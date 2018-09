Fußball News vom: 05.09.2018 - 16:04

Wett News

Gelingt Jogi Löw & Co. in der Nations League Wiedergutmachung?

Zum Auftakt der Nations League hat Deutschland gleich Weltmeister Frankreich zu Gast. Gelingt Jogi Löw & Co. in dem neuen Wettbewerb zumindest teilweise Wiedergutmachung für die historische WM-Blamage?

XTiP: Top-Quoten für Deutschland in der Nations League

Das frühe Ausscheiden in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft verfolgt die deutsche Nationalmannschaft naturgemäß noch immer auf Schritt und Tritt.

Der erste Auftritt nach der WM-Blamage hält für die Jungs von Bundestrainer Joachim Löw nun gleich einmal eine ganz besondere Herausforderung bereit:

Niemand Geringerer als der frischgebackene Weltmeister Frankreich schaut am Donnerstagabend (Anpfiff um 20:45 Uhr) in der Münchner Allianz Arena vorbei.

Kapitän Manuel Neuer & Co. brennen natürlich darauf, gegen die Equipe Tricolore den ersten Schritt zur (eigentlich gar nicht möglichen) Wiedergutmachung zu setzen.

Buchmacher erwarten nicht nur beim Auftakt spannenden Kampf

Die Buchmacher gehen am Donnerstag von einer äußerst engen Kiste aus.

Beim Wettanbieter XTiP, der regelmäßig Top-Quoten liefert, gibt es derzeit zum Beispiel für einen Deutschland-Sieg im Erfolgsfall den 2,51-fachen Wetteinsatz zurück, während ein Erfolg der Franzosen mit 2,88 quotiert ist (* alle in dem Beitrag erwähnten Quoten entsprechen dem Stand vom 05.09.2018, 13:46 Uhr).

Ein Remis zwischen den beiden Teams brächte den Sporttippern den 3,4-fachen Einsatz zurück.

XTiP erwartet aber nicht nur am Donnerstagabend einen spannenden Zweikampf, sondern auch was den Gruppensieg in Gruppe 1 der Liga A betrifft.

Die Niederlande sind mit einer Quote von 7,00 hingegen der große Außenseiter in der Deutschland-Gruppe.

In Bezug auf den Gesamtsieg in der Nations League – nur die 12 Nationen der Liga A haben Chancen auf den Titel – ist das Team von Löw trotz des blamablen WM-Auftritts laut Wettquoten unter den Top-4 zu finden.

XTiP bietet hier mit der Quote 7,00 für die DFB-Elf auch eine attraktive Top-Quote.

Auf unserer Übersichtsseite zu den Nations League-Titelquoten finden Sie übrigens einen Vergleich der Wettquoten der restlichen wichtigen Online-Wettanbieter (erreichbar über den unten stehenden orangen Button).





Jogi Löw hat mit seiner “Mannschaft” in der Nations League jedenfalls viel vor und will den neu ins Leben gerufenen Wettbewerb nicht auf die leichte Schulter nehmen.

“In der Nations League liegen wichtige Spiele vor uns, und wir werden die Mannschaft auf diese Herausforderung vorbereiten”, sagte der 58-Jährige.

Zudem versicherte er: “Mit einer guten Mischung aus Erfahrung und Jugend werden wir uns das Gefühl absoluter Leidenschaft zurückholen. Die Mannschaft wird anders auftreten.”