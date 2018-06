Fußball News vom: 19.06.2018 - 14:03

WM 2018 Wetten

Dänemark – Australien WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Nach der ersten Runde zeichnen sich in der Gruppe C die vorab erwarteten Verhältnisse ab: Während sich die Dänen auf Achtelfinalkurs befinden, stehen die Soccerros schon wieder vor dem Aus.

Halten die Dänen (im Bilde: Lasse Schöne) auch gegen Australien die Null? - JUAN BARRETO/AFP/picturedesk.com

Bevor sich die Teams planungsgemäß in der Tabelle einsortierten, ging es zum Vorrundenauftakt aber gehörig durcheinander – so schrammte die Australier gegen Frankreich nur haarscharf an einer Sensation vorbei.

Auch die favorisierten Skandinavier mussten am Samstag mächtig rackern, bis nach umkämpften 90 Minuten schließlich ein ziemlich glücklicher 1:0-Erfolg gegen Peru in die Wertung ging.

So zeigt sich Jannik Vestergaard überzeugt, dass der Weg ins Achtelfinale nur über einen anfänglichen Dreier führt:

Gegen die stürmischen Südamerikaner schwang sich Keeper Kasper Schmeichel zum rettenden Felsen in der Brandung auf, der sich noch nicht einmal vom Elfmeterpunkt überwinden ließ.

Der fussballportal.de Tipp: Dänemark gewinnt gegen Australien

Nix mit Dynamite – Dänemark rührt Beton an

In jener Schlüsselszene schaute zwar auch der Torhüter eher unbeteiligt zu, wie Cueva den Ball über den Querbalken drosch: Selbst der fatale Fehlschuss könnte aber durchaus dem gewaltigen Respekt vor dem unüberwindlichen dänischen Rückhalt geschuldet gewesen sein.

Schließlich steht nicht erst seit dem Auftaktspiel fest, dass sich der Europameister von 1992 derzeit vor allem über seine Abwehrstärke definiert; bei keinem der jüngsten fünf Auftritte hat es auch nur ein Gegentor gesetzt.

WM-Quoten für Dänemark – Australien:

Drei Weg Wette Sieg Dänemark Unentschieden Sieg Australien Anbieter 1,85 3,50 4,50 Tipico 1,90 3,50 4,60 Bet365 1,80 3,60 4,60 Interwetten 1,95 3,40 4,50 Bet3000 1,91 3,25 4,20 Betway 1,90 3,40 4,50 Sunmaker 1,87 3,50 4,75 Betfair 1,90 3,50 4,39 XTiP

* Quoten Stand vom 19.6.2018, 13:27 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Sogar noch einmal beeindruckender mutet die Serie an ungeschlagenen Spielen an: Seit es im Oktober 2016 letztmals einen Rückschlag (ein 0:1 gegen Montenegro in der WM-Qualifikation) setzte, kam die Truppe von Age Hareide nunmehr bereits 16 Mal in Folge mit heiler Haut davon.

Bei einer Würdigung dieser Bilanz wirft sich schon fast die Frage auf, ob der Auftaktsieg tatsächlich nur einen schmeichelhaften Charakter trug – oder nicht vielmehr einem der Öffentlichkeit sich nicht sofort erschließendem Plan entsprach.

Zu den unzweifelhaft außerplanmäßigen Entwicklungen war allerdings der von William Kvist erlittene Rippenbruch zu zählen, für den die Weltmeisterschaft 2018 damit schon wieder beendet ist.





Bild: Lasse Schöne und seine dänischen Defensivkollegen ließen im Duell mit Peru kaum Chancen zu. (© JUAN BARRETO / AFP / picturedesk.com)

Deutlich glimpflicher kam hingegen der mit einer Fußverletzung gleichfalls angeschlagen ausgewechselte Andreas Christensen davon, der seinen Farben somit auch in Samara zur Verfügung steht.

Die Voraussetzungen für einen weiteren stabilen Auftritt dürften damit gegeben sein: In der Innenverteidigung hält der 22-Jährige nun auch am Donnerstag seinem Keeper einmal mehr den Rücken frei.

Australien schöpft aus der Auftaktniederlage Mut

Die Eindrücke des Auftaktspieltages lassen dabei vermuten, dass die dänische Hintermannschaft auch gegen den vermeintlichen Gruppen-Außenseiter eine ganze Menge zu tun bekommt.

Mit einer unerwartet forschen Vorstellung hatte das Team aus Down Under immerhin gleich einmal die auf den WM-Titel schielenden Franzosen an den Rand einer Niederlage gebracht.

2,75 2,75 Dänemark – Australien:

Dänemark gewinnt zu Null bei Betway

Obwohl sich die Waagschale letztlich dank eines Eigentors zugunsten der blass bleibenden Equipe Tricolore neigte, hatte Bert van Marwijk nach der WM-Premiere allen Grund, mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden zu sein:

“Wir können stolz darauf sein, wie wir gespielt haben gegen eines der besten Teams der Welt. Es gab viele Momente, in denen die Franzosen nicht wussten, was sie machen sollten – das ist ein großes Kompliment für uns.”

Umso entschlossener dürften die Australier nun in den deutlich machbareren Prüfungen gegen Dänemark und Peru sein, sich die gegen Les Bleus noch versagt gebliebene Belohnung abzuholen.



“Die Enttäuschung ist groß. Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht.“ – Bert van Marwijk war nach dem Auftaktspiel zwischen Stolz und Enttäuschung hin und hergerissen.



In der jüngst gezeigten Verfassung wären schließlich auch die Soccerros in den Achtelfinals als eine Bereicherung anzusehen – was sich so von den Dänen nach dem von extremer Vorsicht geprägten ersten Auftritt noch nicht mit allerletzter Bestimmtheit sagen lässt.

WM Wettanbieter Prognose Dänemark – Australien

Angesichts dieser Einschätzung fällt den Buchmachern die Aufgabe zu, daran zu erinnern, dass der Fußball noch immer zu den Ergebnissportarten zu zählen ist.

Da unter diesem Gesichtspunkt lediglich die Skandinavier einen Auftakt nach Maß verbuchten, mutet nach Meinung der Wettanbieter der vorzeitige Einzug in die erste K.-o.-Runde nurmehr als folgerichtig an.

Favoritenquoten von knapp unter 2,0 legen somit nahe, dass diesbezüglich bereits nach dem zweiten Vorrundenspiel in der Kosmos-Arena Vollzug vermeldet werden kann.

Bleiben die Australier hingegen mit einem Punktgewinn am Leben, gibt’s in der Spitze den 3,6-fachen Einsatz zurück, während bei einem Überraschungs-Coup der „Wahl-Asiaten“ sogar eine Top-Quote von 4,8 winkt..

3,35 3,35 Dänemark – Australien:

Eriksen trifft bei Interwetten

WM Wett Tipp Dänemark vs. Australien: Das dänische Bollwerk ist nicht zu knacken

Die Favoritenstellung der Dänen dürfte sich vor allem auf die bärenstarke Abwehr stützen, die nach unserer Überzeugung mangels individueller Klasse auch von den Socceroos nicht zu überwinden ist.

Dank der abermals gehaltenen Null sollte es dann nur noch des einen oder anderen Nadelstichs von Yussuf Poulsen & Co bedürfen, um tatsächlich schon am Donnerstag in das Achtelfinale einzuziehen.





Unser Spezialwetten-Tipp lautet demnach, dass Dänemark einen Zu-Null-Sieg landet, der die Quote für einen Erfolg des europäischen Favoriten prompt auf rund 2,75 ansteigen lässt.