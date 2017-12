WM Gruppen 2018: Buchmacher Bet365 glaubt an deutschen Gruppensieg

Fußball News vom: 02.12.2017 - 13:21

Seit der am 1. Dezember erfolgten Auslosung der Vorrundengruppen können die unmittelbaren WM-Vorbereitungen beginnen: Auf dem Weg zur anvisierten Titelverteidigung bekommt es die deutsche Mannschaft in Russland zunächst mit Mexiko, Schweden und Südkorea zu tun.

Obwohl es hier anders aus sieht, nahm die DFB-Delegation um Oliver Bierhoff und Joachim Löw das WM-Los gelassen zur Kenntnis. - © Christian Charisius/dpa

Wenngleich sich die DFB-Delegation betont tiefenentspannt zum Festakt in die Konzerthalle des Moskauer Kremls begab, könnte etwa Joachim Löw angesichts der nun zu bewältigenden Aufgaben durchaus ein kleiner Stein vom Herzen gepurzelt sein.

Da bereits in der Vorrunde Kracher gegen Spanien oder England drohten, sind die ganz großen Kelche noch einmal am Weltmeister vorübergegangen: Bleiben sensationelle Entwicklungen im Turnierverlauf aus, wird es demnächst erst im Halbfinale so richtig ernst.

Setzt man den Sieg in der Gruppe F voraus, würden machbare Prüfungen in der ersten (bspw. Serbien oder Schweiz) und zweiten (bspw. Polen oder Kolumbien) K.-o.-Runde direkt bis in die Vorschlussrunde führen, in der die Schonzeit dann gegen Spanien oder Argentinien ein Ende hat.







Der Gruppensieg wird kein Selbstläufer

Um sich an diesem roten Faden bis in das Endspiel entlang zu hangeln, macht sich zunächst einmal aber die Pflichterfüllung in der Vorrunde erforderlich – in der es möglicherweise gleich zum Auftakt (17.06.2018, 18 Uhr) den größten Stolperstein zu überspringen gilt.

* Quoten Stand vom 02.12.2017, 12:55 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.

Zwar wurden die Mexikaner jüngst im Halbfinale des Confed Cup unmissverständlich klar mit 4:1 bezwungen, bei Fußball-Weltmeisterschaften hatte sich das Team von Juan Carlos Osorio zuletzt aber noch immer als verlässlicher Achtelfinal-Aufsteiger herausgestellt.

Carlos Salcedo ließ deshalb gleich wissen, dass sich El Tri nun auch in der anstehenden Vorrunde keineswegs klein zu machen gedenken: „Das wird ein Gala-Spiel, da können wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ein Sieg gegen Deutschland wäre ideal, aber ein Unentschieden wäre auch okay.





Bild: Teammanager Oliver Bierhoff (l.) und Teamchef Joachim Löw (r.) bei der WM-Auslosung in Moskau. (© Christian Charisius/dpa)

Nach der anspruchsvollen Eröffnung macht sich mit den Schweden (23.06.2018, 17 Uhr) gleich der nächste bewährte Favoritenschreck in die Spur; in den gerade erst absolvierten Play-offs setzten sich die Blagult bekanntlich gegen die hochfavorisierten Italiener durch.

Bei der WM sollte es der DFB-Auswahl nun aber entgegenkommen, dass die Skandinavier vor allem in der Heimat zu fürchten sind – auf neutralen Terrain gehen die Wettanbieter entsprechend von einer recht klaren Angelegenheit für den Weltmeister aus.

Der Einzug ins Achtelfinale bringt nur Mini-Quoten

Noch eindeutiger könnte sich demnach der Vorrunden-Abschluss (27.06.2018, 16 Uhr) gegen Südkorea gestalten, das sich auf erstaunlich wackeligen Beinen zur WM gezittert hat: Von der Halbfinale-Form der Heim-WM 2002 scheinen die Tigers of Asia derzeit ganze Lichtjahre entfernt zu sein.

„Sportlich sind das sehr interessante Gegner. In der Gruppe wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Titelverteidigung legen. Das ist unser Ziel.“ – Auch Bundestrainer Joachim Löw hat die Auslosung der WM-Vorrundengruppen natürlich mit gesteigertem Interesse verfolgt.

In der Summe haben die Buchmacher somit nicht den Hauch eines Zweifels, dass sich die deutsche Mannschaft als großer Souverän der Gruppe F inszeniert – in der schlichten Aufstiegswette gibt’s für den Vollzug der absoluten Pflicht deshalb auch kaum mehr als den getätigten Einsatz zurück.

Während die DFB-Auswahl gedanklich schon einmal für den Gruppensieg planen kann, ist so mancher Mitfavorit nicht ganz so glimpflich davongekommen: So haben die nur aus dem zweiten Lostopf startenden Spanier erwartungsgemäß den sich abzeichnenden Hammergegner erwischt.

