Spezialwetten zum WM Turnier 2018 in Russland bei Tipico

Am Freitag, den 1. Dezember 2017 wird in Moskau die Auslosung der Gruppen für die WM-Endrunde 2018 in Russland vorgenommen. Dann wird feststehen, welche Teams in der Vorrunde aufeinandertreffen werden. Aber bei Tipico können auch davor bereits Wetten auf das Turnier abgegeben werden.