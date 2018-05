Fußball News vom: 23.05.2018 - 12:57

Wetten auf das Champions League Finale & Freiwette sichern

Am Samstagabend (20:45 Uhr) steht mit dem Champions League Finale 2018 zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool das absolute Highlight der Klubfußball-Saison auf dem Programm. Buchmacher Betway hält dazu für bestimmte Wetten auf den Showdown zusätzlich noch eine 10€-Freiwette bereit.

Das Weiße Ballett hat im Olympiastadion von Kiew die Chance, die Champions League zum dritten Mal hintereinander zu gewinnen. Es wäre überdies insgesamt der 13. Titel für die Königlichen in der Königsklasse.

Real zum 13. oder die Reds zum 6. Mal?

Die Reds hingegen könnten zum sechsten Mal die wichtigste Trophäe im europäischen Klubfußball holen. Die Begegnung am Samstag ist übrigens eine Neuauflage des Endspiels von 1981. Damals gewann Liverpool in Paris mit 1:0 und feierte damit den dritten Triumph innerhalb von fünf Jahren.

Für Real bedeutete dies die bis dato letzte Niederlage in einem Finale der Königsklasse. Die Madrilenen wollen dafür natürlich Revanche – ob dies in Kiew gelingt oder die Reds zum ersten Mal seit 13 Jahren den Titel holen, steht noch in den Sternen.

Wetten mit 5€ Einsatz – 10€ Freiwette

Mit der einen oder anderen Wette lässt sich das Finale jedenfalls noch ein bisschen spannender gestalten. Sporttipper sind dafür dieser Tage beim Wettanbieter Betway besonders gut aufgehoben.

Denn der Bookie bietet zu dem Endspiel – neben den üblichen Wetten – nicht nur Top-Quoten und zahlreiche Spezialwetten an, sondern hat auch bei bestimmten Wetten zusätzlich eine Freiwette im Wert von 10€ für seine Kunden in petto.

Dies ist dann der Fall, wenn der User eine Einzelwette im Wert von mindestens 5€ auf einen beliebigen sogenannten „Deine Wette“-Markt zum Finale zwischen Real und dem LFC abgibt. Die einzige zusätzliche Bedingung dafür ist, dass die Mindestquote der Wette 2,00 betragen muss.

“Unendliche” Möglichkeiten

An qualifizierenden Tipp-Möglichkeiten sollte es nicht mangeln. Der Buchmacher hat aktuell nämlich im genannten „Deine Wette“-Markt zum großen Endspiel über 100 Auswahlen im Angebot.

Diese bestehen meist aus einer Kombination bestimmter Ereignisse (wie zum Beispiel Toren, Ecken, Karten, Spieler-Märkten, Ergebnis). Der Vorstellungskraft sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Hier ein paar Beispiele:

Sind die qualifizierenden Bedingungen – richtiger Wettmarkt („Deine Wette“), Mindesteinsatz 5€, Mindestquote 2,00 – erfüllt, versucht Betway die 10€-Freiwette innerhalb von einer Stunde nach dem Platzieren des ursprünglichen Tipps gutzuschreiben. Die Gutschrift kann aber auch bis zu 24 Stunden dauern.

Die wichtigsten Informationen zur Freiwette: Im Anschluss an die Gutschrift ist diese sieben Tage lang gültig. Im Falle eines Gewinns mit der 10€-Freiwette wird der Wert des Einsatzes nicht ausgezahlt. Lediglich der Nettogewinn (= Bruttogewinn – Einsatz) wird dem Kunden gutgeschrieben.

Alle Details und Teilnahmebedingungen der Aktion sowie die Konditionen zur Freiwette sind auf der eigens eingerichteten Angebotsseite von Betway nachzulesen.







