Fußball News vom: 22.06.2018 - 17:27

WM 2018 Wetten

England – Panama WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Mit einem Doppelpack hatte Harry Kane seine Three Lions im Auftaktspiel gegen Tunesien auf Kurs gebracht – und auch gegen Panama scheint der Torjäger für weitere Treffer prädestiniert zu sein.

Baller Harry Kane (l.) die Three Lions auch gegen Panama zum Sieg? - © MARK RALSTON/AFP/picturedesk.com

Immerhin stellten sich Los Canaleros bereits beim 0:3 gegen Belgien als der erwartete Punktelieferant heraus: Nach einer noch tapfer durchgestandenen ersten Halbzeit schwammen dem Team hoffnungslos die Felle davon.

Dessen ungeachtet ließ Trainer Hernán Dario Gomez nach der deutlichen Abfuhr wissen, dass der erste WM-Auftritt in der Geschichte Panamas trotzdem für alle Beteiligten eine verdammt große Sache gewesen ist:

“Wie auch immer das Ergebnis war, ich denke, dass meine Jungs sehr glücklich sind. Die ganze Nation ist glücklich. Das war eine unglaubliche Erfahrung für uns.”







Panama wirkt wie ein WM-Tourist

Die Engländer dürften bei der Weltmeisterschaft demnach nicht mehr so schnell auf einen Gegner treffen, die sich derart dankbar in eine Niederlage zu fügen gedenkt.

Der fussballportal.de Tipp: England gewinnt gegen Panama

Mit Kapitän Roman Torres kann es selbst einer der eigentlich bedauernswerten Innenverteidiger allem Anschein nach gar nicht mehr erwarten, dem frischgebackenen Doppelpacker der Three Lions ehrfurchtsvoll bei der Arbeit zuzuschauen:

„Das ist eine große Herausforderung, aber auch eine wunderbare Aufgabe. Ich kenne Harry Kane nur aus dem TV. Jetzt gegen so einen Klassestürmer spielen zu dürfen, ist der Lohn unserer guten Leistungen in der Qualifikation.“

WM-Quoten für England – Panama:

Drei Weg Wette Sieg England Unentschieden Sieg Panama Anbieter 1,20 6,20 18,0 Tipico 1,22 6,50 19,0 Bet365 1,20 6,40 17,0 Interwetten 1,22 6,50 17,0 Bet3000 1,22 6,00 19,0 Betway 1,22 5,85 18,75 Sunmaker 1,22 6,00 21,0 Betfair 1,22 6,05 18,17 XTiP

* Quoten Stand vom 22.6.2018, 16:39 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Beinahe nur der Form halber stellte Torres am Ende seiner Lobeshymnen dennoch klar, dass seiner Mannschaft prinzipiell durchaus auch an achtbaren Ergebnissen gelegen ist: „Unser Wunsch ist es, gegen England zu gewinnen.“

Insofern bedeutet es für die Zentralamerikaner zweifelsohne eine gute Nachricht, dass selbst gegen qualitativ hochüberlegene Briten ein vorzeigbares Resultat nicht gänzlich ausgeschlossen ist.

“Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft antreten müssen. Wir haben zwar phasenweise kann gut dagegengehalten, leider sind uns aber in der zweiten Hälfte zu viele Fehler unterlaufen.” – Panamas Coach Hernán Dario





Bild: Doppelpacker Harry Kane und Teamkollege Ashley Young /r.) bejubeln Englands das 2:1 gegen Tunesien.(© MARK RALSTON / AFP / picturedesk.com)

Three Lions: Auf das Zittern folgt die große Befreiung

Immerhin musste der Weltmeister von 1966 bereits im Auftaktspiel erfahren, dass sich auch ein deutlich unterlegener Herausforderer mit erstaunlichem Erfolg seiner Haut erwehren kann.

