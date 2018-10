Fußball News vom: 11.10.2018 - 11:37

Nations League bei Bet365: Deutschland vs. Holland & Frankreich

Die deutsche Fußballnationalmannschaft steht in den nächsten Tagen vor zwei Schlüsselspielen in der Nations League! Am Samstag wartet in Amsterdam das Duell mit Holland, drei Tage später wartet in Paris Weltmeister Frankreich – und mittendrin: Wettanbieter wie Bet365.

Die DFB-Elf steht vor zwei Richtungspartien.

Der Branchenprimus hat den neuen UEFA-Bewerb ebenso positiv aufgenommen wie die Top-Mannschaften, die die Gelegenheit nutzen, um unter Wettkampfbedingungen gegen gleiche Kaliber zu spielen.

Riesige Nations-League-Auswahl bei Bet365

Dementsprechend hat Bet365 ein umfangreiches Paket an Wettangeboten geschnürt, die das Herz jedes Wettfreund höherschlagen lassen: 1-x-2-Wetten, Asian Handicap, unterschiedlichste Tor- und Torschützenwetten sowie zahlreiche Sonder- und Spezialwetten stehen bereit.

Deutschland gewinnt gegen die Niederlande 2,10 Bei Bet365

Bet365 gehört hinsichtlich seines Wettangebots im Vergleich mit den meisten anderen Bookies zu den absoluten Top-Playern am Markt. Das macht sich auch beim neuen Bewerb der UEFA bemerkbar: Wenn die Nations League ihren dritten und vierten Spieltag bestreitet, dann herrscht bei Bet365 Hochbetrieb. Insbesondere bei Topspielen ist die Auswahl an Wettmärkten enorm.

Richtungsweisendes Auswärtsdoppel für DFB-Elf

Zu diesen Top-Partien gehören natürlich auch die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft, die es am Samstag (20:45 Uhr) mit den Niederlanden zu tun bekommt. Drei Tage später gastiert die DFB-Elf am Dienstag (20:45 Uhr) im Stade de France und trifft auf Weltmeister Frankreich.

Deutschland gewinnt gegen Frankreich 3,60 Bei Bet365

“Vor uns liegen zwei wichtige Spiele, die wir sehr ernst nehmen. Die Ergebnisse werden richtungsweisend für das Abschneiden in unserer Nations-League-Gruppe sein”, so Bundestrainer Joachim Löw in einer Aussendung des Deutschen Fußballbundes.

Nach dem torlosen Remis gegen die Franzosen vom 6. September hat die DFB-Auswahl noch alle Chancen auf den Gruppensieg. Dafür dürften allerdings in den nächsten beiden Spielen zwei Erfolge notwendig sein.





UEFA-Exekutive entscheidet am Donnerstag

Gegen die Niederlande ist die DFB-Elf in der Favoritenrolle, doch im Duell zwischen entthrontem und neuem Weltmeister sind die Deutschen Außenseiter. Daher könnte sich eine Kombiwette auf zwei Siege der Löw-Elf als lukrativ erweisen. Doch vor allem im Stade de France hängen die Trauben hoch.

Bild oben: Die DFB-Auswahl gehört bei den Nations-League-Gesamtsiegerwetten bei Bet365 nicht zu den Top-Favoriten auf den Titelgewinn. Spanien und Frankreich werden die besseren Chancen auf den Sieg eingeräumt (Screenshot vom 11.10.2018, 11:26 Uhr).

Das macht sich auch bei den Gesamtsieger-Quoten zur Nations League bemerkbar: Frankreich gilt hinter Spanien als Top-Favorit auf den Titelgewinn, während sich Deutschland in der Gunst von Bet365 noch hinter Belgien befindet.

Langzeitwetten auf den Gruppensieg sagen einen Zweikampf zwischen Frankreich und Deutschland voraus. Allerdings muss sich die DFB-Auswahl auch in dieser Frage hinter dem aktuellen Weltmeister anstellen.



