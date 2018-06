Fußball News vom: 17.06.2018 - 10:21

Belgien – Panama WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Belgien startet am Montagnachmittag gegen WM-Debütant Panama in die WM. Die Buchmacher erwarten ein Torfestival und einen Schritt Richtung Gruppensieg der Belgier. Die Zentralamerikaner geben sich jedoch nicht kampflos geschlagen.

Wird Romelu Lukaku auch gegen Panama Tore zelebrieren?

Am Montag greift mit Panama nunmehr endlich auch der zweite Debütant in das WM-Geschehen ein – der bei seiner Premiere gegen Belgien natürlich nur ein Vorbild hat.

In Sotschi soll den tapferen Isländern nachgeeifert werden, denen aus dem Stand gleich einmal ein mehr als respektabler Punktgewinn gegen den Vize-Weltmeister aus Argentinien gelang.

Mit der belgischen Nationalmannschaft bekommen es Los Canaleros in der Gruppe G allerdings mit einem Gegner von möglicherweise noch ehrfurchteinflößenderem Format zu tun.

Nach den jeweiligen Viertelfinal-Teilnahmen bei der WM 2014 und der EM 2016 sind sich die roten Teufel in nunmehr Russland ihrer mittlerweile erlangten Endspiel-Reife sicher.

Der fussballportal.de Tipp: Belgien gewinnt gegen Panama

Stehen die Belgier am Anfang einer großen WM?

Das Selbstbewusstsein der belgischen Auswahl findet auch in den Prognosen so mancher Experten ihren Widerhall, die das mehrheitlich in der Premier League gestählte Starensemble nicht mehr bloß auf die Rolle des Geheimfavoriten reduzieren.

Einen überzeugenden Nachweis ihrer nochmals gewachsenen Qualität hatte das Team unter anderem in der WM-Qualifikation erbracht, in der sich die Elf von Roberto Martinez als erster europäischer Vertreter das WM-Ticket unter den Nagel riss.

WM-Quoten für Belgien – Panama:

Drei Weg Wette Sieg Belgien Unentschieden Sieg Panama Anbieter 1,15 7,50 20,0 Tipico 1,14 7,50 19,0 Bet365 1,17 7,20 17,0 Interwetten 1,17 8,00 25,0 Bet3000 1,15 7,00 17,0 Betway 1,16 7,25 17,25 Sunmaker 1,15 7,50 23,0 Betfair 1,15 7,40 22,08 XTiP

Ihre exzellente Verfassung strichen die Rode Duivels auch während der unmittelbaren Endrunden-Vorbereitung heraus, die – natürlich – abermals ohne jede Niederlage vonstattenging.

Deutliche Siege gegen Saudi-Arabien (4:0), Ägypten (3:0) oder Costa Rica (4:1) legen dabei die Vermutung nahe, dass sich das Duell mit den Zentralamerikanern durchaus zur einseitigsten Angelegenheit der gesamten WM-Vorrunde entwickeln kann.

Romelu Lukaku wird bester Torschütze der WM 17,00 Bei Betfair

Diese Erwartungshaltung wird nicht zuletzt auch von der großen Ernsthaftigkeit gestützt, die der EM-Finalist von 1980 der vermeintlichen anfänglichen Pflichtübung entgegenbringt.

So wurde etwa schon am Samstag die Anreise nach Sotschi absolviert, um sich in aller Ausgiebigkeit an Ort und Stelle auf das Auftaktspiel der Vorrundengruppe G einschwören zu können.

Die DFB-Elf ist das große Vorbild

Obendrein wird bereits seit Monaten am passenden Mindset zu den in dem Himmel wachsenden Ambitionen gefeilt – bei dem sich Nationaltrainer Roberto Martinez nicht zuletzt am Selbstverständnis der deutschen Nationalspieler orientiert:

„Wenn Sie mit ehemaligen Spielern aus Deutschland sprechen, sagen sie Ihnen, dass sie, wenn sie das Nationaltrikot anzogen, keinen Zweifel mehr daran hatten, dass sie gewinnen würden. Wir müssen diese Mentalität zeigen und ich glaube, wir werden es tun.“

” Individuell gesehen sind wir auf dem höchsten Niveau. Unsere große Herausforderung wird es sein, ein Winning Team zu werden.” – Belgiens Coach Roberto Martinez ist sich bewusst, dass es für den erträumten WM-Titel mehr als nur herausragende Einzelkönner braucht.

Dass die entsprechende Arbeit Früchte trägt, lässt sich den selbstbewussten Äußerungen zahlreicher belgischen Kicker entnehmen – so streicht etwa Eden Hazard die mittlerweile erreichte Augenhöhe mit den absoluten Top-Favoriten auf den WM-Titel heraus.