Trotz eines abgefeuerten Chancenfestivals hatten die Engländer den umjubelten Siegtreffer gegen Tunesien erst in der Nachspielzeit erzielt: Als fast schon niemand mehr an ein gerechtes Ende glaubte, stellte der zweite Standardtreffer die Befreiung dar.

„Der Hammer. Ich bin so stolz auf die Jungs, sie haben nie nachgelassen. Es war nur gerecht, dass wir es am Ende geschafft haben.“ – Doppeltorschütze Harry Kane nach dem Auftakterfolg über Tunesien.

H. Kane trifft & England gewinnt 1,70 Bei Tipico

Somit sprang das Team gerade noch so eben den dunklen Schatten der letzten EURO von der Schippe: Immerhin hatten die Three Lions bereits in Frankreich sämtliche Vorrundenspiele dominiert – und im Verlauf der Endrunde trotzdem nur einen einzigen Sieg gegen den walisischen Nachbarn einzufahren.

Kane sorgt für die Initialzündung

Entsprechend dürfte anzunehmen sein, dass mit fortschreitender Spieldauer auch Teammanager Gareth Southgate das bittere Schicksal seines Vorgängers Roy Hodgson kaum noch aus dem Kopfe bekam.

Den erlösenden Charakter des Siegtreffers mochte der Trainer nach dem Abpfiff dennoch nicht eingestehen – gedanklich war Southgate womöglich schon viel zu sehr darauf geeicht, das sich abzeichnende Remis als einen Erfolg zu kommunizieren:

„Wir hatten so viele klare Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit und auch viel Kontrolle im zweiten Durchgang. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Das wäre auch so gewesen, wenn wir Unentschieden gespielt hätten.“

Schnürt Harry Kane gegen Island erneut einen Doppelpack? 3,60 Bei Tipico

Möglicherweise wird sich im weiteren Turnierverlauf jedoch bald zeigen, wie unendlich viel mehr wert der späte Siegtreffer gewesen ist – so könnten nun schon die Canaleros die plötzlich wiedererwachte Siegermentalität der Engländer zu spüren bekommen.

WM Wettanbieter Prognose England vs. Panama

Für Panama müsste dies dann wohl unweigerlich bedeuten, dass der Sonntagnachmittag so richtig ungemütlich wird; von der Kette gelassene Three Lions könnten das Ergebnis fast nach Belieben in die Höhe schrauben.





Lassen Mini-Siegquoten von knapp über 1,2 ohnehin schon darauf schließlich, dass eher nicht mit einer weiteren englischen Zitterpartie zu rechnen ist, wird das ganze Ausmaß der Unterlegenheit des Gegners erst von den Außenseiterquoten in ganzer Pracht enthüllt.

Scheint angesichts der offerierten Remis-Quoten von 8,0 bereits der Premieren-Punktgewinn für Panama in unerreichbarer Ferne zu liegen, wird von den für einen vollen Dreier gebotenen Quoten sogar an der 20,0-Marke gekratzt.

WM Wett Tipp England vs. Panama: Der „Harrykane“ verwüstet auch Panama

Aus unserer Sicht dürfte vieles dafür sprechen, dass die englische Auswahl mit dem emotionalen Auftaktsieg mit der unseligen Turnier-Vergangenheit der letzten Jahre endlich erfolgreich abgeschlossen hat.

3,30 3,30 England gewinnt,

mit Handicap 0:2 Bei Betfair

Deutlich befreiter aufspielend, sollte an eine ähnlich knappe Kiste wie gegen Tunesien natürlich nicht zu denken sein. Folgerichtig sind all jene Spezialwetten von Interesse, die sich mit einer Machtdemonstration der Three Lions beschäftigen.

Überdies sehen wir auch Wetten auf Harry Kane als ziemlich vielversprechend an: Nachdem der 24-Jährige gleich im ersten WM-Spiel seiner Karriere zwei Mal knipste, gibt’s nun reichlich den 3-fachen Einsatz zurück, wenn dieser seine Ausbeute mit einem weiteren Doppelpack (plus x) gegen Panama mindestens verdoppelt.