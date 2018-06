Fußball News vom: 29.06.2018 - 18:13

WM 2018 Wetten

Spanien – Russland WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Beendet Spanien Russlands WM-Party? Gebannte Erwartung herrscht am Sonntag (16:00 Uhr) im Moskauer Luschniki-Stadion. Im Achtelfinale wartet auf den Gastgeber eine ganz schwierige Aufgabe. Russland muss gegen Spanien, einen der ganz großen Titelfavoriten ran.

Russland-Coach Stanislaw Tschertschessow beim Training. (© ALEXANDER NEMENOV / AFP / picturedesk.com)

Spanien hat bei der WM 2018 bislang zwar bei weitem nicht immer geglänzt, setzte sich aber schlussendlich aufgrund eines mehr geschossenen Tores in der Gruppe B durch. Und das obwohl die Furia Roja am letzten Gruppenspieltag gegen Marokko nicht über ein 2:2 hinausgekommen ist. Portugal vergab Platz eins durch ein 1:1 gegen den Iran.

Spanier müssen sich deutlich steigern

Spanien gehört bei den Weltmeister-Quoten zu den besonders heißen Anwärtern auf den WM-Pokal, doch um dieser Rolle gerecht zu werden, wird sich die Truppe von Neo-Teamchef Fernando Hierro deutlich steigern müssen. Vor allem in der Verteidigung klaffen zu oft Lücken auf, die von der Konkurrenz eiskalt ausgenutzt werden.

Der fussballportal.de Tipp: Spanien gewinnt gegen Russland*

* nach regulärer Spielzeit



Im Duell mit den Marokkanern hatten die Iberer eine Riesenportion Glück, dass es mit einem Unentschieden geklappt und sich Portugal im Parallelspiel gegen den Iran den Ausgleichstreffer eingefangen hat.

Bezeichnend für die Unsicherheiten in der Defensive: Sergio Ramos verlor vor dem 1:2 ein Kopfballduell. “Wir können nicht damit weitermachen, dem Gegner Tore zu schenken. Wir müssen uns mehr fokussieren”, schimpfte Spaniens Isco nach dem peinlichen Auftritt gegen die Marokkaner.

WM-Quoten für Spanien – Russland:

Drei Weg Wette Sieg Spanien Unentschieden Sieg Russland Anbieter 1,55 3,80 7,00 Tipico 1,57 4,00 7,00 Bet365 1,65 3,80 5,50 Interwetten 1,60 4,00 7,00 Bet3000 1,60 3,80 7,00 Betway 1,57 3,85 6,70 Sunmaker 1,60 4,00 7,00 Betfair 1,59 3,85 6,61 XTiP

* Nach regulärer Spielzeit. Quoten Stand vom 29.6.2018, 16:14 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



“Wir müssen die Batterien aufladen und uns bewusst machen, dass uns jetzt jeder Rivale nach Hause schicken kann. Ein gutes Gefühl nehmen wir trotz des Gruppensiegs nicht mit”, so der Real-Madrid-Spieler weiter.

Hierro: “Defensives Umschalten verbessern”

“Auch Hierro, der nach dem Rauswurf von Julen Lopetegui ins eiskalte Wasser geworfen wurde, fand warnende Worte und forderte eine Leistungssteigerung.

“Wenn wir dorthin kommen wollen, wovon wir alle träumen, dann müssen wir an Details arbeiten. Wir haben eine große Offensivpower, Spieler mit viel Qualität. Aber wir müssen unser defensives Umschalten verbessern, denn Mannschaften mit guter Athletik können großen Schaden bei uns anrichten.”

WM-Quoten für Spanien – Russland: Wer kommt ins Viertelfinale?

Wer kommt weiter? Spanien 1.24 Russland 3.95 Bei Sunmaker

* Quoten Stand vom 29.6.2018, 16:32 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Die Russen können sich also Hoffnungen machen, denn von der Athletik her, könnte kaum jemand mit der “Sbornaja” mithalten. Im Vergleich zu den Spaniern hat der WM-Gastgeber in seinen drei Gruppenspielen 30 Kilometer mehr zurückgelegt. Allerdings lassen die Iberer lieber den Ball als die Mitspieler laufen.

