Kroatien – England WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Im zweiten Halbfinale der Fußball-WM 2018 stehen einander am Mittwoch (20:00 Uhr) im Moskauer Luschniki-Stadion Kroatien und England gegenüber. Der Sieger steht im Endspiel, das am Sonntag um 17:00 Uhr an gleicher Stelle angepfiffen wird.

Schießen Modric oder Kane ihr Team ins Finale? (© Adrian Dennis, Franck Fife / AFP / picturedesk.com)

Mit dem Halbfinal-Einzug zogen die Kroaten endlich mit ihrer goldenen Generation von 1998 gleich – weshalb es nun gegen England ein neues Kapitel in der nationalen Fußballgeschichte aufzuschlagen gilt.

In Moskau sehen sich am Montag allerdings auch die Three Lions auf eine historische Mission entsandt: Jenseits der Heimat hat der Weltmeister von 1966 noch nie das Endspiel einer Weltmeisterschaft erreicht.

Für eine solche Premiere soll nun nicht zuletzt die enorme Qualität bei Standardsituationen sorgen: Sensationelle zehn ihrer zwölf Treffer haben die Engländer mithilfe ruhender Bälle erzielt.

Mit dieser Stärke könnte das Team nun gut und gerne auch die Kroaten auf dem falschen Fuß erwischen, denen bereits bei drei der bislang vier kassierten Tore ein gegnerischer Standard zum Verhängnis wurde.

Die Kroatien setzen auf Geduld – und Glück

Zumindest wenn es um Elfmeter geht, kann in diesen Tagen allerdings auch bei den Feurigen von einer echten Liebesbeziehung gesprochen werden – schließlich wurden sowohl die Dänen als auch die Russen erst nach dem Ablauf der 120. Minute eliminiert.

Der fussballportal.de Tipp: England gewinnt gegen Kroatien *

* nach regulärer Spielzeit

Nach einer spielerisch noch mitreißend absolvierten Vorrunde hatten sich die Karierten in den K.-o.-Runden somit auf geduldiges Ausharren verlegt, um jeweils erst im Elfmeterschießen den Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen.

“Wer auch immer die Favoriten waren, sie sind jetzt zuhause. Diejenigen, die hart arbeiten, kompakt stehen und gut organisiert sind, weilen noch in Russland.” – Von Kroatiens Coach Zlatko Dalic bekam unter anderem auch die DFB-Auswahl noch einmal ein paar freundliche Grüße aus Russland übersandt.

Abgesehen von den seit jeher bewunderten technischen Fertigkeiten können die Balkan-Kicker derzeit also auch auf ein unerschütterliches Nervenkostüm verweisen – eine vielversprechende Mischung, die Luka Modric auf die endgültige Krönung des schon jetzt historischen Abenteuers in Russland hoffen lässt:

“Es macht uns extrem stolz, dass wir es nach 20 Jahren wieder ins Halbfinale geschafft haben. Hoffentlich gehen wir noch einen Schritt weiter als damals. Wir haben alles, was es dazu braucht.”

Die Feurigen sind reif für die Eistonne

Gleichwohl scheint dem Kapitän zu schwanen, dass vielleicht doch ein entscheidendes Teil im komplexen Titel-Puzzle fehlt; die jüngsten Abnutzungskämpfe dürften schließlich kaum so ohne weiteres wegzustecken sein: “Wir haben innerhalb von sechs Tagen zweimal 120 Minuten gespielt. Das hinterlässt Spuren.”

Trainer Zlatko Dalic haben die Krimis im Achtel- und Viertelfinale hingegen offensichtlich weit weniger Körner gekostet, für den die drohenden Verschleißerscheinungen deshalb auch überhaupt kein Thema sind: “Natürlich haben wir noch Kraft für die Engländer. Es wird wieder eine Schlacht, aber ich glaube an uns.”

WM-Quoten für Kroatien – England:

Dabei wurde bereits in der Verlängerung gegen die Sbornaja offensichtlich, dass ein Großteil seines Teams auf der letzten Rille fuhr – neben Mandzukic hatte sich etwa auch der Torhüter Subasic sichtlich angeschlagen in das Elfmeterschießen geschleppt.

Da dieser dann bei der finalen „Lotterie“ dennoch gleich den ersten Elfer parierte, wird sich der Keeper mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nun auch im Olympiastadion Luschniki wieder wie gewohnt zwischen den Pfosten postieren.

Auch die Mitwirkung des bislang so verlässlichen Rückhalts vermag aber freilich nichts daran ändern, dass die zentrale Stärke der Three Lions selbst den großen Luka Modric ins Grübeln bringt:

"Wir werden uns gut vorbereiten. Wir haben ihr Spiel gesehen und wissen, wie gut sie bei Standardsituationen sind. Da müssen wir uns noch verbessern."





