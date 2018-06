Fußball News vom: 13.06.2018 - 19:58

Ägypten – Uruguay WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Einen Tag nach dem Eröffnungsspiel zwischen Russland und Saudi-Arabien meldet sich mit Uruguay endlich auch der Top-Favorit der Vorrundengruppe A zu Wort.

Luis Suarez

Bei ihren ersten Gehversuchen bei der WM-Endrunde bekommt die Celeste am Freitag in Jekaterinburg (14:00 Uhr) mit der ägyptischen Auswahl dabei gleich einmal einen potentiellen Überraschungskandidaten vor die Brust.

Gleichwohl dürfte bis zuletzt fraglich bleiben, was von dem siebenfachen Afrikameister überhaupt zu halten ist – da dieser sein Schicksal bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren untrennbar mit dem noch immer vom Champions-League-Endspiel gezeichneten Mohamed Salah verknüpft.

Nach der gegen Real Madrid erlittenen Schulterverletzung stieg der amtierende Torschützenkönig der Premier League erst Anfang der Woche wieder in das Mannschaftstraining ein, weshalb der anstehende WM-Auftakt noch etwas zu früh zu kommen droht.

Der fussballportal.de Tipp: Uruguay gewinnt gegen Ägypten

Salah provoziert ein großes Rätselraten

Gemessen an den ursprünglichen Prognosen der Mediziner befindet sich der 25-Jährige aber nach wie vor genau im Soll. Nach dem fatalen Zweikampf mit Sergio Ramos hatte das Fachpersonal frühestens einen Einsatz im zweiten Vorrundenspiel als realistisch eingeschätzt.

Dass es nun möglicherweise sogar noch etwas schneller gehen könnte, dürfte dabei nur teilweise dem verständlichen Ehrgeiz des am Freitag obendrein seinen 26. Geburtstag feiernden Stürmers geschuldet sein.

Zu besonderer Eile muss sich Salah vielmehr noch ob der Ungeduld seiner Landsleute angehalten sehen, die sich insbesondere nach den jüngsten Testspielen nach einem Blitz-Comeback des wichtigsten Hoffnungsträgers verzehren.

Gegen Kolumbien (0:0) und Belgien (0:3) hatten immerhin gleich beide Generalproben aufgezeigt, dass in Abwesenheit des Liverpool-Goalgetters lediglich ein ägyptisches Lüftchen durch die gegnerischen Strafräume zu wehen pflegt.

Dabei steht es natürlich trotzdem auf einem ganz anderen Blatt, ob ein am Freitag beileibe noch nicht wieder gänzlich austrainierter Salah im Fall der Fälle tatsächlich als großer Heilsbringer in Erscheinung treten kann.

WM-Quoten für Ägypten – Uruguay:

Eine zu frühe Rückkehr auf das grüne Geläuf dürfte obendrein die Gefahr neuerlich auftretender Komplikationen mit sich bringen – was angesichts der danach folgenden Aufgaben einem glatten Eigentor entsprechen würde.

Die Ägypter lassen sich nicht in die Karten schauen

Für den Aufstieg in die nächste Runde werden schließlich in erster Linie die gegen die allenfalls auf Augenhöhe erwarteten Teams aus Russland und Saudi-Arabien zu bestreitenden Duelle von maßgeblicher Bedeutung sein.

“Er macht gute Fortschritte, aber eine endgültige Entscheidung kann jetzt noch nicht getroffen werden. Wir müssen von Tag zu Tag sehen.” – Ägyptens Teammanager Ihab Lahita konnte unter der Woche in der Personalie Mohamed Salah noch nicht für abschließende Klarheit sorgen.

Mit Blick auf diese beiden Endspiele mutet es dann doch als ziemlich unwahrscheinlich an, dass der erfahrene Trainer Hector Cuper seinen wichtigsten Mann bereits gegen das ohnehin als übermächtig eingestufte Uruguay verheizt.

Das bisher einzige Duell zwischen Ägypen und Uruguay: Datum Bewerb Teams Ergebnis 16.08.2006 Testspiel Ägypten – Uruguay 0:2

Folglich ist es möglicherweise nur ein großer Bluff, dass das ägyptische Lager derzeit fast im Stundentakt neue Wasserstandsmeldungen über den Gesundheitszustand von Mohamed Salah produziert.

Von dem verbreiteten Optimismus werden die Vorbereitungen des Auftaktgegners zumindest ein kleines bisschen torpediert – schließlich wird die Celeste bis kurz vor dem Anpfiff im Unklaren gelassen, mit wem sie es in Jekaterinburg nun genau zu tun bekommt.

