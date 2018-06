Fußball News vom: 24.06.2018 - 12:36

Iran – Portugal WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Am Montagabend kommt es zwischen dem Iran und Portugal in Gruppe B zum Endspiel um eines der beiden Achtelfinal-Tickets. Würden die Portugiesen bereits mit einem Remis in die erste K.o.-Runde einziehen, benötigen die Iraner unbedingt einen Sieg.

Hat CR7 auch mit dem Iran seinen Spaß? (© YURI CORTEZ / AFP / picturedesk.com)

Die gute Nachricht für den Iran: Durchaus etwas überraschend haben die Asiaten den Einzug ins Achtelfinale vor der abschließenden Gruppenpartie gegen Portugal in eigener Hand.

Die schlechte Nachricht: Nur mit einem Sieg würde das Team von Carlos Queiroz die Vorrunde in jedem Falle überstehen.

Im Falle eines Unentschiedens müsste Spanien im Parallelspiel gegen bereits ausgeschiedene Marokkaner mindestens eine 0:2-Niederlage erleiden, damit der Iran als Zweiter der Gruppe B in die Runde der letzten 16 Mannschaften einziehen würde.

Da die marokkanische Schützenhilfe zumindest aus heutiger Sicht äußerst unrealistisch anmutet, bleibt den Iranern nichts anders übrig, als gegen Ronaldo und Co. auf Sieg zu spielen.

Der fussballportal.de Tipp: Portugal gewinnt gegen Iran

Iranische Probleme mit der eigenen Offensive

Angesichts der bisher gezeigten Leistungen dürfte sich dieses Unterfangen allerdings als schwierige Herausforderung erweisen. Schließlich haben sich die Iraner sowohl beim knappen 1:0-Erfolg gegen Ägypten als auch bei der 0:1-Pleite im vergangenen Gruppenspiel gegen Spanien beinahe ausschließlich auf die Defensive konzentriert.

Ein gepflegter Spielaufbau, um eigene Tormöglichkeiten zu entwickeln, gehörte jedenfalls bis hierhin nicht zum Repertoire der Iraner.

WM-Quoten für Iran – Portugal:

Drei Weg Wette Sieg Iran Unentschieden Sieg Portugal Anbieter 6,00 3,50 1,67 Tipico 6,00 3,75 1,70 Bet365 6,20 3,80 1,60 Interwetten 6,00 3,70 1,70 Bet3000 6,00 3,60 1,70 Betway 6,05 3,55 1,68 Sunmaker 6,00 3,75 1,70 Betfair 6,11 3,70 1,65 XTiP

Es steht daher zu erwarten, dass die Asiaten trotz der eindeutigen Ausgangslage auch gegen Portugal nicht von ihrer defensiven Ausrichtung abweichen werden und letztlich einzig auf vereinzelte Konter und Standardsituation setzen.

Ob dies allerdings ausreichen wird, um bis hierhin stabil agierende Portugiesen in Bedrängnis zu bringen, bleibt abzuwarten.

4.50 4.50 Iran – Portugal:

Portugal zurück im EM-Modus

Nach dem spektakulären Auftritt beim 3:3 gegen Spanien hat es Portugal gegen Marokko wesentlich ruhiger angehen lassen. Zwar kam der amtierende Europameister dank eines frühen Kopfballtreffers von Cristiano Ronaldo zu einem ungefährdeten 1:0-Erfolg.

Vor allem spielerisch konnten die Portugiesen jedoch nicht an die Leistung aus dem ersten Vorrundenspieltag anknüpfen und zeigten eine insgesamt äußerst biedere Spielanlage.



Dabei erinnerte der Auftritt gegen Marokko nicht zuletzt an die Leistungen bei der EM 2016, bei der die Portugiesen mit ungewohntem Ergebnisfußball erfolgreich agierten, jedoch keinesfalls glänzen konnten.



So oder so geht das Team von Fernando Santos klar favorisiert in den Vergleich mit den Iranern und hat vor der Partie gewissermaßen alle Trümpfe in eigener Hand.





Bild: Cristiano Ronaldo drückte der WM 2018 bislang seinen Stempel auf – nach drei Treffern gegen Spanien schoss er den 1:0-Siegtreffer gegen Marokko. DAmit gehen alle vier Portugal-Tore bei diesen Titelkämpfen auf sein Konto. (© YURI CORTEZ / AFP / picturedesk.com)

Schließlich können sich die Portugiesen aufgrund der Ausgangslage die Unzulänglichkeiten im iranischen Spielaufbau zunutze machen und ihrerseits aus einer sicheren Defensive heraus agieren. Alles andere als ein taktisch überlegener Auftritt des Europameisters wäre demnach eine handfeste Überraschung.

Dabei gibt nicht zuletzt der direkte Vergleich die Richtung für die entscheidende Partie beim Turnier in Russland vor.

Schließlich haben es die Portugiesen in der Geschichte bislang zwei Mal mit den Iranern zu tun bekommen und konnten sich sowohl in einem Freundschaftsspiel im Jahre 1972 (3:0) als auch bei der WM 2006 in Deutschland (2:0) schadlos halten.

Der Europameister zittert nicht

Neben Panama und Costa Rica gehört der Iran bei der WM 2018 fraglos zu den passivsten Mannschaften bei diesem WM-Turnier. Entsprechend wäre ein Sieg gegen Portugal geradezu eine Sensation.

Die Portugiesen verfügen über eine international äußerst erfahrene Mannschaft und werden sich das Achtelfinalticket von letztlich harmlosen Iranern kaum mehr vor der Nase wegschnappen lassen.

Das sehen auch die Wettanbieter so, die Ronaldo & Co. ganz klar die Favoritenrolle für dieses Kräftemessen umhängen.