Betsson: Traum-Quote von 51,0 auf Bayern-Sieg gegen Stuttgart

Normalerweise ist ein Sieg des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga nicht gerade mit Höchstquoten ausgestattet. Nicht so für Neukunden bei Betsson: Der Schweden-Bookie lässt die Siegesquote des Rekordmeisters von 1,30 auf unglaubliche 51,0 hinaufschnellen.

Betsson erhöht die Bayern-Quote.

Betsson lässt am 2. Spieltag der Bundesliga die Quoten hochgehen. Wer auf einen Sieg des FC Bayern am Samstagabend (18:30 Uhr) beim VfB Stuttgart tippt, kann sich über eine Mega-Quote von 51,0 freuen. Regulär betrug diese 1,30 (Stand vom 31.08.2018, 12:11 Uhr).

Bayern-Sieg in Stuttgart bringt 51er-Quote

Allerdings unterliegt die Mega-Quote von Betsson einigen Bedingungen. So ist der Wetteinsatz auf einen Euro beschränkt. Mit einem derart geringen Einsatz aber 51 Euro im Erfolgsfall einzukassieren ist aber auch nicht zu verachten.

Zumal die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern in Stuttgart gewinnen, recht hoch ist. Sollte alles nach Plan verlaufen, wird die Elf von Niko Kovac in der Mercedes-Benz-Arena nichts anbrennen lassen.

1€ Einsatz bringt das 51-Fache

In den jüngsten sieben Auswärtspartien beim VfB hat der FCB stets gewonnen, die letzte Punkteteilung gab es beim 0:0 am 31.10.2009. Kein Wunder also, dass die Ursprungsquote für einen Sieg des Rekordmeisters mit 1,30 nicht in lichte Höhe wächst.

Bei Betsson können mit einem Wetteinsatz von genau 1€ 51 Euro geholt werden. Diese Aktion gilt für Neukunden aus Deutschland und der Schweiz und hat keine Auswirkungen auf den regulären Betsson-Neukundenbonus von bis zu 100€ und fünf Wochen lang je eine 3€-Gratiswette.





So läuft die Mega-Quote-Aktion bei Betsson genau ab

Nach einer erfolgreichen Registrierung kann sich der frischgebackene Betsson-Kunde mit seiner ersten Einzahlung seinen Neukundenbonus sichern. Danach einfach als erste Wette einen Tipp auf einen Sieg der Bayern beim VfB Stuttgart platzieren und schon gilt die Mega-Quote.

Im Erfolgsfall wird der Wetteinsatz zunächst zur regulären Quote abgerechnet und der Gewinn dem Wettkonto gutgeschrieben.

Die Differenz, im aktuellen Fall also 49,70 Euro, wird am darauffolgenden Montag als Bonusgeld ausgezahlt, das innerhalb von sieben Tagen vier Mal mit einer Mindestquote von 1,50 umgesetzt werden muss, bevor es in Echtgeld ausgezahlt werden kann.

Alle weiteren Infos und die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Website von Betsson nachzulesen.



