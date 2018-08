Fußball News vom: 22.08.2018 - 14:53

Für Neukunden: Quotenboost zum Bundesliga-Auftakt bei Betfair

Wenn der FC Bayern München in der deutschen Meisterschaft ran muss, gehen die Wettquoten der Online-Bookies in der Regel kaum über den Wetteinsatz hinaus. Betfair liefert da Abhilfe und erhöht die Quoten für einen Bayern-Sieg um ein Vielfaches.

Mega-Quote für Bayern-Sieg bei Betfair.

Wettfreunde, die anlässlich des Starts in die neue Saison der Bundesliga ein Wettkonto bei Betfair eröffnen, kommen in den Genuss eines Quotenboost, einer ungewöhnlich hohen Wettquote auf einen Sieg des FC Bayern München im Saisoneröffnungsspiel am Freitagabend (20:30 Uhr) gegen TSG 1899 Hoffenheim.

Bayern-Sieg gegen Hoffenheim bringt Mega-Quote 8,0

Die Aktion des britischen Buchmachers bringt Neukunden mit deutschem Wohnsitz die Chance, mit einem als überaus wahrscheinlich angesehenen Tipp weitaus mehr Gewinn einzustreifen, als gewöhnlich.

Kaum jemand zweifelt daran, dass der FC Bayern München am Freitagabend gegen TSG 1899 Hoffenheim einen Sieg zum Bundesliga-Auftakt einfahren wird. Dementsprechend bewegen sich die Wettquoten auf einem recht niedrigen Niveau um die 1,20.

Nicht so bei Betfair: Der Wettanbieter betätigt für Neukunden den Quotenboost, der die Siegquote für den Rekordmeister von 1,20 in lichte Höhen katapultiert. Bei Inanspruchnahme der Wettaktion winkt nämlich der 8-fache Wetteinsatz als Gewinn – und zwar in Form von Gratiswetten.

Mit Bonuscode zum Quotenboost

Kunden, die sich den Quotenboost holen wollen, müssen bei ihrer Registrierung den Bonuscode “ZFBOCP” in das dafür vorgesehene Feld eintragen. Der Wetteinsatz auf einen Sieg des FC Bayern gegen Hoffenheim am 1. Spieltag der Bundesliga darf höchstens 5€ betragen und muss als Einzelwette vor Spielbeginn platziert werden.

Bayern der haushohe Favorit

Der FC Bayern München geht als haushoher Favorit in das Duell mit den Hoffenheimern, was die Betfair-Aktion noch etwas ansprechender macht. Rekordmeister trifft auf Champions-League-Teilnehmer und die Bilanz spricht zugunsten des Gastgebers.

Der FCB hat als Titelverteidiger zuletzt fünf Mal hintereinander die offizielle Saisoneröffnung bestritten und ist jedes Mal als Sieger vom Platz gegangen.

Kein Wunder, dass die Wettquoten auf einen FCB-Sieg nicht den großen Reibach bringen. Außer bei Betfair, das für seine Neukunden den Bayern-Quoten Beine macht. Alle Infos sowie die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Aktionsseite zu finden.

Hier noch einmal die wichtigsten Schritte bzw. Infos/Bedingungen zum Bundesliga Quotenboost:

Aktion gilt nur für Neukunden aus Deutschland bis zum 24.8.2018 (20:30 Uhr)

Bei Registrierung muss folgender Aktionscode eingegeben werden: ZFBOCP

Maximaler Einsatz der Wette beträgt 5€

Tipp auf einen Bayern-Sieg muss vor Anpfiff und als Einzelwette platziert werden

Gewinne werden in Gratiswetten ausgezahlt, die 30 Tage lang gültig sind

→ Der Wettanbieter Betfair im Test