„Es wird schwer, aber es ist möglich, dass wir Weltmeister werden. Wir haben die Spieler und den Trainerstab dafür.“

3,35 3,35 Belgien – Panama:

Belgien schießt 4 Tore oder mehr bei Sunmaker

Der Auftaktgegner aus Panama hat hingegen gewissermaßen bereits mit der erfolgreich bewältigten Qualifikation seinen gefühlten Weltmeistertitel gefeiert.

Panama wird sich verbarrikadieren

Auf dem Weg nach Russland ließ die Mannschaft immerhin die lokalen Größen aus den Vereinigten Staaten und Honduras hinter sich, die in der Vergangenheit regelmäßig den Weg zu den ersehnten WM-Turnieren versperrten.

Auch die nunmehr erstmals gewuppte Qualifikation war aus Sicht der Canaleros allerdings auf zahlreiche glückliche Umstände zurückzuführen; so ging der entscheidende Sieg gegen Costa Rica aufgrund eines „Phantomtors“ in die Geschichtsbücher ein.

Bild: Die Buchmacher degradieren Panama zum Kanonenfutter. Schießt sich Romelu Lukaku für die Torjägerkrone warm? (© JOHN THYS / AFP / picturedesk.com)

In den Testspielen führte Mittelfeldspieler Armando Cooper unter anderem ein krasses 0:6 gegen die Schweiz schonungslos vor Augen, welch ein unnachgiebiger Wind auf der größten aller Fußball-Bühnen zu wehen pflegt:

„Wir haben alle bemerkt, dass sich die Geschwindigkeit jetzt ändert. Wir haben es vor allem in den Freundschaftsspielen bemerkt.“





Auf die gelegentlichen Kontrollverluste in der Vorbereitung hat der für die Nationalelf verantwortliche Hernan Dario Gomez erwartungsgemäß mit einer weiteren Verfeinerung seiner alternativlosen Maurertaktik reagiert.

Mit drei vor der Viererkette aufgebotenen Sechsern dürfte Panama den Belgiern mit einer siebenköpfigen Abwehr entgegentreten: ein Bollwerk, welches an einem guten Tag möglicherweise selbst die bewunderte Offensive der roten Teufel ein kleines bisschen ärgern kann.

WM Wettanbieter Prognose Belgien vs. Panama

Von den Buchmachern wird die Möglichkeit gleichwohl von vornherein so gut wie ausgeschlossen, dass dieses Ärgern möglicherweise sogar in einer zählbaren Punktausbeute münden kann.

Maximale Siequoten von 1,18 weisen einen haushohen Vorsprung des Favoriten aus: Das montägliche Aufeinandertreffen dürfte demnach der klassische Pokal-Charakter eines Duells zwischen einem unterklassischen Herausforderer und einem Bundesligisten prägen.

2,30 2,30 Belgien – Panama:

Tipp 1 bei Handicap 0:2 bei Interwetten

Mit entsprechend hohen Werten würde deshalb ein natürlich dennoch nie gänzlich auszuschließender Paukenschlag prämiert: Steigen die Quoten bereits für ein Remis auf über 8,0 an, wird im Falle eines Außenseiter-Sieges sogar mit mehr als der Ver-20-fachung des Wetteinsatzes gelockt.

WM Wett Tipp Belgien vs. Panama: keine Stolpergefahr in Sotschi

Neben den Argentiniern mussten zuletzt zwar auch schon die Franzosen erfahren, wie schwerfällig sich der WM-Start für einen Titelanwärter gestalten kann: Nach unserer Auffassung sind die Rode Duivels vor einer derartig schweren Geburt aber deutlich besser gefeit.

Die mit Topstars wie Hazard, de Bruyne und Lukaku bestückte Offensivabteilung bringt das erforderliche Rüstzeug mit, um auch eine Zement anrührende Hintermannschaft permanent in Bedrängnis zu bringen.





Entsprechend halten wir es sogar für möglich, dass das Debüt der Belgier selbst den Traumstart der russischen Sbornaja nochmals toppt: Bei den Handicapwetten können WM-Tipper deshalb durchaus auch einmal in die Vollen gehen.

Da wir das Glück jedoch nicht zu sehr herausfordern wollen, lassen wir es bei der Tippabgabe bei einem Sieg mit mindestens vier Toren Vorsprung bewenden – mit dem sich bei den großzügigsten WM Wettanbietern dennoch eine fast schon 500%ige Rendite erzielen lässt.