Uruguay wagt einen Kaltstart

So richtig scheinen sich die Himmelblauen von den personellen Unwägbarkeiten aber nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Im Vertrauen auf die eigene Stärke hatte die Mannschaft von Oscar Tabarez bereits eine äußerst minimalistische Vorbereitung absolviert.

Seit dem Jahreswechsel wurde Uruguay gerade einmal in drei Testspielen aktiv – in denen es das Team angesichts der gegen Tschechien (2:0), Wales (1:0) und Usbekistan (3:0) bestrittenen Duelle obendrein mit keinem einzigen WM-Mitstreiter zu tun bekam.





Bild: Luis Suarez will mit seinen Teamkollegen in Russland den insgesamt dritten WM-Titel für Uruguay holen.

(© MIGUEL ROJO / AFP / picturedesk.com)

Von entsprechend geringem Wert dürften die durch die Bank eingefahrenen Zu-Null-Siege sein. Insbesondere aus der Generalprobe gegen die Feierabend-Kicker aus Zentralasien vermochten unabhängige Beobachter nur einen überschaubaren Erkenntnisgewinn zu ziehen.

Der mittlerweile 71-jährige Tabarez war sich offensichtlich schon vorher im Klaren, was es für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft braucht. Nach der Halbfinal-Teilnahme in Südafrika hatte der Coach seine Mannen schließlich auch in Brasilien wieder bis in das Achtelfinale geführt.

Suarez träumt sogar vom Titel

Innerhalb des Teams scheint derweil eine gewisse Uneinigkeit zu bestehen, wozu man in Russland in der Lage ist – so scheut Giorgian de Arrascaeta selbst in der schwachen Gruppe A vor der Übernahme der Favoritenrolle zurück: “Wir sind nie dafür bekannt, dass wir Favoriten sind. Unser Geheimnis ist es, bescheiden zu sein.”

Luis Suarez hält sich hingegen gar nicht erst mit derartigen Kleinigkeiten auf – seine Heimreise hat der Stürmer erst nach dem Tag des WM-Endspiels geplant: “Träumen darf und tut man immer groß. Aber wir müssen viele gute Tage haben, um die WM gewinnen zu können.”

Nach seinem Platzverweis im Viertelfinale der WM 2010 und der legendären Beiß-Attacke bei der WM 2014 dürfte es aber freilich fraglich sein, ob Suarez bei einer angenommenen Final-Teilnahme überhaupt noch zu den spielberechtigten Akteuren zu zählen ist.





Video: Ein Blick auf den Werdegang von Uruguays Superstar Luis Suarez.

(Quelle: YouTube/adidas Football)

“Ich habe mir vorgenommen, den Stachel der letzten WM zu ziehen.” – Luis Suarez ist nach eigenen Angaben privat eher als ein “Softie” unterwegs.

Angesichts der einstigen Undiszipliniertheiten möchte der Barca-Goalgetter nach eigenem Bekunden aber schon das Auftaktspiel nutzen, um sich der Welt-Öffentlichkeit als geläuteter Sünder zu präsentieren.

Wettanbieter Prognose Ägypten vs. Uruguay

Nach der Überzeugung der Wettanbieter hat sich Luis Suarez damit gleich einmal einen ziemlich günstigen Einstieg ausgesucht, um im Rahmen der WM mit der Korrektur seines Images zu beginnen.

Gegen den großen Gruppenfavoriten scheinen die Ägypter mit einer Siegquote von ca. 7,0 hingegen lediglich zum Punktelieferanten zu taugen – wenngleich die Remis-Quoten von etwa 3,7 zumindest eine Punkteteilung als nicht gänzlich abwegig erscheinen lassen.

Trotz dieser kleinen Einschränkung hat die Celeste nach den Prognosen der Buchmacher am Freitag aber alles im Griff – mit einer Siegquote von ca. 1,6 sollten die Himmelblauen einem entspannten Turnier-Auftakt entgegensehen.

WM Wett Tipp Ägypten vs. Uruguay

Einseitige Verhältnisse könnten im Zentralstadion vor allem aus dem Ungleichgewicht zwischen der ägyptischen Abwehr und dem Angriff der Südamerikaner resultieren.

Während in der Defensive der Nordafrikaner kein ausgewiesener Weltklassespieler zu finden ist, schickt Uruguay mit Suarez und Edinson Cavani wieder einmal eines der hochklassigsten Duos der gesamten Endrunde in den Ring.

Somit sollte eine ganze Menge dafür sprechen, dass es der Favorit nicht nur bei einem Zittersieg bewenden lässt: Der von uns erwartete Erfolg mit mindestens zwei Toren Vorsprung ist bei den Handicap-Wetten der Top-Anbieter mit knapp unter 3,0 quotiert.