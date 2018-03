FC Bayern – HSV: Spezialwetten bei Tipico

Fußball News vom: 09.03.2018 - 14:17

Am Samstag (15:30 Uhr) steigt der Nord-Süd-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und dem Hamburger SV. Bei Tipico finden sich rund um das Traditions-Duell etliche interessante Spezialwetten.

Kingsley Coman vs Kyriakos Papadopoulos (© Elmar Kremser / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)

Angesichts der Statistiken ist die Ausgangslange vor der Partie in der Allianz Arena ganz klar. Die Elf von Jupp Heynckes geht als haushoher Favorit in das Heimspiel. Der deutsche Rekordmeister steht kurz vor dem Gewinn des sechsten Bundesliga-Titels in Folge und dem 28. insgesamt.

Wann wird Bayern Meister?

Bei 20 Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Schalke 04 und lediglich noch neun zu absolvierenden Spieltagen ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schale erneut fix in den Händen von Thomas Müller & Co. ist.

Der HSV hingegen spielt aktuell die schlechteste seine schlechteste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Mit sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz, den derzeit der FSV Mainz 05 innehat, liegt das Team von Bernd Hollerbach auf dem 17. und vorletzten Tabellenplatz.

Bei den Fans der Rautenträger ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt nur noch sehr gering. Eine Besserung der Situation ist nun auch am 26. Spieltag nicht in Sichtweite. In den letzten Jahren sah der Dino nämlich in München immer ganz besonders schlecht aus.

So blickt der HSV mittlerweile in der Allianz Arena nicht bloß auf eine Negativ-Serie von acht Niederlagen in Serie zurück, sondern fasste in den jüngsten sieben Duellen in der Höhle des Löwen auch noch ein Torverhältnis von 3:44 (!) aus.





HSV vor Herkulesaufgabe

Die aus Sicht der Hansestädter bitteren Ergebnisse lesen sich dabei wie folgt: 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5 und 0:6. Im Schnitt erzielten die Bayern in diesen Begegnungen also mehr als sechs Tore pro Partie.

Da die Favoritenquote der Heynckes-Elf bei der klassischen Dreiweg-Wette (1-X-2) selbst bei Top-Anbieter Tipico nicht gerade durch die Decke geht, bieten sich deshalb etliche Spezialwetten an, um eine attraktivere Bayern-Quote abzustauben.

Gewinnen die Gastgeber mit mindestens vier Toren Unterschied, lässt sich bei der entsprechenden Handicapwette zum Beispiel eine Quote von 3,2 finden. Als Alternative eignet sich auch vor allem bei den Über/Unter-Wetten ein Tipp auf eine trefferreiche Partie.

Darüber hinaus gibt es bei Tipico äußerst interessante Langzeitwetten. Unter der Rubrik „Bayern Specials“ befindet sich etwa die Wettmöglichkeit darauf, an welchem Spieltag die Münchner den Meistertitel fixieren.

Oder ob der „Stern des Südens“ gar das Triple bestehend aus Bundesliga-, Pokal- & Champions-League-Titel schafft. Für die Wiederholung dieses Kunststücks, das dem FCB unter Coach Heynckes bereits 2013 gelang, gäbe es derzeit den 9-fachen Wetteinsatz zurück.

Ähnlich quotiert ist auch ein Tipp darauf, dass der HSV doch noch den Abstieg verhindert. Für den Klassenerhalt des Dinos hält der deutsche Bookie das 8-fache des Einsatzes bereit. Freunde der gepflegten Sportwette sind rund um den Nord-Süd-Gipfel demnach bestens bei Tipico aufgehoben.







