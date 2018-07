Fußball News vom: 25.07.2018 - 08:36

Wer steigt auf, wer wird Meister? Die Langzeitwetten zur 3. Liga

Am Freitag startet die 3. Liga in eine neue Saison. Traditionsklubs wie Kaiserslautern, 1860 und Karlsruhe kämpfen dabei um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, aber auch um den Meistertitel.

Schaffen es die Lauterer zurück in Liga zwei? (©Armin Weigel / dpa / picturedesk.com)

Während sich die 1. Bundesliga und 2. Liga noch in der wohlverdienten Sommerpause befinden, geht für Vereine und Spieler der 3. Liga ab Freitag (27.07.) wieder der Ernst des Lebens los.

Mit dabei sind auch zahlreiche Traditionsvereine: angefangen beim ehemaligen Bundesliga-Meister Kaiserslautern, der in der vergangenen Saison aus der Zweiten Liga abgestiegen war, über den KSC und Braunschweig bis hin zu Regionalliga-Aufsteiger 1860 München.

Spannung scheint garantiert, auch weil sich eine ausgesprochen enge Meisterschaft ankündigt.

Nicht umsonst führen die Buchmacher gleich eine Heerschar an Mannschaften an, denen der Aufstieg grundsätzlich zugetraut wird.

Darunter der 1. FC Kaiserslautern, der bei den Bookies die vielversprechendsten Aufstiegsquoten besitzt. Die Roten Teufeln sind es übrigens auch, die in Sachen Meistertitel bei den Wettanbietern die Nase vorne haben.





Doch Neutrainer Frontzeck und seinen Mannen steht ein harter Konkurrenzkampf bevor, sei es um den Aufstieg oder die Meisterschale. Als härteste Rivalen kristallisieren sich bei den Buchmachern der KSC und KFC Uerdingen heraus.

Die Karlsruher waren erst vor wenige Monaten nur knapp daran gescheitert, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. In der Relegation hatten die Badener gegen Aue den Kürzeren gezogen. Nun wird ihnen von den Bookies abermals die Rückkehr in die Zweite Liga prophezeit; selbst die Meisterschaft scheint möglich.

Unter ähnlich guten Voraussetzungen startet auch der Liga-Neuling aus Uerdingen. Das einem Regionalliga-Aufsteiger der Durchmarsch zugetraut wird – ja sogar der Titel – ist alles andere als alltäglich. Ein Investor macht’s möglich.

Dank diesem konnten die Krefelder ihren Kader für die 3. Liga-Saison ordentlich aufrüsten und klingende Namen wie Aigner und Großkreutz zum Verein lotsen.

Doch wer weiß, vielleicht schafft ja am Ende 1860 den direkten Durchmarsch von der Regionalliga, zurück in Liga zwei, aus der man vor über einem Jahr abgestiegen war. Die Liste lässt sich allerdings noch weiterführen, denn auch Wiesbaden, Cottbus, Rostock und Braunschweig werden von den Buchmachern als potenzielle Aufstiegskandidaten geführt.

Schlager zum Saisonauftakt

Bevor aber vom Aufstieg, oder gar Meistertitel, geträumt werden darf, gilt es erst einmal einen erfolgreichen Saisonstart abzuliefern.

Den Auftakt machen am Freitag die beiden Traditionsklubs aus Braunschweig und Karlsruhe, ehe am Samstag mit der Begegnung zwischen Kaiserslautern und 1860 München der nächste Schlager auf der Tagesordnung steht.Und auch der Sonntag hält mit dem Ost-Duell Cottbus vs. Rostock einen echten Leckerbissen parat.





Bild oben: Der 3.-Liga-Auftakt bei Buchmacher Interwetten.