Spanien trifft auf Portugal – Frankreich im Glück

Dass es sich dabei ausgerechnet um den portugiesischen Nachbarn handelt, heizt den Zweikampf in der Gruppe B nur noch zusätzlich mit Emotionen auf. Für das Top-Duo ist es aber immerhin tröstlich, dass die weiteren Gegner aus Marokko und dem Iran einen vergleichsweise harmlosen Eindruck hinterlassen.

Mit gleich drei heißen Achtelfinal-Kandidaten bekommen es derweil die Brasilianer in der Gruppe E zu tun: Hinter den von den Experten naturgemäß an der Spitze erwarteten Selecao kündigen sich zwischen Serbien, der Schweiz und Costa Rica zahlreiche erbarmungslose Gefechte an.

Gruppe A: Russland, Saudi-Arabien, Ägypten, Uruguay

Gruppe B: Portugal, Spanien, Marokko, Iran

Gruppe C: Frankreich, Australien, Peru, Dänemark

Gruppe D: Argentinien, Island, Kroatien, Nigeria

Gruppe E: Brasilien, Schweiz, Costa Rica, Serbien

Gruppe F: Deutschland, Mexiko, Schweden, Südkorea

Gruppe G: Belgien, Panama, Tunesien, England

Gruppe H: Polen, Senegal, Kolumbien, Japan

Dabei erscheint es gar nicht so abwegig, dass der eine oder andere Vertreter dieses Trios im Vorübergehen auch dem Rekordweltmeister gepflegt in die Parade fährt: Dieses Quartett scheint demnach ganz besonders für einen überraschenden Zieleinlauf prädestiniert zu sein.

Die im nächsten Sommer gleichfalls weit vorn erwarteten Franzosen können sich ihrer Sache in der Gruppe C hingegen weitestgehend sicher sein. Wer bei der WM nach den Sternen greifen möchte, darf sich über anfängliche Duelle gegen Dänemark, Peru und Australien fraglos nicht beschweren.

Entgegen dieser Einschätzung wurde der französische Nationalspieler Corentin Tolisso unmittelbar nach der Auslosung aber beim konsequenten Tiefstapeln gesichtet: “Das ist eine schwere Gruppe mit starken Gegnern. Da müssen wir uns ganz schön anstrengen, um ins Achtelfinale einzuziehen.”

Die Wikinger prüfen Argentinien!

Ein klitzekleines Bisschen muss sich wohl auch der das Favoritenfeld komplettierende Vize-Weltmeister Argentinien um den souveränen Aufstieg sorgen. Nach der erst auf den allerletzten Drücker gewuppten Quali stehen nun auch in der Gruppe D einige ernstzunehmende Prüfsteine bereit.

Sind die Kroaten bei großen Turnieren ohnehin immer unangenehm zu bespielen, stellte sich auch der WM-Debütant aus Island zuletzt stets als zäh heraus – und zu guter Letzt hat es auch der afrikanische Vertreter aus Nigeria zweifelsohne auf die Achtelfinal-Teilnahme abgesehen.

Für Erleichterung hat die Auslosung hingegen beim WM-Gastgeber Russland gesorgt. Obwohl sich die Sbornaja schon seit längerer Zeit nicht mehr furchteinflößend präsentierte, scheint nun doch zumindest der Weg in die K.o.-Runde vorgezeichnet zu sein.





The groups are in for the 2018 FIFA #WorldCup. Who will light it up in Russia? #BudMOTM #WorldCupDraw pic.twitter.com/XkWRIRndbp — Budweiser (@Budweiser) 1. Dezember 2017



Wird das fußballerische Großereignis des Jahres zunächst mit einem denkbar unspektakulären Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien eröffnet, sollte es danach nur noch einen weiteren Dreier brauchen, um wahlweise Ägypten oder die uruguayische Celeste aus dem Feld zu schlagen.

Darf sich in der Gruppe A gleichwohl nur der südamerikanische Vertreter einen ungefährdeten Durchmarsch erhoffen, wird die Gruppe G voraussichtlich von zwei europäischen Mannschaften dominiert.

Polen droht frühzeitiges Ungemach

Mit Belgien und England müssen sich in diesem Quartett gleich zwei Geheimfavoriten im direkten Duell bewähren. Den Verlierer dieses internen Endspiels trösten dann wahrscheinlich die machbaren Aufgaben gegen Tunesien und Panama über den ersten großen Schreck hinweg.

Zum guten Schluss werden die sich etwas überraschend in der ersten Lostrommel platzierenden Polen in der Gruppe H wohl mit der Rolle der zweiten Geige begnügen müssen. Von den Wettanbietern werden hier vielmehr die Kolumbianer als gruppensiegtauglich eingeschätzt.

Nach der geduldigen Papierform könnten sich in dieser Gruppe allerdings auch die Achtelfinal-Hoffnungen der weiteren Teams aus dem Senegal und Japan durchaus erfüllen – die Aufstiegsquoten weisen die Ausgangslage für keine der vier Mannschaften als hoffnungslos aus.



