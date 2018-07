Fußball News vom: 13.07.2018 - 13:32

Frankreich – Kroatien WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Frankreichs zweiter Streich oder kroatische Premiere? Mit großer Spannung wird am Sonntag (17:00 Uhr) das Finale der Fußball-WM in Russland erwartet. Im Moskauer Luschniki-Stadion greift Frankreich nach seinem zweiten Weltmeistertitel. Kroatien hat zum ersten Mal den Sprung in ein Endspiel geschafft.

Franzosen-Star Kylian Mbappe. (© CHRISTOPHE SIMON / AFP / picturedesk.com)

63 Spiele sind beendet, wenn am Sonntag die letzte und wichtigste der insgesamt 64 Partien bei der WM 2018 in Russland angepfiffen wird. Die Spannung vor dem Highlight ist enorm, auch wenn die Wettanbieter von einer klaren Angelegenheit zugunsten der Franzosen ausgehen.

Erwischt es Frankreich auf der Zielgeraden?

Doch Frankreich wäre nicht der erste Top-Favorit, der in Russland scheitert. Titelverteidiger Deutschland musste bereits nach den drei Vorrundenauftritten die Heimreise antreten. Spanien, den Weltmeister von 2010 erwischte es im Viertelfinale und Rekord-Titelträger Brasilien schied im Viertelfinale aus.

Der fussballportal.de Tipp: Frankreich gewinnt gegen Kroatien*

* nach regulärer Spielzeit

Es wäre bezeichnend für die 21. Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn mit Frankreich der letzte der Top-Favoriten mit dem WM-Pokal vor Augen im allerletzten Moment scheitern würde. Kroatien macht sich trotz Underdog-Rolle große Hoffnungen auf den ersten WM-Titelgewinn in der Geschichte.

Frankreich tat meist nur das Nötigste

“Anti-Fußball”, so bezeichnete Torwart Thibaut Courtois die Art und Weise, wie Frankreich ins Finale eingezogen ist. Belgiens Ballkünstler zerschellten im Halbfinale an der französischen Abwehrmauer und fanden keine Mittel, um den 0:1-Rückstand wettzumachen. Den Franzosen genügte ein Treffer aus einer Standardsituation, um den dritten Finaleinzug zu fixieren.

WM-Quoten für Frankreich – Kroatien:

Drei Weg Wette Sieg Frankreich Unentschieden Sieg Kroatien Anbieter 1,92 3,20 5,00 Tipico 1,90 3,30 5,00 Bet365 2,00 3,30 4,20 Interwetten 1,95 3,20 5,10 Bet3000 1,90 3,25 5,00 Betway 1,90 3,25 4,85 Sunmaker 1,90 3,30 5,00 Betfair 1,92 3,30 4,85 XTiP

* Nach regulärer Spielzeit. Quoten Stand vom 13.7.2018, 10:55 Uhr.



Didier Deschamps ist nicht bekannt dafür, spektakulären Offensivfußball spielen zu lassen. Damit erntete der ehemalige defensive Mittelfeldspieler zwar Kritik, doch der Erfolg gibt dem Weltmeister von 1998 recht.

In der Gruppenphase spulten “Les Bleus” Dienst nach Vorschrift ab und sicherten sich trotz eines torlosen Remis gegen Dänemark Platz eins. Im Achtelfinale zeigte Frankreich, zu welchen Taten es fähig ist. Im bislang besten Spiel dieser WM setzten sich die Franzosen, angeführt von einem herausragenden Kylian Mbappe, gegen Argentinien mit 4:3 durch.





Bild: Drückt Frankreichs 19-jähriger Top-Star Kylian Mbappe auch dem WM-Finale seinen Stempel auf? Kroatien wird sehr viel zu tun haben, um den PSG-Stürmer zu stoppen. (© CHRISTOPHE SIMON / AFP / picturedesk.com)



Danach beschränkten sich “Les Bleus” wieder auf das Notwendigste und bezwangen Uruguay im Viertelfinale souverän mit 2:0. Auch gegen Belgien musste Frankreich nicht an seine Grenzen gehen. Mit einer perfekt eingestellten Defensive hinderte die Deschamps-Truppe die “Roden Duivels” an der Entfaltung.

