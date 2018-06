Fußball News vom: 29.06.2018 - 11:30

Kroatien – Dänemark WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Im Achtelfinale kommt es zu einem Duell, mit dem wohl nur wenige gerechnet hatten. Kroatien sicherte sich vor Argentinien den Gruppensieg und trifft nun auf den Zweiten aus Gruppe C, Dänemark.

Luka Modric spielte bisher eine hervorragende WM (© JOHANNES EISELE / AFP / picturedesk.com)

Nach einer perfekten Vorrunde, in der Kroatien keinen einzigen Punkt gegen Argentinien, Nigeria und Island abgab, stehen die „Kockasti“ absolut verdient im Achtelfinale.

Die Mannschaft von Zlatko Dalic ist die Überraschung des Turniers und begeisterte mit soliden Auftritten. Damit werden Erinnerungen an die WM 1998 wach, als die Kroaten bis ins Halbfinale einzogen.

In diesem scheiterten sie erst am Gastgeber und späteren Weltmeister Frankreich. Im Spiel um Platz sicherte sich Kroatien aber den dritten Platz dank zweier Tore von Robert Prosinecki und Davor Suker.

Diesen Erfolg konnten die „Karierten“ jedoch seitdem nicht mehr wiederholen – nicht mal ansatzweise. Denn bei den darauffolgenden Weltmeisterschaften 2002, 2006 und 2014 scheiterten sie stets bereits in der Vorrunde.

Der fussballportal.de Tipp: Kroatien gewinnt gegen Dänemark*

* nach regulärer Spielzeit

Wiederholt sich die Sensation von 1998?

Erstmals seit 20 Jahren gelang es Kroatien wieder die Gruppenphase zu überstehen und in die nächste Runde einzuziehen. Und das zudem auch noch als Gruppensieger.

Nach Siegen gegen die unangenehmen Kontrahenten Nigeria und Island sowie Vize-Weltmeister Argentinien machte sich natürlich Euphorie im Land der an der Adria breit.

WM-Quoten für Kroatien – Dänemark:

Drei Weg Wette Sieg Kroatien Unentschieden Sieg Dänemark Anbieter 1,85 3,30 4,80 Tipico 1,85 3,30 5,50 Bet365 1,80 3,50 4,80 Interwetten 1,90 3,20 5,00 Bet3000 1,90 3,25 5,00 Betway 1,86 3,25 5,05 Sunmaker 1,90 3,30 5,00 Betfair 1,88 3,25 4,99 XTiP

* Quoten Stand vom 29.6.2018, 11:35 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Aufgrund des ersten Platzes erwartet die „Kockasti“ nun eine Mannschaft, die es in ihrer Gruppe nur auf den zweiten Platz geschafft hat: Dänemark.

Die Dänen wurden hinter Frankreich, aber vor Peru und Australien Gruppenzweiter – konnten dabei jedoch kaum überzeugen.

Dass die Dänen dennoch ein sehr unangenehmer Gegner sind und vor dem Tor eines der effektivsten Teams der WM ist, das weiß auch das kroatische Trainerteam.

WM-Quoten für Kroatien – Dänemark: Wer kommt ins Viertelfinale?

Wer kommt weiter? Kroatien 1.40 Dänemark 2.90 Bei Tipico

* Quoten Stand vom 29.6.2018, 11:19 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



„Wir haben unser Ziel erreicht und die Gruppenphase überstanden. Ebenso hat dies Dänemark. Sie sind kein leichter Gegner“, sagte Teamchef Zlatko Dalic bei der Pressekonferenz.

Seine Mannschaft schwach reden, will der 52-Jährige jedoch ebenso wenig. Er weiß, dass seine Spieler bisher hervorragendes geleistet haben, aber genauso, dass „wenn wir gegen Dänemark verlieren, im Grunde nichts vorzuweisen haben.“

Dänemark hat sein Ziel erreicht

Nach den Siegen gegen Nigeria, Argentinien und Island soll nun auch Dänemark geschlagen werden. Der Kroatien-Teamchef erwartet dabei ein ähnlich schwieriges Match wie gegen die „Wikinger“.

