Russland – Kroatien WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Russland als Teilnehmer des WM-Viertelfinales schien vor Turnierstart nahezu undenkbar. Doch die Sbornaja hat sich gemausert. Als Belohnung winkt nun der Halbfinal-Einzug – vorausgesetzt, Kroatien erweist sich nicht als Spielverderber.

Fällt nach Spanien auch Kroatien dem russischen Bären zum Opfer? (© YURI CORTEZ)

Gastgeschenke dürfen sich die Russen von Zlatko Dalic‘ Mannschaft jedenfalls keine erwarten, schließlich soll das bevorstehende Duell mit dem WM-Veranstalter nur eine Zwischenstation auf dem Weg ins Finale sein.

Der Turnierbaum scheint aus kroatischer Sicht schon mal vielversprechend, denn abgesehen von England befinden sich alle ernstzunehmenden Turnier-Favoriten auf der anderen Seite des Rasters.

Doch es wäre nicht das erste Mal bei dieser WM, dass es für einen Favoriten am Ende ein böses Erwachen gibt.

Frag nach bei den Spaniern, die mit dem Achtelfinal-Aus gegen eben jene Russen eine ihrer wohl bittersten WM-Momente erleben mussten.

Wird Russland zum Favoritenschreck?

Denn trotz über 1000 gespielten Pässen wollte es den im Vorfeld so hoch gehandelten Iberern einfach nicht gelingen, dem russischen Bären defensiv den Zahn zu ziehen.

Dieser hatte sich weit in die eigene Hälfte zurückgezogen und keine große Mühe, den ideenlosen Weltmeister von 2010 in Schach zu halten.

Noch nicht einmal ein Slap-Stick-Eigentor vermochte die Elf von Stanislav Cherchesov aus der Fassung zu bringen, die ihrerseits wiederum ein Elfmetergeschenk der Spanier kurz vor der Pause dankend annahmen.

WM-Quoten für Russland – Kroatien:

Drei Weg Wette Sieg Russland Unentschieden Sieg Kroatien Anbieter 3,70 3,10 2,20 Tipico 4,00 3,10 2,20 Bet365 3,60 3,20 2,20 Interwetten 4,00 3,10 2,20 Bet3000 4,00 3,00 2,20 Betway 3,85 3,05 2,20 Sunmaker 4,00 3,10 2,20 Betfair 3,88 3,05 2,20 XTiP

* Nach regulärer Spielzeit. Quoten Stand vom 5.7.2018, 16:45 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Diese Nervenstärke war es dann vermutlich auch, die im nachfolgenden Elfmeterschießen den Russen das Tor zum Viertelfinale öffnete. In diesem soll nun der nächste Clou gelingen.

Es wäre dann wohl ohne Zweifel die wohl größte WM-Überraschung seit Südkorea, das 2002 als Co-Gastgeber unter ähnlich düsteren Vorzeichen ins Turnier gestartet war, um dann später sensationell den dritten Platz zu belegen.





Bild: Russlands WM-Märchen lässt stark an jenes von Südkorea vor 16 Jahren erinnern.(© YURI CORTEZ/ AFP/ picturedesk.com)

Kroatien erwartet ein Geduldsspiel

Nahezu sicher scheint, dass Russland gegen Kroatien ein ähnliches Spielkonzept verfolgen dürfte wie jüngste gegen Spanien. Soll heißen: den Kockasti aller Voraussicht nach eine Defensivschlacht bevor.

Dabei hätte Russland durchaus etwas anzubieten in der Offensive. Mit neun Treffern stellt der Gastgeber vor Beginn des Viertelfinales zusammen mit England den zweitbesten Angriff der WM.

Dass aber alleine fünf Tore aus dem Duell mit Saudi-Arabien resultierten, dürfte einem Cherchesov sehr wohl bewusst sein. Fans sollten daher erst gar nicht von einem Offensiv-Spektakel träumen.

