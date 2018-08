Fußball News vom: 09.08.2018 - 13:46

Sportwetten auf Derby-Rivalen im Wettprogramm von XTiP

Bei XTiP finden sich zur neuen Saison spezielle Sportwetten auf Derbyrivalen wie Schalke 04 und Borussia Dortmund im Wettprogramm.

Bei XTiP gibt es kuriose Spezial- und Langzeitwetten zu Derby-Rivalen. (© Elmar Kremser / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)

Bald rollt das runde Leder auch endlich wieder in der heimischen Liga. Damit erwarten uns spannende Spiele und zudem unterhaltsame Derbys und Rivalitäten.

Zum Start der neuen Saison hat sich Wettanbieter XTiP etwas ganz Besonderes ausgedacht und führt unter den Sportarten nun eine weitere Kategorie namens „Rivalen“ an.

In dieser werden gesondert kreative Spezial- und Langzeitwetten zu jeglichen Derbys angeboten, die ausgefallener kaum sein könnten.

Darunter finden sich jedoch nicht nur Klassiker wie das spanische „Clasico“, sondern auch Duelle deutscher rivalisierender Teams.

Ausgefallene Wetten zu deutschen Derbys

Eines davon dürfte das wohl größte Derby in Deutschland sein: das „Revierderby“ zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Die „Königsblauen“ beendeten die vorige Saison auf Platz zwei hinter den Bayern. Als wäre es nicht schon genug gewesen, dass Dortmund eine Chaos-Saison erlebte, landete der Erzrivale schließlich auch noch vor ihnen.

Tor für den BVB oder Gegentor für S04 – was passiert zuerst? Tor 1.50 Gegentor 2.15





Mit Lucien Favre als neuem Trainer will der BVB nun erneut angreifen und den Gelsenkirchenern ihre Grenzen aufweisen.

Geht es nach XTiP, so dürfte dies der Borussia auch gelingen. Der Wettanbieter quotiert ein solches Szenario mit einer Quote von 1,25 und scheint sich damit seiner Sache sehr sicher zu sein.

Das Hamburger Stadtderby in der 2. Liga

Mit dem erstmaligen Abstieg des HSV erwartet uns diese Saison ein weiteres Derby: das Hamburger Stadtderby.

Erstmals findet dieses jedoch im Rahmen der 2. Bundesliga statt. Nach dem verpatzten Start gegen Holstein Kiel legten die „Rothosen“ nicht nur einen Fehlstart hin, sondern blamierten sich auch noch im Nordderby.

Spielen der HSV & St. Pauli nächste



Damit stellt sich die Frage: gelingt so ein Erfolg auch dem FC St. Pauli?

Für all jene, die vermuten, dass sich der HSV in der zweithöchsten Spielklasse deutlich schwerer tun wird als gedacht und der sofortige Wiederaufstieg nicht klappt, gibt es außerdem eine weitere interessante Spezialwette: Spielen der Hamburger SV und der FC St. Pauli nächste Saison in der gleichen Liga?

Kuriose Wetten auf das Rhein-Derby Köln gegen Düsseldorf

Rivalitäten können jedoch auch Bestand haben, wenn die rivalisierenden Mannschaften nicht in der gleichen Liga vertreten sind.

So dieses Jahr beim 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf – während die „Geißböcke“ den Gang in die 2. Bundesliga antreten mussten, gelang der Fortuna der Aufstieg ins Oberhaus. Deshalb hat sich der Wettanbieter XTiP ganz ausgefallene Wetten überlegt.

So lässt es sich darauf wetten, dass sich das Szenario wiederholt, F95 absteigt und die Kölner es zurück in die Bundesliga schaffen. Für dieses „Kunststück“ bietet der Buchmacher eine Quote von verlockenden 2,40.

Für all jene, die es mit Rivalitäten nicht so ernst nehmen, gibt es außerdem eine ganz besondere Wette: Wenn man die Punkte des 1. FC Köln und der Fortuna addiert, werden sie dann mehr Punkte als die Bayern am Ende der Saison haben?

Während ein solches Gelingen des „Rhein-Duos“ gerademal das 1,12-fache des Einsatzes bringt, springt für einen Erfolg der Bayern bereits mehr als eine Versechsfachung heraus.

Spezialwetten zum „El Clasico“

Das spanische „El Clasico“ zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid lockt jährlich Millionen von Fans vor den Fernseher und Wettfreunde vor ihre Smartphones.

Das Duell der beiden Fußball-Giganten gilt als eines der größten Derbys der Welt und passend dazu gibt es von XTiP eine Vielzahl an kuriosen Spezial- und Langzeitwetten.

Der FC Barcelona holt mehr Punkte als Real Madrid 1.40





So bietet der Buchmacher die Möglichkeit darauf zu wetten, wer am Ende der Saison mehr Punkte gesammelt oder mehr Tore erzielt haben wird. Für alle, die nicht so lange warten wollen, gibt es außerdem Zeitpunkt-Wetten, wie beispielsweise „wer erzielt zuerst ein Tor“.

Diese und ähnliche Wetten finden sich bei XTiP des Weiteren zum Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce, dem Manchester-Derby zwischen Manchester United und Manchester City sowie dem Wiener Derby zwischen Rapid und Austria.