und Monaten nicht ohne manchen Dämpfer davon.





Bild: Wird Marcus Berg seine Mannschaft auch gegen Südkorea zum Sieg schießen? (© Antonio Calanni / AP / picturedesk.com)

Hatten die Blagult in der Qualifikation und den Playoffs noch die hochfavorisierten Teams aus Holland und Italien aus dem Feld geschlagen, war von jener Herrlichkeit zuletzt kaum noch etwas zu sehen.

Trotz vier unternommener Anläufe ist den Schweden anno 2018 noch immer kein Sieg geglückt; nach den gegen Chile (1:2) und Rumänien (0:1) kassierten Schlappen kamen danach auch gegen Dänemark und Peru nur zwei Nullnummern herum.





Dass es somit in den letzten drei Spielen zu keinem einzigen Treffer reichte, weckt verständliche Befürchtungen, dass sich Zlatan Ibrahimovic in Russland möglicherweise doch als unersetzlich erweisen wird.

Befreit sich das Team aus „Ibras“ Schatten?

Schienen die Schweden infolge der gewachsenen mannschaftlichen Geschlossenheit zunächst sogar vom Rücktritt des großen Zampanos zu profitieren, war unlängst nur noch eine besorgniserregende Ebbe in der Offensivabteilung zu konstatieren.

„Klar, die letzten Spiele waren nicht so gut, aber wir sind selbstbewusst. Die letzten Spiele waren Freundschaftsspiele. Jetzt schalten wir in den letzten Gang. Wir werden unsere Chancen bekommen und hoffentlich auch nutzen.“

Marcus Berg und seine Kollegen hatten die jüngsten Tests dem eigenen Vernehmen nach im Schongang bestritten.

Dabei mangelt es eigentlich nicht an erprobtem Personal, dem auch in Russland eine gute Rolle zuzutrauen ist – so bürgt etwa der Allrounder Emil Forsberg bei RB Leipzig schon seit Jahren für Qualität.

Beim WM-Start könnten die Schweden nun zudem davon profitieren, dass dem südkoreanischen Herausforderer der deutlich größere Druck zu schaffen machen dürfte.

Unter der Hand wird sogar vom Gruppensieg geträumt…

Einen nicht ganz so glorreichen Auftakt sollten die Blagult im Zweifelsfalle vermutlich um einiges besser kompensieren können: Für den bewährten Favoritenschreck aus dem hohen Norden fängt der Spaß gegen Deutschland und Mexiko schließlich erst so richtig an.

In dieser Kerbe wird dann folgerichtig auch von Andreas Granqvist geschlagen, der nach den vorjährigen Heldentaten nun nicht einmal den Sieg in der Vorrundengruppe F für unmöglich hält:

„Das ist eine offene Gruppe. Deutschland ist der Favorit, aber der zweite Platz ist offen. Und klar: Wir werden auch versuchen, den ersten Platz zu machen.“







Video: Schwedens 27 Quali-Tore auf einem Blick (Quelle: YouTube/4-4-2 Football)

Auch Markus Berg lässt sich von den jüngsten Testspielen nicht die optimistisch eingefärbte WM-Stimmung verderben – und kündigt bereits gegen Südkorea die Rückkehr zu schlagkräftigen Verhältnissen an:

„Wir haben gute Spieler. Als Gruppe wissen wir, was wir gut machen. Wir haben viele Chancen kreiert, haben auch schon viel getroffen. Nur in den letzten Spielen – gegen gute Gegner – halt nicht so. Aber wir wissen, worauf wir uns fokussieren müssen.“

WM Wettanbieter Prognose Schweden vs. Südkorea

Auch die Buchmacher halten es für wahrscheinlich, dass die skandinavische Auswahl den zuletzt festsitzenden Knoten bereits bei ihrem ersten WM-Auftritt zum Platzen bringt.

Mit einer maximalen Siegquote von 2,25 gehen die Erwartungen an die Schweden vor dem Termin in Nischni Nowgorod zwar nicht durch die Decke – mit dieser Prognose werden dennoch vor allem die Blagult für die erhofften offensiven Akzente verantwortlich gemacht.





Mit einer maximalen Remis-Quote von nur 3,25 wird von den Wettanbietern aber gleichwohl eingeräumt, dass das Duell der beiden Gruppen-Außenseiter gut und gerne auch mit einer Punkteteilung enden kann – während ein Sieg der Asiaten schon deutlicher abwegiger erscheint (Top-Quote knacken die 4,0).

WM Wettanbieter Prognose Schweden vs. Südkorea

Bei einer Würdigung der jeweiligen Formkurven rücken automatisch die enormen offensiven Probleme beider Mannschaften in den Blick, die in der Vorbereitung kaum einmal nennenswerte Torgefahr versprühten.

Entsprechend liegt es auf der Hand, nun auch dem direkten Aufeinandertreffen kein rauschendes Schützenfest abzuverlangen – zumal sich etwa die Tigers of Asia zuletzt ohnehin nur in immer neuen Defensiv-Strategien erprobten.

Bei den Über-/Unter-Wetten könnte es sich deshalb lohnen, ausnahmsweise einmal volles Risiko zu gehen: Der Tipp, dass in den 90 Minuten höchstens ein goldener Treffer fällt, wird von den großzügigsten Spezialwetten-Anbietern immerhin mit einer Quote von 2,7 prämiert.