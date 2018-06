Fußball News vom: 23.06.2018 - 13:03

Japan – Senegal WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Überraschenderweise halten Japan und Senegal nach dem ersten Spieltag bei jeweils drei Punkten – somit könnte der Sieger dieses Duells (So., 17 Uhr) mit einem weiteren “Drei-Punkter” den Aufstieg ins Achtelfinale fixieren.

Kann Japans Shinji Kagawa auch gegen Senegal jubeln? (© JACK GUEZ / AFP / picturedesk.com)

Die Vorrundengruppe H wurde vorab als besonders unberechenbar eingeschätzt – und die entsprechenden Erwartungen hat der erste Spieltag wahrlich nicht enttäuscht.

Mit Japan und Senegal setzten sich gleich einmal jene beiden Mannschaften durch, denen nach der vorherrschenden Meinung noch am wenigsten der Sprung ins Achtelfinale zuzutrauen war.

Die jeweiligen Auftakt-Dreier haben aus dem nun anstehenden Duell ein Spitzenspiel gemacht, in dem der Gewinner nach aller Wahrscheinlichkeit bereits vorzeitig das Ticket für die nächste Runde löst.

Noch wird von den Beteiligten aber eher zurückhaltend auf die sich bietende Chance reagiert: Hier wie dort ist man sich darüber im Klaren, dass schon die nächste Überraschung zulasten der eigenen Träume gehen kann.

Der fussballportal.de Tipp: Senegal gewinnt gegen Japan

Japan nutzt seine nummerische Überlegenheit

Die Glückwünsche zum Premieren-Dreier nahmen die Teams folglich mit fast gleichlautenden Beschwichtigungen in Empfang; so strich Senegals Mbaye Niang heraus, dass das Achtelfinale als ein Erfolg zu werten ist: „Es ist nichts erreicht, es bleiben noch zwei Spiele. Wir müssen so weitermachen, um wirklich Geschichte zu schreiben.“

Nicht minder überzeugend vermittelte wenige Stunden zuvor auch Makoto Hasebe die Botschaft, dass die eigentliche Arbeit für seine Japaner ja gerade erst beginnt: “Es ist schön, dass wir das erste Spiel gewonnen haben. Aber trotzdem haben wir noch gar nichts geschafft. Wir müssen genauso weitermachen.”

WM-Quoten für Japan – Senegal:

Drei Weg Wette Sieg Japan Unentschieden Sieg Senegal Anbieter 3,40 3,10 2,30 Tipico 3,50 3,10 2,40 Bet365 3,40 3,10 2,30 Interwetten 3,50 3,10 2,40 Bet3000 3,60 3,10 2,30 Betway 3,50 3,10 2,30 Sunmaker 3,60 3,10 2,30 Betfair 3,48 3,15 2,30 XTiP

* Quoten Stand vom 23.06.2018, 12:50 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Dabei hätte es sich gerade der asiatische Vertreter gut und gerne leisten können, den eingefahrenen Sieg noch ein bisschen stärker auszukosten; mit Kolumbien wurde von den blauen Samurai gleich einmal der mutmaßlich schlagkräftigste Gruppengegner abserviert.

Gleichwohl wussten die Japaner aber natürlich richtig einzuschätzen, dass der 2:1-Erfolg vor allem auch auf den dankbaren Spielverlauf zurückzuführen war; für ein Handspiel im eigenen Strafraum hatten die Cafeteros bereits nach drei Minuten den ersten roten Karton der WM kassiert.





Bild: Japans Shinji Kagawa traf gegen Kolumbien per Elfmeter zum 1:0 und konnte anschließend über den 2:1-Auftaktsieg jubeln. Können die Japaner nun gegen Senegal nachlegen und den zweiten Sieg einfahren? (© JACK GUEZ / AFP / picturedesk.com)

Trotz der nummerischen Überzahl war es aber keine Selbstverständlichkeit, dass der volle Dreier an den vermeintlichen Außenseiter ging.