Kroatien hat eine Partie mehr in den Beinen

Während Deschamps gerne alles unter Kontrolle hat und viel Wert auf Stabilität in allen Mannschaftsteilen legt, gehen es die Kroaten mehr aus dem Bauch heraus an und legen eine unglaubliche Leidenschaft an den Tag.

Die Elf von Nationalcoach Zlatko Dalic lässt sich dabei auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. In allen bisherigen drei K.o.-Partien gerieten die “Kockasti” ins Hintertreffen, schafften aber stets die Wende.

“Die englischen TV-Journalisten haben vorher berichtet, wir seien müde und stehend k.o. Das gab uns mehr Motivation, um ihnen zu beweisen, dass sie falsch liegen. Man kann nicht müde sein, wenn so viel auf dem Spiel steht.” – Kroatiens Luka Modric verspürt vor dem WM-Finale keinerlei Müdigkeit.

Zwei Mal fiel die Entscheidung (gegen Dänemark und Russland) erst im Elfmeterschießen, gegen England beendeten die Kroaten ihren Arbeitstag “schon” in der Verlängerung. Der “Überstundenmeister” hat gewissermaßen ein Spiel mehr bestritten als die Franzosen.

Dazu kommt noch der Umstand, dass Frankreich einen Tag mehr zur Regeneration hatte. Allerdings sollte niemand damit rechnen, dass Kroatien die Luft ausgeht. Damit haben bereits die englischen Medien spekuliert und die Balkan-Kicker haben eindrucksvoll das Gegenteil bewiesen.

Noch eine Rechnung mit Frankreich offen

Extra motiviert werden müssen die Kroaten nicht, denn zum einen steht das erste WM-Finale in der kroatischen Fußballgeschichte an und zum anderen haben die “Feurigen” mit Frankreich noch eine Rechnung offen.

WM-Quoten für Frankreich – Kroatien: Wer holt sich den Titel?

Wer wird Weltmeister? Frankreich 1.45 Kroatien 2.63 Bei XTiP

* Quoten Stand vom 13.7.2018, 11:18 Uhr.



Vor genau 20 Jahren beendete der damalige Gastgeber alle WM-Träume der “Kockasti”. “Jeder erinnert sich in Kroatien an dieses Spiel. Vielleicht hat uns der liebe Gott ja die Möglichkeit gegeben, dieses Ergebnis zurechtzurücken”, so Trainer Dalic.

Platz drei bei der WM 1998, bei der Frankreich sich am Ende den Titel sicherte, war der bisher größte kroatische Erfolg bei einer Weltmeisterschaft.

WM Wettanbieter Prognose Frankreich vs. Kroatien

Für die Wettanbieter scheint die Sache klar zu sein. Alles andere als ein französischer Sieg wäre eine große Überraschung. Man darf gespannt sein, wie Deschamps es anlegen wird. Aller Voraussicht nach wird es in der französischen Spielanlage zu keinen großen Änderungen kommen.





Dazu besteht auch keine Veranlassung, denn der Erfolg gibt dem Teamchef der “Equipe Tricolore” Recht. Aus einer gesicherten Defensive heraus über Griezmann und den pfeilschnellen Mbappe werden die Franzosen versuchen, nach vorne zu kommen.

Große Gefahr besteht auch bei Standardsituationen, was zuletzt auch die Belgier feststellen mussten. Kroatien ist in dieser Hinsicht besonders gefährdet. Die Dalic-Elf hat vier ihrer bisherigen fünf Gegentore nach Standards kassiert.

Antoine Griezmann erzielt ein Tor Ja 2.70 Nein 1.40 Bei Tipico

* In regulärer Spielzeit. Quoten Stand vom 13.7.2018, 11:35 Uhr.



Beide Mannschaften sind auch aus dem Spiel heraus gefährlich: Die Kroaten erzielten ein Tor aus einer Standardsituation, zehn gelangen aus der Partie heraus. Frankreich erzielte sieben seiner zehn Treffer spielerisch.

Zwar ist Frankreich der große Favorit, doch es gibt auch einiges, das für Kroatien spricht. Pure Leidenschaft der Kroaten gegen kontrolliertes Spiel der Franzosen, man darf gespannt sein, welche Anlage sich durchsetzt.