Bild: Luka Modric und Harry Kane trugen wesentlich zum Halbfinaleinzug ihrer Nationen bei.

(© ADRIAN DENNIS, FRANCK FIFE / AFP / picturedesk.com)

Kane hofft auf den maximalen Erfolg

Derartige Selbstzweifel scheinen den Vertretern des Mutterlands des Fußballs hingegen völlig fremd zu sein; namentlich Harry Kane wurde vor dem Halbfinale als Dampfplauderer aktiv: “Wir sind noch nicht fertig. Jetzt wollen wir es mit den Jungs auch bis zum Ende durchziehen.”

Dabei braucht gerade der 24-Jährige noch nicht einmal zwingend den Titel, um der Weltmeisterschaft seinen Stempel aufzudrücken: Mit seinen sechs Toren hat dieser nicht nur den Goldenen Schuh für den besten WM-Schützen vor Augen; Kane wird derzeit auch als Topfavorit auf den Goldenen Ball geführt.

Spätestens das Viertelfinale hatte zuletzt aber verdeutlicht, dass die Wiedergeburt der Three Lions selbstredend nicht nur an einer Personalie festzumachen ist; für den ausnahmsweise einmal leer ausgegangenen Torjäger sprangen gegen Schweden Maguire und Alli in die Bresche.

Mehr noch können aber vielleicht sogar die verlässlichen Glanzleistungen des Torhüters Pickford verdeutlichen, dass die englische Nationalelf erstmals seit vielen Jahrzehnten wieder ein überzeugendes Gesamtpaket zu bieten hat.

Auf dieses kann mit berechtigtem Stolz dann auch Teammanager Gareth Southgate verweisen, der den weiteren Herausforderungen gleichfalls mit großem Tatendrang entgegenblickt: “Der Schlüssel zum Erfolg ist unsere Geschlossenheit. Die müssen wir auch im Halbfinale wieder an den Tag legen.”

WM Wettanbieter Prognose Kroatien vs. England

Weiteres Wasser auf die Mühlen bekommen die Three Lions zudem von den Wettanbietern gereicht, nach deren Einschätzung das Team von der Insel mit einer Aufstiegsquote von reichlich 1,6 derzeit als etwas endspieltauglicher einzuschätzen ist.

In diese Prognosen sind erkennbar auch die taufrischen Erkenntnisse aus dem Viertelfinale eingeflossen: Vor den jüngsten Auftritten wurden beide Endspielanwärter noch nahezu auf quotentechnischer Augenhöhe aufgeführt.

WM-Quoten für Kroatien – England: Wer kommt ins Finale?

Nach dem neuerlich erforderlich gewordenen Kraftakt machen nun aber offensichtlich auch den Wettanbieter die Kraftreserven der Kroaten ein paar Sorgen, weshalb sich mit dem erstmaligen Einzug in ein WM-Finale mittlerweile eine Quote von rund 2,3 verdienen lässt.

Dabei gibt’s sogar den 3,6-fachen Einsatz zurück, sofern die Feurigen ihren Job erstmals seit dem Eintritt in die K.-o.-Runde bereits innerhalb der regulären Spielzeit erledigen – während ein erfolgreicher „Kurzeinsatz“ des Gegners lediglich Spitzenquoten von 2,4 nach sich zieht.

Dass im Achtel- und Viertelfinale drei der vier Auftritte beider Teams bis ins Elfmeterschießen gingen, lässt nun aber auch in der Vorschlussrunde das „X“ auf dem Tippschein als besonders verführerisch erscheinen – zumal sich auch die Quote von 3,15 für ein Remis nach 90 Minuten sehr gut sehen lassen kann.

WM Wett Tipp Kroatien vs. England: Beide Mannschaften treffen

Weil auch die Spieler um die Möglichkeit eines langen Fußballabend wissen, gehen die Wettanbieter zunächst einmal von einem ressourcenschonenden Geschehen aus: Von den Torwetten wird einem Spektakel in der regulären Spielzeit von vornherein eine konsequente Absage erteilt.

So lässt sich bei den Über-/Unter-Wetten etwa gerade einmal eine 50%ige Rendite erzielen, sofern es England und Kroatien innerhalb der zunächst vorgesehenen 90 Minuten bei maximal zwei Treffern bewenden lassen.





Schon aufgrund der enormen Bedeutung des anstehenden Duells gehen zwar auch wir von eher schaumgebremsten Bemühungen aus: Gleichwohl hatten die jeweils starken Offensivabteilungen bereits in den letzten taktisch geprägten Partien stets für den einen oder anderen Torschrei ihrer Anhänger gesorgt.

Wir sind entsprechend zuversichtlich, dass es nun auch im Halbfinale für beide Mannschaften zu mindestens einem Torerfolg reichen wird: Die zugehörige Wette „Beide treffen“ ist bei XTip mit einer Quote von 2,2 versehen.