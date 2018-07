Fußball News vom: 01.07.2018 - 16:20

WM 2018 Wetten

Kolumbien – England WM 2018 Tipp, Wetten & Quoten

Ungeachtet eines anfänglichen Ausrutschers gegen Japan kam Kolumbien in der Vorrunde als Gruppensieger durch – im Achtelfinale wird den Cafeteros von den Wettanbietern nun dennoch ein schwerer Gang prognostiziert.

Fraglich: Ein EInstaz von James Rodriguez (© FABRICE COFFRINI / AFP / picturedesk.com)

Dabei macht dem Gegner aus England derzeit ein gegenläufiger Trend zu schaffen: Nach Siegen gegen Tunesien und Panama bekamen die Three Lions zuletzt von den Belgiern eine verdiente Niederlage eingeschenkt.

Der von den beiden längst qualifizierten Nationen mit reinen B-Teams bestrittene Vergleich scheint zwar nur eine begrenzte Aussagekraft zu besitzen – in der Heimat zeigt man sich ob des Dämpfers dennoch alarmiert.

So wird von der zunächst wohlig euphorisierten britischen Presse befürchtet, dass den Vertretern des Mutterlands des Fußballs über den einkalkulierten Rückschlag schon wieder der ganz große Schwung verlorenging.

Der fussballportal.de Tipp: England gewinnt gegen Kolumbien*

* nach regulärer Spielzeit

England wähnt sich auf dem leichten Weg

Der Vorwurf, das mit dem starken Turnierstart in Besitz genommene Momentum fahrlässig aus der Hand gegeben zu haben, versuchte Teammanager Gareth Southgate mit einem ganzen Bündel aus guten Gründen zu entkräften:

“Wir hatten jetzt 21 Spieler im Einsatz. Das ist auch wichtig für den Zusammenhalt der Mannschaft. Wir haben zwar nicht gewonnen. Und vielleicht gibt es jetzt Kritik, aber ich stehe dazu. Wir wollten nicht das Risiko eingehen, einen Schlüsselspieler zu verlieren.”

“Die K.-o.-Spiele sind die wichtigsten Spiele des Jahrzehnts. Natürlich willst du deine Schlüsselspieler da in bester Form haben.” – Mit der englischen Auswahl möchte Gareth Southgate endlich wieder positive Geschichte schreiben.



Dabei ist der gewichtigste Grund für die großflächige Rotation möglicherweise aber sogar noch ungenannt geblieben: Im Vorrundenendspiel der Gruppe G winkte von vornherein vor allem dem Verlierer ein vermeintlich reicher Lohn.

Während die siegreichen Belgier nun bereits im Viertelfinale auf den Top-Favoriten Brasilien zu treffen drohen, stellen sich dem Gruppenzweiten in der Runde der besten acht Mannschaften lediglich Schweden oder die eidgenössische Nati in den Weg.

WM-Quoten für Kolumbien – England:

Drei Weg Wette Sieg Kolumbien Unentschieden Sieg England Anbieter 4,00 3,20 2,05 Tipico 4,00 3,30 2,10 Bet365 4,20 3,20 2,10 Interwetten 4,20 3,20 2,10 Bet3000 4,00 3,25 2,10 Betway 4,05 3,15 2,05 Sunmaker 4,10 3,30 2,10 Betfair 4,06 3,15 2,10 XTiP

* Nach regulärer Spielzeit. Quoten Stand vom 1.7.2018, 15:32 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Dele Alli warnt jedoch davor, sich bereits in wilden Träumen von der Vorschlussrunde zu ergehen – schließlich ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass es sein Team gar nicht erst in das als so dankbar erachtete Viertelfinale schafft:

“Das wäre sehr, sehr gefährlich, das hier ist eine WM. Wir müssen jedes Spiel so angehen, als würden wir gegen die beste Mannschaft der Welt spielen. Schon Kolumbien ist ein sehr, sehr starker Gegner.”

Kolumbien triumphierte noch nie über die Three Lions

In der Tat könnte es sich am Dienstagabend ganz böse rächen, dass der Weltmeister von 1966 zum Abschluss der Vorrunde einen wahrscheinlichen Selbstläufer gegen Japan dankend ausgeschlagen hat.

Während sich die blauen Samurai bereits mit dem Überstehen der Gruppenphase übertrafen, sind die schon vor vier Jahren erst im Viertelfinale gescheiterten Südamerikaner noch alles andere als satt.

Harry Kane 5 Tore 6.50 Beste Quote Kane Torschützenkönig Jetzt wetten

Mit den zuletzt gegen Polen und den Senegal gefeierten Siegen vermittelten die Cafeteros zudem den Eindruck, nach der bösen Überraschung zum Auftakt mittlerweile so richtig in Russland angekommen zu sein.

Die Aussicht auf den anstehenden Vergleich gegen die Three Lions hat gleichwohl auch die Kolumbianer nicht zu Freudentänzen animiert: Kein Wunder, in den bis dato fünf bestrittenen Duellen wurden die Engländer nicht ein einziges Mal geknackt.

Mehr noch als der Angstgegner macht den Cafeteros jedoch die angeschlagene Gesundheit ihres Schlüsselspielers sorgen; im Vorrunden-Endspiel gegen den Senegal kam James Rodriguez schon zum zweiten Male binnen weniger Tage nicht über einen Kurzeinsatz hinaus.

WM-Quoten für Kolumbien – England: Wer kommt ins Viertelfinale?