Uruguay zeigte Russland die Grenzen auf

Mit Russland wartet zwar im Achtelfinale die wohl leichtere Aufgabe als Uruguay, dennoch sollte der Weltmeister von 2010 den Gastgeber nicht unterschätzen. Die Russen schlugen sich bisher besser als erwartet und haben es geschafft, eine Euphorie zu entfachen.

Dem 5:0-Triumph im Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien folgte ein 3:1-Erfolg über stärker eingeschätzte Ägypter. Damit hatte die Elf von Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow bereits nach den ersten beiden Gruppenspielen das Erreichen der Runde der besten 16 vorzeitig fixiert.





Bild oben: Russlands Teamtrainer Stanislaw Tschertschessow bereitet die “Sbornaja” auf den Achtelfinalfight gegen Spanien vor. Der WM-Gastgeber ist krasser Außenseiter, will aber die Überraschung schaffen.

(© ALEXANDER NEMENOV / AFP / picturedesk.com)



Durch die empfindliche 0:3-Klatsche gegen Uruguay hat die “Sbornaja” den angestrebten Gruppensieg klar verpasst und muss im ersten Achtelfinale seit 32 Jahren (damals noch als Sowjetunion) gegen einen Titelfavoriten ran. Im Duell mit Spanien muss sich Russland mit der Außenseiterrolle anfreunden.

Tschertschessow weiterhin zuversichtlich

Tschertschessow will nach der Pleite im letzten Gruppenspiel von gedämpfter Euphorie nichts wissen. So könne “eine solche Ohrfeige zur rechten Zeit nützlich sein”. “Die Verteidiger stehen sehr hoch – das schafft Raum für Konter”, fügte Rekordnationalspieler Sergej Ignaschewitsch hinzu.

Das Achtelfinalduell am Sonntag ist das erste Aufeinandertreffen bei einer WM. Bei Europameisterschaften hat es Russland bereits öfter mit den Spaniern zu bekommen. 2008 sogar gleich zwei Mal. In der Gruppenphase setzte es eine 1:4-Niederlage, im Halbfinale feierte der spätere Europameister einen 3:0-Sieg.





Video: Ein kleiner Vorgeschmack auf das Achtelfinalduell zwischen Spanien und Russland: Ein “Best of Isco”. (Quelle: YouTube/Premierteam)

Wettanbieter Prognose Spanien vs. Russland

Die Russen haben mit den Iberern also noch eine Rechnung offen, doch nach Meinung der Wettanbieter wird diese aller Voraussicht nach im Achtelfinale der WM 2018 nicht beglichen werden können. Die “Sbornaja” geht als krasser Underdog in das Duell mit dem Weltmeister von 2010.

Spanien tut sich allerdings gegen spielstarke Mannschaften leichter. Das hat beispielsweise die Partie gegen Portugal gezeigt. Doch auch beim spektakulären 3:3 gegen den Europameister zeigte die iberische Abwehr schwächen. Gleich mehrere Aussetzer gab es gegen den Iran und vor allem gegen Marokko.

4.05 4.05 Spanien – Russland:

Spanien gewinnt und beide treffen Bei XTiP

Aufgrund der alles andere als sattelfesten spanischen Defensivreihe kann sich Russland große Hoffnungen auf den einen oder anderen Treffer machen. Ob allerdings Euphorie, Kampfwillen und Einsatz für den Aufstieg ins Viertelfinale reichen, ist jedoch zu bezweifeln.

Die Russen können Spanien das Leben sehr schwer machen, doch am Ende wird sich die Furia Roja wohl durchsetzen. Zumindest einen Torerfolg werden die russischen Fans aber zu bejubeln haben. Bei XTiP bringt die Spezialwette “Spanien gewinnt und beide Teams treffen eine Quote von 4,05. (Stand: 29.06.2018, 10:06 Uhr).