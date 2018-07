Fußball News vom: 04.07.2018 - 17:37

Brasilien – Belgien WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Die als Top-Favorit gehandelte Selecao ist nur noch drei Schritte von ihrem sechsten Stern entfernt: Für das Viertelfinale gegen Belgien (Freitag, 20:00 Uhr) könnte es nun ein gutes Omen sein, dass bereits der Weg zum letzten Titel über die Roten Teufel führte.

Eden Hazard & Neymar (© PATRIK STOLLARZ, ODD ANDERSEN / AFP / picturedesk.com)

Anlässlich des von Brasilien im Achtelfinale der Endrunde 2002 souverän eingefahrenen 2:0-Erfolges waren sich die beiden Mannschaften zugleich zum bislang einzigen Male bei einer Weltmeisterschaft begegnet.

Das nun in Kasan anstehende Wiedersehen geht aber freilich unter deutlich veränderten Vorzeichen an den Start – bekanntlich werden auch von der Goldenen Generation der Roten Teufel hoch ambitionierte Ziele verfolgt.

Beinahe hätten sich die hochtrabenden Träume vom Titelgewinn allerdings bereits in der ersten K.-o.-Runde erledigt: Gegen den Außenseiter aus Japan konnte die frühe Götterdämmerung nur mit allergrößter Mühe abgewendet werden.

Die Roten Teufel feiern einen Sieg der Moral

Per Doppelschlag bekamen die Belgier von den Blauen Samurai unmittelbar nach dem Wiederanpfiff einen demoralisierenden Rückstand aufgebrummt – nach dem peinlichen Ausscheiden gegen Wales bei der EM 2016 sah sich das Team somit schon wieder von einem unwürdigen K.o. bedroht.

Umso mehr spricht es für die mittlerweile erlangte Reife, dass die Rode Duivels dieses Mal noch die Kurve kriegten: Dank des in letzter Sekunde erzielten Siegtreffers blieb dem Favoriten selbst die Verlängerung erspart.

In der Gruppenphase so gut wie nicht gefordert, hatte den Belgiern somit gleich die erste K.-o.-Runde ein Wechselbad der Gefühle beschert, welches sich mit Blick auf das glückliche Ende letztlich wohl sogar als ein Stahlbad erwiesen hat.

Für eine solche Deutung des Geschehens hatte sich in jedem Falle und nicht ganz überraschend der sichtlich erleichterte Nationaltrainer Roberto Martinez entschieden:

“Ein 0:2 holst du nicht oft auf. Das spricht für die Leidenschaft und den unbedingten Willen. Das war ein Test für das Team, für seinen Charakter. Wir haben ihn bestanden! Wir sind weiter, das ist das Wichtigste. Jeder in Belgien muss extrem stolz sein auf diese Spieler. Ich könnte jedenfalls nicht stolzer sein.”

Ganz nebenbei durfte es sich der Spanier selbst zu Gute halten, maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt gewesen zu sein: Mit Fellaini und Chadli konnten sich gleich beide eingewechselte Spieler mit entscheidenden Treffern in der Torschützenliste vermerken.

Erst ab dem Halbfinale kann Belgien Geschichte schreiben

Die herbeigeführte Wende strich somit nicht zuletzt auch die beachtliche qualitative Breite des belgischen Kaders heraus, die den tapferen Japanern in der Schlussphase des Krimis letztlich den Zahn gezogen hat.

“Wir haben in einer ganz schwierigen Situation die Ruhe bewahrt und gezeigt, dass wir mental stark sind. Der Glaube ist wichtig.” – Auch Vincent Kompany äußerte die Überzeugung, gestärkt aus der jüngsten Zitterpartie hervorzugehen.

Allzu lange erlaubte es sich die Mannschaft aber nicht, sich an ihrer Wiederauferstehung zu berauschen – schließlich wurde mit dem Viertelfinal-Einzug gerade einmal das Abschneiden bei der WM 2014 egalisiert, die den Belgiern nicht als eine Helden-Saga in Erinnerung geblieben ist.

Entsprechend wurde deshalb auch von Kevin De Bruyne der Standpunkt vertreten, dass frühestens gegen die Selecao über das Gelingen der Endrunde entschieden wird: “Wir gehen ins Spiel, um es zu gewinnen. Der Einzug ins Viertelfinale hat überhaupt keine Bedeutung, wenn wir das nicht schaffen.”

In dieser Hinsicht stellt sich der Rekordweltmeister allerdings als ein überaus anspruchsvoller Bruder im Geiste heraus. Alles andere als der Titelgewinn käme in den Augen der Brasilianer einer weiteren herben Enttäuschung gleich.

Dies gilt nicht zuletzt auch deshalb, weil der unter Coach Tite eingeschlagene Weg augenscheinlich der richtige ist: Nach der überaus souverän bewältigenden Quali wusste sich dessen Team auch im bisherigen Verlauf der Endrunde von Spiel zu Spiel zu steigern.

Neymar polarisiert – auch in Kasan?

Mit Neymar scheint mittlerweile auch der große Heilsbringer im Turnier angekommen zu sein: Beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Mexiko trat der 26-Jährige mit einem Treffer und einer Torvorlage erstmals als entscheidender Faktor in Erscheinung.

“Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden.” – Brasiliens Coach Tite darf beruhigt registrieren, dass auf dem Rasen immer mehr Rädchen der Selecao ineinandergreifen.

Für den größten Aufreger des sich ansonsten zunehmend einseitig entwickelnden Achtelfinales hatte der Torjäger allerdings einmal mehr mit einer überflüssigen Schauspieleinlage gesorgt, die selbst in der Heimat negative Reaktionen nach sich zog.





Bild: Wer entscheidet das Duell der Stars für sich: Eden Hazard oder Neymar?

(© PATRIK STOLLARZ, ODD ANDERSEN / AFP / picturedesk.com)

Als “Man of the Match” konnte Neymar aber auch mit diesem kleinen Makel sehr gut leben, zumal sich der französische Meister nach eigenen Angaben ohnehin als immun gegen jegliche schlechte Presse erweist: “Ich mache mir nicht viel aus Kritik und Lob.”

Gegen die Belgier sollte sich der Gescholtene nun aber besser doch wieder ausschließlich auf die sportlichen Belange konzentrieren, immerhin kündigt sich das Viertelfinale als erster ernst zu nehmender Prüfstein an.

Casemiro fehlt gelbgesperrt

Bereits zwölf erzielte Treffer weisen die Rode Duivels als bis dato offensivstärkste Truppe der WM-Endrunde aus, die entsprechend auch die in vier Partien erst ein Mal überwundene Defensive der Selecao vor absehbare Probleme stellen wird.

Dem Rekordweltmeister dürfte es deshalb wie gerufen kommen, dass der im Achtelfinale noch mit einem Hexenschuss pausierende Marcelo am Freitagabend mit großer Wahrscheinlichkeit wieder zur Verfügung steht.

Dafür haben die Südamerikaner in der Schaltzentrale einen möglicherweise noch schmerzlicheren Ausfall zu beklagen: Nach der gegen die Mexikaner kassierten zweiten Verwarnung fällt Strippenzieher Casemiro im Viertelfinale aus.

