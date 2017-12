Fußball News vom: 29.12.2017 - 12:32

Griezmann, Goretzka – Wetten auf Winter-Transfers bei Betsafe

Mit dem 1. Jänner öffnete sich das Winter-Transferfenster und das Spielerkarussell wird – bis es am 5. Februar wieder geschlossen wird – kräftig Fahrt aufnehmen. Die heißesten Kandidaten auf einen Wintertransfer scheinen Antoine Griezmann und Leon Goretzka zu sein.

Wechselt Schalkes Leon Goretzka im Winter den Verein? Vielleicht zum FC Liverpool? (Credit: Guido Kirchner / dpa / picturedesk.com)

Wenn sich Personalplanungen aus dem Sommer im Laufe der Hinrunde als Flop erwiesen haben oder der Verletzungsteufel in so manchem Kader sein Unwesen getrieben hat, dann sehnen so einige Klubs der Öffnung der Winter-Transferperiode herbei. Diese startet traditionell am 1. Jänner.

Auch heuer wird auf dem Bazar wieder reges Treiben herrschen. Allerdings haben sich bereits zwei Klubs aus der Bundesliga schon vorab einmal bedient und Vollzug gemeldet.

Sandro Wagner kommt von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern München, Mario Gomez wechselt vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart. Diese zwei Torjäger sind jedoch Schnäppchen im Vergleich zum neuen Einkauf des FC Liverpool.

Die „Reds“ verpflichteten für 84,5 Millionen Euro den Niederländer Virgil van Dijk vom FC Southampton und stellten damit ganz nebenbei einen neuen Ablöse-Rekord für einen Abwehrspieler auf.

Wohin wechseln Griezmann, Coutinho und Goretzka?

Ob sich diese Summe im Laufe der anstehenden Transfer-Periode sogar noch toppen lässt? Gut möglich, wenn man bedenkt, welche Kapazunder seit Wochen hinsichtlich eines Vereins-Wechsels gehandelt werden.



Wettanbieter Betsafe hat sich dieser Thematik schon einmal angenommen und einige interessante Wetten auf Spieler im Angebot, die bis zur Schließung des Transferfensters am 5. Februar, ihr Trikot noch wechseln könnten. Dabei reicht die Auswahl von Atletico-Striker Antoine Griezmann über Liverpools Philippe Coutinho bis hin zu Schalkes Leon Goretzka.



Griezmann, der in der spanischen Meisterschaft im ersten Saison-Abschnitt nur auf fünf Törchen kam, wird immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona, Manchester United und auch zum FC Chelsea in Verbindung gebracht.

Sollte dieser Wechsel tatsächlich noch bis zum 5. Februar stattfinden, ließe sich damit nebenbei auch für die Freunde des Sportwettens etwas verdienen – schließlich liegen die Wettquoten für einen Griezmann-Wechsel im Winter bei Betsafe rund um den zweistelligen Bereich.

Aber nicht nur der Franzose ist im Visier diversester Spekulationen, auch Liverpools Coutinho rückt nun wieder vermehrt in den Fokus, nachdem sich ein Wechsel im Sommer zum FC Barcelona noch zerschlagen hatte.

Laut Betsafe ist ein Winter-Wechsel in die katalanische Metropole durchaus wahrscheinlich, wie eine Quote von gerade einmal 2,50 beweist.





Foto: Wohin geht die Reise für Leon Goretzka? Bleibt er bis zum Saisonende beim FC Schalke oder zieht es schon im Jänner auf die Insel? Der FC Liverpool scheint derzeit der aussichtsreichste Kandidat für Goretzka zu sein. (Credit: Guido Kirchner / dpa / picturedesk.com)

Dieser Tranfser könnte zur Folge haben, dass dann plötzlich ein Abschied von Leon Goretzka vom FC Schalke richtig Fahrt aufnimmt – und zwar nicht, wie ursprünglich immer gedacht im Sommer, sondern schon jetzt. Schließlich bräuchte Liverpool einen Ersatz für Coutinho.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist laut Betsafe recht hoch – schließlich wird ein Goretzka-Wechsel nach Liverpool nur mit einer Quote von 4,00 „dotiert“. Ein Transfer zu den Bayern in der jetzigen Transferperiode scheint gemäß den Wettquoten von 26,0 so gut wie ausgeschlossen.

Interessant ist auch, dass Betsafe mit einem Abschied von Gareth Bale von Real Madrid kokettiert – auch wenn dies hinsichtlich der Quoten momentan recht unwahrscheinlich erscheint. Denn im Umkehrschluss würde es für einen Bale-Verbleib bei den “Königlichen” lediglich eine ganz geringe Wettquote geben.