Wer kommt weiter? Kolumbien 2.55 England 1.48 Bei Sunmaker

* Quoten Stand vom 1.7.2018, 15:48 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Da dessen muskuläre Beschwerden bereits bei der Turnier-Premiere gegen Japan eine frühzeitige Auswechslung erforderlich machten, bekamen bislang lediglich die folgerichtig untergegangen Polen die Urgewalt in Bestbesetzung agierender Kolumbianer zu spüren.

Springt James am Dienstag überraschend doch aus den Kulissen?

Nachdem die resultierende 3:0-Gala noch einmal die Unverzichtbarkeit von James in eindrucksvoller Weise untermauerte, dürfte nun auch im Achtelfinale nur in Anwesenheit des Schlüsselspielers so richtig mit den Cafeteros zu rechnen sein.

Die neuerlichen Probleme des Torschützenkönigs von Rio hatten deshalb auch schon unmittelbar nach dem Abpfiff die Freude von Coach Jose Pekerman über den so wichtigen Sieg gegen die „Teranga-Löwen“ überschattet:



“Ich mache mir große Sorgen. Es ist sehr schwer für meine Mannschaft. Er hat bis gestern normal trainiert. Es gab kein Anzeichen für eine Verletzung. Wir hoffen, dass wir nach der Untersuchung positive Nachrichten bekommen.”

In den letzten Tagen waren den Verantwortlichen des Teams dann allerdings keine sachdienlichen Hinweise mehr zum Gesundheitszustand ihres Schlüsselspielers zu entlocken; gleichwohl dürfte es kein gutes Zeichen sein, dass der Bayern-Legionär zuletzt bei keinem Mannschaftstraining zugegen war.





Bild: Die große Frage vor dem Achtelfinalduell mit England lautet: Spielt er oder spielt er nicht? Kolumbiens Superstar James Rodriguez?

(© FABRICE COFFRINI / AFP / picturedesk.com)

Nachdem James auch am Samstag einmal mehr mit Abwesenheit glänzte, macht man sich in der kolumbianischen Heimat bereits auf das Schlimmste gefasst – wenngleich es freilich noch vage Hoffnung gibt, dass sich dessen permanentes Fehlen letztlich nur als ein großer Bluff erweist.

WM Wettanbieter Prognose Kolumbien vs. England

Wie bitter nötig die Kolumbianer im Moskauer Spartak-Stadion auf ihren Spielmacher angewiesen wären, lassen nicht zuletzt die pessimistisch eingefärbten Prognosen der Wettanbieter erahnen.

Diese scheinen schließlich bereits eingepreist zu haben, dass im Achtelfinale wohl eher nicht mit dem Bayern-Legionär zu rechnen ist – weshalb die Aktien der Three Lions regelrecht durch die Decke gehen.

Ist der Viertelfinaleinzug der Engländer bei den Aufstiegswetten folglich nur mit einer reichlichen 1,5 quotiert, gibt’s auch bei der klassischen Drei-Wette-Wette für den besonders souveränen Aufstieg der Briten gerade einmal rund den 2,2-fachen Wetteinsatz zurück.





Machen die Kolumbianer hingegen bereits innerhalb der regulären Spielzeit mit einem Sieg das drohende Fehlen von James vergessen, wird dieser Kraftakt mit deutlich attraktiveren Quoten jenseits der 4,0-Marke belohnt – während die Bookies ein Remis nach 90 Minuten mit bis zu 3,25 quotieren.

WM Wettanbieter Prognose Uruguay vs. Portugal

Nach der Vermutung der Buchmacher wird die Celeste am Samstagabend jeden zusätzlich helfenden Fuß ausgesprochen gut gebrauchen können. Der Kampf um das zweite Viertelfinal-Ticket kündigt sich schließlich als eine völlig offene Millimeterentscheidung an.

Die bislang tadellose Performance der Südamerikaner wird von den Wettanbietern gerade einmal in einen Vorsprung von einer knappen Nasenlänge “übersetzt” – Siegquoten von bis 3,0 lassen es als hinfällig erscheinen, hier von einer ernst zu nehmenden Favoritenstellung zu sprechen.

Mit einer maximalen Siegquote von 2,99 bringen sich die Portugiesen schließlich auf Augenhöhe in Stellung. Angesichts des vergleichbar erwarteten Leistungsvermögens wird im Übrigen auch ein Remis nach 90 Minuten “nur” mit der Rückzahlung des dreifachen Einsatzes belohnt.

Col – ENG: Über oder unter 3,5 Tore? Über 4.20 Unter 1.20 Bei Interwetten

* Quoten Stand vom 1.7.2018, 15:59 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



WM Wett Tipp Kolumbien vs. England: Ein Tor-Regen verspricht fette Beute

Die eindeutige Prioritätensetzung der Wettanbieter dürfte nicht zuletzt in Zusammenhang mit Harry Kane zu bringen sein: Während Kolumbien um seinen Heilsbringer bangt, hat sich Englands Schütze vom Dienst mit fünf Treffern in zwei Partien bis dato in exzellenter Verfassung präsentiert.

Nachdem sich auch der Goalgetter beim 0:1 gegen Belgien eine kleine Pause nahm, sollte nun schon allein dessen anstehende Rückkehr in die Startelf für äußerst lebende Verhältnisse im Spartak-Stadion garantieren.

Wir sind in jedem Falle zuversichtlich, dass das Achtelfinale dank torhungriger Three Lions bereits frühzeitig an Fahrt gewinnt – und somit mit mindestens vier Treffern zu rechnen ist: Der entsprechende Tipp ist bei der Über-/Unter-Wette (über 3,5 Tore) bei Interwetten mit lukrativen Werten jenseits der 4,0 quotiert.