In der Vorbereitung schien insbesondere die extreme offensive Schwäche auf eine verpfuschte Endrunde hinzudeuten.

Umso bemerkenswerter war es deshalb, dass der verdiente Sieg aus einem Kopfballtreffer von Osako resultierte, der sich in der entscheidenden Szene gleich gegen drei kolumbianische Schränke durchzusetzen wusste.

Senegal startet dominant in das Turnier

In einem gewissen Sinne kommt man auch bei den Senegalesen nicht umhin, glückliche Zufälle für den Auftaktsieg verantwortlich zu machen, immerhin hatten die Löwen von Teranga bei beiden Treffern vom Pech bzw. Unvermögen der polnischen Hintermannschaft profitiert.

Angesichts der über weite Strecken dominierten Partie stand der verdiente Charakter des Erfolgs aber trotz der eher zufällig entstandenen Tore gänzlich außer Frage.

Dies wurde natürlich auch von Senegals Trainer Aliou Cissé so gewürdigt, der sich im Anschluss vor allem für die von seiner Mannschaft an den Tag gelegten Sekundärtugenden begeisterte: “Wir haben eine sehr disziplinierte senegalesische Mannschaft gesehen. Wir waren sehr konzentriert beim Umschalten und haben es gut geschafft, den Gegner auf außen zu halten und sie dort zu pressen.”

1.95 1.95 Japan – Senegal:

Beide Teams treffen – ja Bei Tipico

Dabei hatte gerade diese als „europäisch“ verfemte Spielweise dem 42-Jährigen in der Heimat schon etliche heftige Kritiken eingebracht – der sich nun infolge des ernüchternden Abschneidens der anderen afrikanischen Nationen aber gleich in doppelter Hinsicht bestätigt fühlen kann.

Der Sieg gegen Polen scheint nun bereits den Boden bereitet haben, um an die erfolgreiche WM 2002 anzuknüpfen: Bei der bislang einzigen WM-Teilnahme Senegals hatte Cissé sein Team noch als Kapitän sensationell bis in das Viertelfinale geführt.

In Russland werden fortan zumindest für das Überstehen der Vorrunde keine sensationellen Verhältnisse mehr gebraucht – vielmehr legen die Expertisen der Buchmacher nahe, dass möglicherweise schon das anstehende Duell endgültige Klarheit bringt.

Wettanbieter sehen Senegal im Vorteil

Wurden die Löwen von vornherein als stärkster afrikanischer Vertreter eingeschätzt, schickt sich die Mannschaft nun tatsächlich an, die fußballerische Ehre des schwarzen Kontinents zu retten.

Nach den Einschätzungen der Buchmacher hat das Team auch gegen die blauen Samurai das etwas überzeugendere Gesamtpaket zu bieten, weshalb bei einem weiteren siegreichen Auftritt im Höchstfall „nur“ der 2,4-fache Wetteinsatz abgegriffen werden kann.

2.95 2.95 Japan – Senegal:

Beide Teams treffen – und über 2,5 Tore Bei Sunmaker

Lassen hingegen die Japaner in Jekaterinburg gleich die nächste Überraschung folgen, gibt’s den 3,6-fachen Einsatz zurück – während es die Bookies mit rund 3,2 quotieren, sollten die Teams infolge einer Punkteteilung weiterhin im Gleichschritt in Richtung Achtelfinale marschieren.

Somit wäre es nur konsequent, wenn beide Mannschaften entschlossen auf die endgültige Entscheidung drängen; immerhin wurden sowohl die Löwen als auch die Samurai bereits am ersten Spieltag für ihren überraschend offensiven Ansatz belohnt.



Folglich ist anzunehmen, dass Japan und der Senegal ihre jeweiligen Tore-Konten im Zentralstadion weiter in die Höhe schrauben – was die Wette „beide Teams treffen und über 2,5 Tore“ zu einer Quote von rund 2,7 als besonders attraktiv erscheinen lässt.