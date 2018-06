Fußball News vom: 27.06.2018 - 16:52

England – Belgien WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Am Donnerstag (20:00 Uhr) kommt es in WM-Gruppe G zum Showdown zwischen England und Belgien.

Eden Hazard & Harry Kane (© ADRIAN DENNIS, MARTIN BERNETTI / AFP / picturedesk.com)

Beide Teams konnten sich zuvor gegen Tunesien und Panama schadlos halten und kämpfen am dritten Vorrundenspieltag im direkten Duell um den Gruppensieg.

Schießt Harry Kane England abermals ins Glück?

Gehörte England bei der WM 2014 in Brasilien noch zu den ganz großen Enttäuschungen, konnten die Three Lions den hohen Erwartungen beim Turnier in Russland bislang gerecht werden.

Nach dem verdienten 2:1-Erfolg im ersten Gruppenspiel gegen Tunesien präsentierte sich die Elf von Gareth Southgate gegen Panama in Bestverfassung und fuhr einen völlig ungefährdeten 6:1-Kantererfolg ein.

Der fussballportal.de Tipp: England gegen Belgien endet remis

Wie Gegner Belgien hat sich auch England damit vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert und kann das dritte Gruppenspiel daher ohne den ganz großen Druck angehen.

Letzte Zweifel an der Qualität der Three Lions dürfte allerdings nur ein Sieg gegen den Benelux-Staat ausräumen.

Schließlich hat es das Mutterland des Fußballs mit den Adlern von Karthago und Los Canaleros bislang nicht mit Fußball-Großmächten zu tun bekommen.

WM-Quoten für England – Belgien:

Eine Niederlage gegen die Roten Teufel könnte die WM-Euphorie demnach ähnlich schnell verpuffen lassen, wie es erst kürzlich WM-Gastgeber Russland nach der 0:3-Pleite gegen Uruguay erleben musste.

Die Hoffnungen auf einen starken Auftritt am Donnerstagabend in Kaliningrad liegen dabei nicht zuletzt auf den Schultern von Harry Kane.

Der Stürmer von Tottenham Hotspur führt aktuell mit fünf erzielten Treffern die WM-Torjägerliste an und dürfte daher auch im Endspiel um den Gruppensieg im Mittelpunkt stehen.

Goldene Generation in der Bringschuld

Nach insgesamt überzeugenden Leistungen gegen Tunesien und Panama gilt Belgien für so manchen Experten als ernst zu nehmender Kandidat auf den WM-Titel.

Angesichts der eher durchwachsenen Leistungen bei den vergangenen großen Turnieren ist die goldene Generation der Rode Duivels bei der WM 2018 allerdings gut beraten, nicht in Übermut zu verfallen.

Genauso wie für England stellt die dritte Vorrundenpartie schließlich die erste tatsächliche Herausforderung für das Team von Roberto Martinez dar.





Bild: Welcher der beiden Kapitäne Eden Hazard (links) & Harry Kane setzt sich mit seinem Team in Kaliningrad durch?

(© ADRIAN DENNIS, MARTIN BERNETTI / AFP / picturedesk.com)

Insgesamt haben die Belgier allerdings bis hierhin einen äußerst reifen Eindruck hinterlassen und gehören fraglos zu den spielstärksten Mannschaften des laufenden Turniers.

Gegen die Three Lions wird daher abermals die Offensivabteilung um Eden Hazard, Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku gefragt sein. Wie sich jedoch die keinesfalls sattelfest wirkende Defensive der Roten Teufel schlägt, bleibt abzuwarten.

Nicht zuletzt der Blick auf den direkten Vergleich gegen England dürfte den Belgiern im Vorfeld der Begegnung zu denken geben. Schließlich konnte in 21 Versuchen erst ein Sieg in 90 Minuten über die Three Lions eingefahren werden. Jener Erfolg liegt zudem 82 Jahre zurück.

Bei Weltmeisterschaften stehen hingegen ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche (jeweils nach Verlängerung). 1954 kam es zu einem 4:4.

Bei der WM 1990 verloren die Roten Teufel im Achtelfinale äußerst knapp mit 0:1 in der Verlängerung. Eine Minute vor dem anstehenden Elfmeterschießen sorgte David Platt für das Ende aller belgischen Träume vom Einzug ins Viertelfinale.

Ein Fingerzeig für die Crunch Time

Nachdem die Southgate-Elf und die Martinez-Truppe zu Beginn der WM 2018 ihre Pflichtaufgaben erledigen konnten, stellt der direkte Vergleich in Kaliningrad so etwas wie die eigentliche Standortbestimmung für beide Mannschaften dar.

Schließlich muss der Verlierer mit der Hypothek ins Achtelfinale gehen, am Ende “nur” gegen Tunesien und Panama gewonnen zu haben.

Entsprechend steht zu erwarten, dass sowohl England als auch Belgien trotz der bereits erreichten K.o.-Runde im direkten Vergleich alles in die Waagschale werfen werden, um sich am Ende als Gruppensieger feiern lassen zu können.