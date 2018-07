Fußball News vom: 18.07.2018 - 10:44

Wett News

Bundesliga 2018/19 Spielplan: Quoten zum 1. Spieltag bei Tipico

Die neue Bundesliga-Saison geht in ein paar Wochen los. Bereits jetzt hat der Wettanbieter Tipico Quoten und Wetten zum 1. Spieltag, an dem uns Top-Spiele wie Bayern gegen Hoffenheim und Dortmund gegen Leipzig erwarten.

Tipico hat bereits jetzt Quoten zum 1. Spieltag der Bundesliga. (© Frank Hoermann / dpa Picture Alliance / picturedesk.com)

Am 24. August geht es endlich wieder los, dann startet die Bundesliga in eine neue Saison.

Es ist die bereits 56. Spielzeit. Und auch wenn der Saisonstart noch einige Wochen entfernt ist, hat der Wettanbieter Tipico bereits jetzt Quoten und Wetten zum 1. Spieltag.

Den Anfang macht Rekordmeister Bayern München am Freitagabend (24.8., 20:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.

Wie die Meisterquoten in Höhe von 1,15 zeigen, gehen die Münchner auch diese Saison wieder als Titelfavorit ins Rennen und wollen gegen die Mannschaft von Julian Nagelsmann mit einem Sieg in die neue Saison starten.

Bereits in der Saison 2017/18 fügten die „1899er“ den Bayern ihre erste Niederlage zu. Schon am dritten Spieltag gewannen die Hoffenheimer überraschend mit 2:0.

Trotz dessen und der starken Leistungen gegen Ende der Saison rechnen ihnen die Buchmacher nur wenige Chancen aus, wie Siegquoten in Höhe von 9,00 zeigen.

3.40 3.40 Bayern – Hoffenheim:

Doppelte Chance X2 Hoffenheim Bei Tipico

Endlich wieder Bundesliga-Samstage

Am darauffolgenden Tag geht es auch für die restlichen Mannschaften in die neue Saison. Darunter Top-Begegnungen wie beispielsweise Borussia Dortmund gegen RB Leipzig – die beide mit einem neuen Trainer in die Saison starten.

Nach der schwarz-gelben Chaos-Saison scheint Tipico nun wieder mehr Vertrauen in den BVB zu setzen und rechnet ihm gegen den Vorjahres-Sechsten eine Siegquote im Bereich der 1,75 aus.

Bereits in der Vorsaison gehöhrten diese beiden Teams zu den offensivstärksten der Liga, womit uns am Samstag wohl ein Offensivspektakel und viele Tore erwarten könnten. Dementsprechend würden sich Spezialwetten wie „Über/Unter 2,5 Tore“ anbieten.

Dortmund – Leipzig: Über 2,5 Tore 1.55 Bei Tipico

* Quoten Stand vom 18.07.2018, 10:28 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich seitdem geändert haben.



Ebenfalls spannend dürfte es im Borussia-Park werden, wo Gladbach Bayer Leverkusen empfängt. Die „Fohlen“ konnten jedoch in den letzten drei Matches keinen einzigen Punkt ergattern und erzielten nur einen Treffer, während die Mannschaft von Heiko Herrlich gleich acht Mal traf.

Gegen Bayer 04 rechnen wir abermals mit wenigen Treffern der Gladbacher, weshalb sich eine Wette wie „Unter 1,5 Tore von Gladbach“ anbieten könnte. Ein Punkterfolg ist dennoch nicht ausgeschlossen.

Zwar fehlen Dieter Hecking zum Saisonauftakt weiterhin Mamdou Doucoure, Julio Villalba und Lars Stindl, doch Tipico erwartet ein ausgeglichenes Spiel und tendiert nur leicht zu einem Sieg der „Werkself“.





Bild oben: Der Wettanbieter Tipico hat bereits jetzt Wetten und Quoten zum 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison.

Während sich die Gladbacher wie alle Jahre auf die Bundesliga vorbereiten, steigt in Düsseldorf die Vorfreude. Der Grund: Erstmals seit sechs Jahren ist die Fortuna wieder in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten. Zum Auftakt geht es zu Hause gegen den FC Augsburg.

Entgegen aller Erwartungen schickt Tipico den Zweitligameister sogar als Favorit ins Rennen und rechnet ihm gute Chancen auf einen Auftaktsieg aus.

Zu den Bundesliga-Wetten

von Tipico Zu Tipico

Etwas anders sieht die Lage beim zweiten Zweitliga-Aufsteiger aus. Im Gegensatz zur Fortuna spielt der 1. FC Nürnberg am 1. Spieltag nicht zu Hause, sondern in Berlin. Damit muss das erste Bundesliga-Heimspiel seit 5 Jahren noch etwas auf sich warten lassen.

Das wird die Freude auf die Rückkehr des „Clubs“ jedoch wohl nicht mindern. Ein großes Comeback prognostiziert Tipico dennoch nicht und rechnet dem 1. FCN gegen die Hertha nur Siegquoten in Höhe von 3,1 aus, womit sie als Außenseiter in den Saisonauftakt gehen.



→ Der Wettanbieter Tipico im Test