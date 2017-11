Fußball News vom: 16.11.2017 - 11:07

Sunmaker Spezialwetten: Steht beim BVB endlich wieder mal die 0?

Mit der Partie beim VfB Stuttgart eröffnet Borussia Dortmund am Freitagabend (20:30 Uhr) den 12. Spieltag der deutschen Bundesliga. Nach einem fulminanten Start mit sechs Siegen in den ersten sieben Spieltagen und nur zwei Gegentreffern ist der BVB in eine Krise gerutscht. Nun stellt sich Sunmaker einige Fragen.

Der BVB will seine Durststrecke beenden.

Wann gelingt den Borussen wieder ein Sieg und wann steht hinten endlich wieder einmal die Null? Der bekannte deutsche Buchmacher Sunmaker liefert zu jeder Bundesliga-Partie ein breites Spektrum an Wettmärkten, so auch zum spannenden Duell zwischen Rückkehrer VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

Bei den Borussen läuft es nicht mehr rund

Der BVB ist in eine Krise gerutscht. Vor allem gegen Spitzenmannschaften stößt die Taktik von Peter Bosz an ihre Grenzen. Die Schwarz-Gelben riskieren durch ihre offensive Spielweise sehr viel, gegen Top-Teams geht es oft nach hinten los.

Seit vier Spieltagen wartet Borussia Dortmund auf einen Sieg. Mit nur einem Punkt aus den letzten vier Bundesliga-Partien gehört der BVB zu den aktuell formschwächsten Mannschaften der Liga. Lediglich Freiburg, Werder Bremen und der 1. FC Köln waren zuletzt derartig erfolglos.

Weniger Tore, viel mehr Gegentreffer

Das hatte naturgemäß auch in der Tabelle seine Folgen. Die Schwarz-Gelben avancierten vom souveränen Leader zum Tabellendritten mit mittlerweile sechs Zählern Rückstand auf den FC Bayern. Ein Grund für den Absturz: die Tormaschinerie des BVB ist ins Stocken geraten.

Erzielte die Bosz-Truppe in den ersten sieben Spieltagen 21 Tore (vier pro Spiel) waren es seitdem nur noch sechs in vier Spielen (1,5/Partie). Außerdem lässt sich die in der ersten Saisonphase nahezu unbezwingbare Defensive (zwei Gegentreffer) immer öfter ausspielen. In den jüngsten vier Liga-Partien kassierte der BVB zwölf Gegentore.

Bild oben: Sunmaker zeigt sich relativ zuversichtlich, dass der BVB in Stuttgart nicht nur gewinnen, sondern auch zu Null spielen kann.

Man darf gespannt sein, ob Bosz die Länderspielpause genutzt hat, um notwendige Änderungen durchzuführen. Vor allem die Verteidigung muss wieder sattelfester werden. Zwei Gegentreffer pro Spiel sind eindeutig zu viel. Im Duell gegen den VfB Stuttgart soll der Negativlauf sein Ende finden.

Spezialwette bei Sunmaker

Wettanbieter Sunmaker hat neben seinen zahlreichen anderen Spezialwetten ein besonderes Wettangebot in petto, das gleich zwei Negativserien des BVB verbindet: Die Sieglosigkeit in der Meisterschaft seit dem 2:1 gegen Augsburg und die Tatsache, dass der BVB seit Spieltag fünf immer mindestens ein Gegentor kassiert hat.





Sunmaker zeigt sich zuversichtlich, dass die Dortmunder in Stuttgart nicht nur gewinnen, sondern zum ersten Mal seit dem 20. September (3:0 gegen den HSV) ohne Gegentor bleiben werden. Feiert der BVB in Stuttgart einen Sieg und spielt gleichzeitig zu Null, dann winkt beim bekannten deutschen Bookie der 3,4-fache Wetteinsatz.