Fußball News vom: 15.06.2018 - 14:10

WM 2018 Wetten

Kroatien – Nigeria WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Hinter den hochfavorisierten Argentiniern rechnen sich in der Gruppe D auch die Teams aus Kroatien und Nigeria gute Chancen auf den Sprung in das Achtelfinale aus.

Ivan Perisic (© Victor R. Caivano / AP / picturedesk.com)

Nachholbedarf wird in Russland vor allem von den Karierten geltend gemacht: Die einmal mehr mit großartigen Individualisten gesegnete Nationalelf kam in den letzten zwei Jahrzehnten nie über die weltmeisterliche Vorrunde hinaus.

Die vom gebürtigen Mannheimer betreuten Super Eagles träumen derweil sogar davon, als erster afrikanischer Vertreter überhaupt in das Halbfinale einer WM-Endrunde einzuziehen.

Die großen Ambitionen seiner Mannschaft werden allerdings wohl nicht einmal den ersten Spieltag der Vorrunde überstehen.

Im Kampf um die Aufstiegsplätze dürfte der Auftakt-Verlierer bereits so gut wie aus dem Rennen sein.

Der fussballportal.de Tipp: Kroatien gewinnt gegen Nigeria

Fasteten sich die Super Eagles um ihre WM-Form?

Dass am Samstagabend (21:00 Uhr) in Kaliningrad somit gleich ein gefühltes Endspiel vonstattengeht, droht sich dabei insbesondere für den dreifachen Afrikameister nicht zu einem Vorteil zu entwickeln.

Werden den Super Eagles von den Wettanbietern gegen Kroatien ohnehin nur Außenseiterchancen zugestanden, bekommt derzeit so mancher Spieler obendrein die Folgen des Ramadans zu spüren.

WM-Quoten für Kroatien – Nigeria:

Drei Weg Wette Sieg Kroatien Unentschieden Sieg Nigeria Anbieter 1,67 3,60 5,80 Tipico 1,65 3,60 5,50 Bet365 1,75 3,55 5,00 Interwetten 1,70 3,70 6,00 Bet3000 1,70 3,40 5,25 Betway 1,68 3,60 5,50 Sunmaker 1,70 3,60 5,50 Betfair 1,72 3,55 5,35 XTiP

* Quoten Stand vom 15.6.2018, 13:41 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Wenngleich der muslimische Fastenmontag pünktlich zum WM-Start zu Ende ging, macht sich Trainer Gernot Rohr auch am Wochenende noch immer auf deutlich spürbare Nachwehen gefasst:

“Für das erste Spiel wird es nicht leicht, das wegzustecken. Der Energieverlust ist innerhalb so kurzer Zeit schwer auszugleichen. Das werden wir wohl ins erste Spiel mitschleppen.”





Bild: Kann Ivan Perisic seine “Kockasti” ins Achtelfinale schießen?

(© Geert Vanden Wijngaert / AP / picturedesk.com)

Bereits die jüngsten Auftritte hatten verdeutlich, dass die Befürchtungen des 64-Jährigen keineswegs an den Haaren herbeigezogen sind; insbesondere in den letzten Wochen verlor die Turnier-Vorbereitung der Nigerianer massiv an Fahrt.

Wurden rund um den Jahreswechsel noch Top-Teams wie Argentinien (4:2) und Polen (1:0) bezwungen, hatte es kurz vor der Abreise nach Russland mit einem Male nur noch Rückschläge gesetzt.

Unruhe schon vor dem WM-Start

Nach einem bereits enttäuschenden 1:1 gegen Kongo hatten sich die Super Eagles Anfang Juni gegen England (1:2) und Tschechien (0:1) sogar den Luxus gleich zweier verpatzter Generalproben gegönnt.

” Wir werden es besser machen, als in den Tests.” – Da es nicht mehr viel schlechter als in der Vorbereitung geht, dürften die Nigerianer das Versprechen von John Obi Mikel sicherlich erfüllen.

So manchem anspruchsvollen Anhänger haben die Fehltritte offenbar bereits die Vorfreude auf die WM verdorben; die in der Heimat mächtig anschwellende Kritik wurde von Rohr im Sportmagazin „Kicker“ mit lediglich zweckoptimistischen Äußerungen pariert:

„Die verärgerten Reaktionen von Medien und Fans sind verständlich, solche Ergebnisse können aber auch einen positiven Effekt auf das Team haben.“

4,20 4,20 Kroatien – Nigeria:

Tipp 1 & beide Teams treffen bei Betway

Dass der Trainer in diesem Statement bereits die besondere Bedeutung der mannschaftlichen Geschlossenheit anklingen lässt, dürfte dabei nicht zuletzt dem Fehlen herausragender Alleskönner geschuldet sein.

Hatten einstmals Top-Stars wie Kanu der nigerianischen Auswahl ihren Stempel aufgedrückt, ist mit John Obi Mikel mittlerweile auch der letzte richtig prominente Name in den Weiten der chinesischen Super League abgetaucht.

Ergreifen die Karierten ihre „letzte Chance“?

