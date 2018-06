Fußball News vom: 25.06.2018 - 11:43

Australien – Peru WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Australien will Mini-Chance nutzen! Am Dienstag (16:00 Uhr) trifft Australiens Fußball-Nationalteam in Sotschi auf Peru und kann sich sogar noch Hoffnungen auf das Achtelfinale machen. Dafür benötigen die “Aussies” allerdings mehr als einen Sieg. Für Peru geht es um die ersten WM-Punkte in Russland.

Perus Anhänger hatten bisher nichts zu jubeln. (© HECTOR RETAMAL / AFP / picturedesk.com)

Im Schatten des Spitzenspiels der Gruppe C zwischen Frankreich und Dänemark, in dem der Gruppensieger gekürt wird, kann sich Australien im Duell mit Peru ebenfalls noch Chancen auf den Aufstieg machen. Diese sind jedoch minimal, zumal nicht nur ein Sieg gegen die Südamerikaner her muss.

Australien braucht Sieg und Schützenhilfe

Grundvoraussetzung für den erst zweiten Achtelfinaleinzug in der australischen Fußballgeschichte ist erst einmal ein Sieg gegen die Peruaner, die bislang weder einen Punkt holen, noch ein Tor erzielen konnten. Zusätzlich müssen die Dänen gegen Frankreich verlieren.

In diesem Fall hätten beide Kontrahenten jeweils vier Zähler auf ihrem Konto, die endgültige Entscheidung um den Achtelfinaleinzug würde in diesem Fall durch die Tordifferenz und in weiterer Folge durch die Fairplay-Wertung. Einer der Aussi-Funktionäre wird wohl mit einem Ohr beim Parallelspiel sein.

Australien hat sich in den beiden ersten Gruppenspielen zwar recht ordentlich verkauft, doch mehr als das Unentschieden gegen Dänemark schaute bislang nicht heraus. Vor allem gegen die Dänen hätten sich die “Socceroos” mehr verdient, denn sie waren vor allem in der 2. Halbzeit besser.

WM-Quoten für Australien – Peru:

Wie bereits beim 1:2 gegen Frankreich bekam Australien einen Elfmeter zugesprochen und Mile Jedinak traf zum verdienten Ausgleich. Am Ende war der Außenseiter sogar näher am Sieg dran.

Australien darf sich Hoffnungen machen

“Die Enttäuschung ist da. Wir haben gegen die Nummer 12 der Weltrangliste sehr gut gespielt. Wir haben nicht verloren, hätten aber gewinnen können”, so Australiens Teamtrainer Bert van Marwijk nach dem 1:1-Unentschieden, das die Türe zum Achtelfinale noch einen kleinen Spalt offen gelassen hat.

Nun müssen die Aussis gegen Peru am Dienstag einen Sieg einfahren und darauf hoffen, dass Dänemark gegen Frankreich verliert. Bisher ist Australien, das in Russland zum vierten Mal in Folge bei einer WM-Endrunde mit dabei ist, nur bei der WM 2006 in Deutschland der Achtelfinaleinzug geglückt.





Bild oben: Auch gegen Frankreich war alles Hoffen der peruanischen Fans vergeblich. Am Ende setzte es eine 0:1-Niederlage für die Südamerikaner, die damit bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Australien bereits ausgeschieden sind.

(© HECTOR RETAMAL / AFP / picturedesk.com)

Für Peru geht es um den ersten WM-Treffer seit 1982

Peru hat sich bei seinem Endrunden-Comeback nach 36 Jahren bisher sehr ordentlich verkauft, doch eine Belohnung in Form von Punkten oder einem Tor konnte noch nicht geholt werden. Dabei waren die Südamerikaner sowohl gegen Dänemark (0:1) als auch gegen Frankreich (0:1) dicht am ersten WM-Treffer seit 36 Jahren dran.

Bei der 1:5-Niederlage gegen Polen bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien erzielte La Rosa den peruanischen Ehrentreffer. Seitdem scheiterte “La Blanquirroja” regelmäßig in der Quali, die Teilnahme an der WM 2018 ist die erste seit fast vier Jahrzehnten.

Sowohl gegen Dänemark als auch gegen die Franzosen waren die Peruaner knapp am ersten WM-Torerfolg seit 36 Jahren dran. Doch im ersten Spiel scheiterte Peru im Allgemeinen an seiner mangelnden Chancenauswertung und im Speziellen Christian Cueva, der einen Elfmeter weit über das Tor schoss.

Auch im Duell mit dem haushohen WM-Favoriten Frankreich wäre für die Peruaner mehr drinnen gewesen, doch auch diesmal scheiterte die Offensive rund um Jefferson Farfan und Paolo Guerrero an ihren Nerven beim Torabschluss.

Peru seit acht WM-Spielen sieglos

Gegen den vermeintlich leichtesten Konkurrenten aus Down Under soll die Torsperre endlich durchbrochen werden. Nach Möglichkeit wollen sich die Peruaner auch mit einem Sieg von der WM 2018 verabschieden. Schließlich war beim letzten Endrundensieg der Blanquirroja keiner der aktuellen Spieler auf der Welt.

Der letzte Sieg der Südamerikaner bei einer WM-Endrunde datiert vom 11. Juni 1978 als in Argentinien der Iran mit 4:1 abgefertigt wurde. Peru stieg als Gruppensieger in die zweite Runde auf, kassierte dort allerdings drei Niederlagen. Nahezu zwei Generationen warten also auf eine peruanischen WM-Sieg.

Wettanbieter Prognose Australien vs. Peru

Die Wettanbieter gehen von einer engen Kiste aus. Australien hat zwar den Dänen einen Punkt abgetrotzt und kann sich sogar noch Hoffnungen auf das Achtelfinale machen, dennoch hat das bereits ausgeschiedene Peru in der Gunst der Online-Bookies die Nase vorne.

Man darf also gespannt sein, wie sich das Duell entwickelt. Wir erwarten einen forschen Beginn von beiden Mannschaften. Schließlich wollen die “Socceroos” das Ihre zum möglichen Aufstieg beitragen und den dafür absolut notwendigen Pflichtsieg einfahren.

Australien gewinnt gegen Peru zu null 4.35

Für “La Blanquirroja” geht es hingegen um das Ende einer 40-jährigen Durstrecke ohne Sieg und um das erste WM-Tor seit 36 Jahren. Mannschaft und Fans hätten sich das aufgrund ihrer bisherigen Leistungen mehr als verdient.

Allerdings wird Australien den letzten Achtelfinalstrohhalm ergreifen und zumindest seinen Part erfüllen. Wir gehen von einem Sieg der Australier aus und befürchten, dass Peru auch im dritten Vorrundenspiel keinen Treffer erzielen wird.

Bei Interwetten kann auf einen Zu-Null-Sieg der Australier getippt werden: Die Quote im Erfolgsfall: 4,35. (Stand: 25.06.2018, 11:26 Uhr).