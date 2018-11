Fußball News vom: 20.11.2018 - 09:29

Spezialwette bei Bet-at-Home: Wer geht früher – Merkel oder Löw?

Beide sind lange im Amt und beide sehen sich seit einiger Zeit großer Kritik ausgesetzt! Angela Merkel und Joachim Löw haben viel gemeinsam. Seit kurzem auch eine eigene Spezialwette bei Bet-at-Home.

2015 waren beide noch sicher im Amt: Merkel und Löw. (© Hannibal Hanschke / dpa / picturedesk.com)

Angela Merkel hat gegenüber von Bundestrainer Löw einen kleinen Startvorteil. Die gebürtige Hamburgerin wurde im November 2005 zur Bundeskanzlerin, Löw stieg acht Monate später im Juli 2006 vom Co- zum Cheftrainer der Nationalmannschaft auf.

Teil-Rückzug bei Merkel, Löw Vetrag bis 2022

Nun scheint sowohl bei Merkel als auch bei Löw die Dämmerung ihrer Ära angefangen zu haben. Die Bundeskanzlerin hat im Oktober angekündigt, nicht mehr für das Amt als CDU-Vorsitzende zu kandidieren.

Als Bundeskanzlerin will sie allerdings bis zum Ende ihrer vierten Amtsperiode, also bis 2021, bleiben.

Der Vertrag von Joachim Löw als Bundestrainer läuft noch bis Juli 2022. Sollte der WM-Trainer von 2014 bis dahin im Amt bleiben, würde er die acht Monate, die Merkel länger Bundeskanzlerin als er Bundestrainer ist, noch aufholen.

Bild oben: Ein Bild aus besseren Tagen: 2010 wird Löw im Beisein von Bundeskanzlerin Merkel das Bundesverdienstkreuz verliehen. Mittlerweile hat der Wettanbieter Bet-at-Home eine Spezialwette, wer von beiden als erstes zurücktritt. (Foto: © Hannibal Hanschke / dpa / picturedesk.com)

Löw führte DFB-Team in die Zweitklassigkeit

Löw sieht sich ebenfalls mit heftiger Kritik konfrontiert. Nach der desaströsen WM in Russland (Aus als Titelverteidiger in der Gruppenphase, Anm.) kam in der neugeschaffenen Nations League der nächste Absturz.

Die DFB-Elf holte in der Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden nur zwei Punkte und muss in die Zweitklassigkeit absteigen. Löw hatte erst auf öffentlichen Druck die Verjüngung der Mannschaft in Angriff genommen.





Auch wenn die jüngsten Auftritte auswärts gegen Frankreich und beim Heimspiel gegen die Niederlande lediglich ein Remis gegen die Holländer gebracht haben, wurde zumindest der Umbruch angegangen.

Dennoch ist die Kritik am Bundestrainer nicht ganz verstummt.

Seine Zukunft ist weiterhin fraglich, auch wenn sein Trainerstuhl nicht mehr ganz so sehr wackelt wie nach der 0:3-Klatsche in den Niederlanden.

Bet-at-Home-Spezial-Wette: Wer geht früher – Merkel oder Löw?

Bet-at-Home stellt die Frage, wer sich länger im Amt halten kann. Im Stil der klassischen Head-2-Head-Wette liefert der bekannte Buchmacher den Spezialwettmarkt: Wer tritt als erstes von seinem Amt zurück? (Löw vs. Merkel)

Wer tritt als erstes zurück? Bundestrainer Löw 1,60 Bundeskanzlerin Merkel 2,00

* Quoten Stand vom 20.11.2018, 09:22 Uhr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Sollte Joachim Löw zuerst die Reißlinie ziehen und als Bundestrainer zurücktreten, winkt bei Bet-at-Home eine Wettquote von 1,60. Tritt hingegen Merkel als Bundeskanzlerin vorher zurück, wird der Wetteinsatz verdoppelt (Stand vom 20.11.2018, 09:22 Uhr).

Bet-at-Home rechnet also eher damit, dass Bundestrainer Löw vor der Bundeskanzlerin zurücktreten wird. Ein spannendes Rennen ist eröffnet.