Die kroatische Nationalelf ist diesbezüglich aus einen ganz anderem Holz geschnitzt; anerkannte Leistungsträger wie Modric, Rakitic, Perisic oder Mandzukic stellen unverzichtbare Größen in den besten europäischen Vereinen dar.

Schon bei den letzten großen Turnieren waren die jeweils Verantwortlichen jedoch an der Herkulesaufgabe gescheitert, die zahlreichen Stars in eine harmonisierende Mannschaft zu integrieren.





Dass als bislang größter Erfolg der aktuellen Generation eine denkbar überflüssige Achtelfinal-Schlappe gegen den späteren Europameister bei der EM 2016 zu Buche schlägt, setzte das Team in Russland gehörig unter Druck.

Immerhin verweist Kapitän Modric darauf, dass es für etliche nach wie vor ungekrönte Häupter wohl nicht mehr viele vergleichbare Bewährungsproben auf der ganz großen Bühne geben wird:

„Für meine Generation lief es bisher schlecht. Jetzt ist es für viele von uns die letzte Chance. Wir müssen endlich beweisen, dass wir auch eine starke Nationalmannschaft sind.“

Auch die Kroaten sind noch nicht am Limit

In der Qualifikation wurde zuletzt allerdings noch einmal das altbekannte leidige Lied gespielt: Zunächst lange an der Spitze liegend, ließen sich die Karierten auf den letzten Metern noch vom kleinen Island in die Playoffs verdrängen.

Hatte Coach Ante Cacic angesichts dieser Enttäuschung abgewirtschaftet, erhält an der Seitenlinie nunmehr der internationale eher unbeleckte Zaltko Dalic seine Chance.

3,25 3,25 Kroatien – Nigeria:

Kroatien gewinnt mit 1 Tor Vorsprung bei Betfair

Machte sich der Trainer mit seinen ersten Amtshandlungen zunächst einmal um das verspätete WM-Ticket verdient, ließen sich die zuletzt abgelieferten Leistungen seiner Mannen dann aber nicht mehr ganz so vielversprechend an.

Bevor es zum Abschluss der Vorbereitung zu einem knappen 2:1 gegen Senegal reichte, hatte es gegen Peru und Brasilien jeweilige 0:2-Schlappen gesetzt – und auch der 1:0-Erfolg gegen Mexikaner war über weite Strecken von spielerischer Magerkost geprägt.

WM Wettanbieter Prognose zu Kroatien vs. Nigeria: Die Karierten kriegen die Kurve

Da somit beide sich in Kaliningrad begegnenden Mannschaften ihr Leistungsvermögen in den Tests noch nicht ausgeschöpft haben, dürfte nun auch zum WM-Auftakt noch immer mit zwei leicht konfus wirkenden Teams zu rechnen sein.

Mit Siegquoten von rund 1,75 legen sich die Wettanbieter dennoch auf eine stabile Favoritenstellung der Feurigen fest: Offenbar ist das Vertrauen groß, dass angesichts der zu befürchtenden Unbedarftheit letztlich die individuelle Klasse den entscheidenden Unterschied besorgt.







Video: Alle Quali-Tore der Kroaten auf einem Blick. (Quelle: YouTube/Boris Kovacevic)

Tauchen die Kroaten allerdings auch am Samstag ab, können davon vor allem gegen den Strom schwimmende Tipper profitieren: Empfehlen sich die Super Eagles mit einem Dreier für den Aufstieg, gibt’s in der Spitze den 5,5-fachen Wetteinsatz zurück.

Zum Abschluss des ersten Spieltages der Gruppe D spielt zudem auch ein Unentschieden eine leicht überdurchschnittliche Rendite ein: Top-Anbieter wie Interwetten und X-Tip machen eine Quote von 3,8 für eine solche Punkteteilung locker.

WM Wett Tipp Kroatien vs. Nigeria:

Zwar ist ein WM-Auftakt immer mit gewissen Unwägbarkeiten behaftet – nach den jüngsten Arbeitsnachweisen dürften am Samstag jedoch vor allem die Nigerianer noch nicht in einer WM-tauglichen Verfassung zu erwarten sein.

Für ein Anstehen des von den Kroaten gleichfalls noch benötigten Leistungssprungs sollte hingegen die Tatsache sprechen, dass das Team bereits bei der EM 2016 als die vielleicht sogar Beste aller Vorrunden-Truppen in Erinnerung geblieben ist.





Nähern sich die Karierten nun in Russland auch nur annähernd der damaligen Frühform an, wird ein souveräner Sieg keine allzu große Sache sein – bei der Wahl einer lukrativen Spezialwette haben wir sogar eine kleine Machtdemonstration auf der Rechnung.

Da den Afrikanern gegen wahrscheinlich überaus offensiv beginnende Kroaten mit fortschreitender Spieldauer zudem auch noch konditionelle Probleme zu schaffen machen drohen, wird von uns zu einer Quote von rund 5,0 auf einen Sieg der Feurigen in beiden Halbzeiten getippt.