WM-Quoten für Russland – Kroatien: Wer kommt ins Halbfinale?

Wer kommt weiter? Russland 2.50 Kroatien 1.53 Bei Betfair

* Quoten Stand vom 5.7.2018, 16:45 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Daran vermögen auch Kroatiens vorhandene Qualitäten im Angriff nichts zu ändern. Schon die defensivorientierten Dänen hatten der Dalic-Elf im Achtelfinale mehr Mühe gemacht als erwartet.

Nachdem die ersten vier Minuten mit zwei Treffern ausgesprochen turbulent verlaufen waren, verflachte die Partie zusehends. Großchancen waren in der Folge Mangelware.

Und als sich dann Dänemark auch noch mit einer Notbremse in die Verlängerung rettet – den daraus resultierenden Strafstoß hatte Luka Modric vergeben – schien das Momentum endgültig umgeschlagen.

Ein überragender Danijel Subasic holte im darauffolgenden Elfmeterschießen dann aber die Kohle aus dem Feuer und parierte gleich drei Versuche der Dänen. „Das war ein glückliches Drama, aber wir hatten es auch verdient. Es war ein schwieriges Spiel, ein großartiger Kampf. Wir sind wieder zurückgekommen”, war die Freude bei Dalic groß.

“Keiner wird uns dort mögen”

Dass Vertrauen in seine Mannschaft sei nun „sogar noch größer“, was den Trainer wiederum optimistisch auf das Viertelfinale blicken lässt. Auch, weil man „bisher immer das bessere Team“ gewesen sei.

Ungeachtet dessen ist sich der Kroaten-Trainer aber bewusst, dass es am Samstag eines großen Kraftakts bedürfen wird. Nicht zuletzt aufgrund des enormen Rückhalts, den die russische Mannschaft im Fischt-Stadion genießen wird:

“Das wird ein heißes Spiel in Sotschi. Keiner wird uns dort mögen. Es wird ein großer Test für uns. Wer gewinnt, spielt zwei weitere Spiele. Wir kommen von weit her, wollen aber nicht hier stoppen.”





Immerhin kann Kroatien am Samstag in Bestbesetzung antreten – ein Umstand, der vor dem Achtelfinalspiel gegen Dänemark fast aussichtlos erschien, nachdem gleich eine Vielzahl an Stammspielern von einer Gelb-Sperre bedroht waren. Doch die Kroaten bewahrten einen kühlen Kopf.

WM Wettanbieter Prognose Russland vs. Kroatien

Für die Buchmacher gibt es daher keinen Grund, an der Favoritenrolle Kroatiens zu rütteln.

Russland hingegen sollte sich schon mal auf ein Ende der WM-Party vorbereiten. Zwar erachten die Wettanbieter den Gastgeber insbesondere nach der Sensation gegen Spanien keineswegs als chancenlos, für eine erneute Überraschung müsste jedoch schon einiges zusammenkommen.

Da Kroatien, anders als früher, wesentlich gefestigter wirkt und sogar die Top-Stars sich mittlerweile im Dienste der Mannschaft stellen, ist aber nur schwer an ein Ausscheiden der Karierten zu glauben.

1.60 1.60 Tore unter 2,5 Bei Sunmaker

WM Wett Tipp Russland vs. Kroatien: Es wird wohl kein Spektakel werden

Sehr wohl dürfte den Kroaten gegen zurückgezogene Russen aber ein Geduldspiel ins Haus stehen.

Demzufolge ist Tippern eher davon abzuraten, sich auf allzu torreich Wetttipps zu stürzen. Nicht umsonst haben die Bookies ihre Quoten für Wetten auf weniger als 2,5 Tore drastisch heruntergefahren.

Denjenigen, die dennoch partout nicht umzustimmen sind, dürfen sich aber zumindest an den Strohhalm klammern, dass die bislang letzte (freundschaftliche) Begegnung beider Teams mit vier Toren dann doch recht trefferreich verlaufen war.