Auch die Dänen wissen, dass sie den Kroaten das Leben schwer machen können. Für einen Einzug ins Viertelfinale müssen sie jedoch deutlich bessere Leistungen als in der Gruppenphase abrufen.





Zwar erfüllte „Danish Dynamite“ seine Pflicht und sicherte sich den zweiten Platz hinter Frankreich, konnte aber in keinem der drei Vorrundenspiele überzeugen.

Am ersten Spieltag konnten die Dänen nur glücklich mit 1:0 gegen Peru gewinnen. Die Südamerikaner drückten auf die Führung aber scheiterten gleich mehrmals an Torwart Kasper Schmeichel.





Bild: Luka Modric war eine der treibenden Kräfte in Kroatiens Vorrunde. Kann er auch dem Spiel gegen Dänemark seinen Stempel aufdrücken? (© JOHANNES EISELE / AFP / picturedesk.com)

Dänemark zeigte sich wenig präsent, stand tief und nutzte die wohl einzige Konterchance, die sie hatten.

Auch im zweiten Vorrundenspiel verwerteten die Dänen ihre erste Tormöglichkeit und gingen gegen Australien früh in Führung. Die „Socceroos“ dominierten von da an das Spiel, vergaben aber viele Torchancen, womit sie nicht über ein 1:1 hinaus kamen.

Die Schmach von Moskau

Da die Dänen damit bereits so gut wie durch waren und auch die Franzosen ihr Achtelfinalticket gebucht hatten, trennten sich Dänemark und Frankreich mit einem 0:0 ohne nennenswerte Ereignisse.

So kam es, dass „Danish Dynamite“ äußerst glücklich der erste Achtelfinaleinzug seit 2002 gelang, ohne dabei wirklich überzeugt zu haben.

3.60 3.60 Kroatien – Dänemark:

Kroatien gewinnt und über 2,5 Tore Bei Betfair

Bereits bei ihrer letzten WM-Teilnahme im Jahr 2010 machten die Skandinavier keine gute Figur und schieden erstmals überhaupt in der Vorrunde aus.

Nach dem glücklichen Einzug in die Runde der letzten 16 soll nun eine Leistungssteigerung folgen. „Wir treffen auf die Mannschaft, die in der Gruppenphase am besten war. Das Match wird intensiv, wir müssen clever sein […] und werden uns konzentriert darauf vorbereiten“, so Teamchef Age Hareide.

Abermals dürften dabei gezielt trainierte Angriffe über Mittelfeldstratege Christian Eriksen und den schnellen Pione Sisto geplant sein. Während dessen soll Leicester City-Torhüter Kasper Schmeichel weiterhin für den sicheren Rückhalt sorgen.

Der Sohnemann von Peter Schmeichel war womöglich der beste Keeper der Gruppenphase und hat Dänemark oft vor Gegentoren bewahrt.

Die Buchmacher wollen Kroatien im Viertelfinale sehen

Dass auch die Dänen somit schwer zu schlagen sind, ist kein großes Geheimnis. Die letzte Niederlage kassierte „Danish Dynamite“ im Oktober 2016 in der WM-Qualifikation gegen Montenegro. Somit sind die Skandinavier seit 18 Spielen en suite ungeschlagen.

Die Kroaten müssen daher ähnlich enthusiastisch und kämpferisch auftreten wie bereits gegen Argentinien, denn obwohl Dänemark keine Mannschaft ist, die bei ihren Spielen glänzt, wissen sie dennoch jedoch Fehler des Gegners zu bestrafen.





Die Buchmacher scheinen sich jedoch sicher zu sein, dass den „Kockasti“ im Achtelfinale kein Fehler unterlaufen wird und sie sich klar gegen die Dänen durchsetzen werden.

So rechnen die Wettanbieter Christian Eriksen & Co. mit Quoten zwischen 5,00 und 6,00 nur sehr geringe Siegchancen aus.