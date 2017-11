Fußball News vom: 08.11.2017 - 17:10

Wett News

Bet3000: Wer schafft es über das Play-off zur WM 2018?

Noch steht das Teilnehmerfeld für die Weltmeisterschaft in Russland im nächsten Sommer nicht fest. Aus Europa können sich noch vier Teams auf den letzten Drücker für die WM 2018 qualifizieren. Wettanbieter Bet3000 hat so seine Favoriten, ein Duell verspricht besonders große Spannung.

Das WM-Quali-Play-off bei Bet3000.

Von Donnerstag bis Dienstag ist zum letzten Mal in der WM-Qualifikation das große Zittern angesagt. In den europäischen Play-off-Spielen kämpfen acht Mannschaften um die letzte Chance, doch noch auf den WM-Zug nach Russland aufzuspringen. Die Hinspiele steigen Donnerstag bis Samstag, die Rückspiele finden zwischen Sonntag und Dienstag statt.

Während die Slowakei als schlechtester Zweiter bereits nach den Gruppenspielen alle Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme fahren lassen musste, kämpfen ab Donnerstag Kroatien gegen Griechenland, Nordirland gegen die Schweiz, Schweden gegen Italien und Dänemark gegen Irland um die letzten vier WM-Plätze, die Europa beschicken darf.

Den Auftakt machen die Kroaten gegen Griechenland und das Duell zwischen Nordirland und der Schweiz. Laut Bet3000 befindet sich Kroatien in der Frage, wer sich am Ende über eine WM-Teilnahme freuen wird können, eindeutig in der Pole Position.

Zwar haben die Kroaten in einem Bewerbsspiel noch nie gegen den Europameister von 2004 gewinnen können, doch angesichts ihrer 100-prozentigen Erfolgsquote in WM- oder EM-Barrage-Partien räumt der deutsche Buchmacher der Truppe von Neo-Coach Zlatko Dalic sehr gute Chancen auf das WM-Ticket ein. Das Rückspiel steigt am Sonntag.

Nordirland gegen die Schweiz Außenseiter

Ähnlich klar wird die Ausgangsposition im Duell zwischen Nordirland und der Schweiz eingeschätzt. Die Nordiren haben zwar am Donnerstag im Hinspiel den Heimvorteil auf ihrer Seite, dennoch sieht Bet3000 die besseren Siegeschancen auf Seiten der Eidgenossen.

Die “Green White Army” hat sich überraschend hinter Deutschland Platz zwei gesichert. Den Schweizern haben hingegen neun Siege nicht für das direkte WM-Ticket gereicht. Die Petkovic-Truppe unterlag im letzten Gruppenspiel Europameister Portugal und musste sich mit Rang zwei zufrieden geben.

Für die Eidgenossen geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel, das am Sonntag (18:00 Uhr) angepfiffen wird, zu erarbeiten.





Scheitern Italiens wäre Katastrophe

Mit Italien läuft eine ganz große Nummer im europäischen Fußball Gefahr, bei der WM 2018 in Russland lediglich als Zuschauer dabei zu sein. Allerdings sind die Azzurri gegen Schweden in der Favoritenrolle zu finden. Bet3000 geht davon auch, dass sich Italien im Hinspiel am Freitag in Solna eine gute Ausgangsposition verschaffen kann.

Die “Blagult” sollte jedoch nicht unterschätzt werden, zumal sie in der Gruppenphase die Niederlande hinter sich lassen konnte und Frankreich, das sich als Sieger direkt qualifizierte, bezwingen konnte. Die Truppe von Gian Piero Ventura musste in der Gruppenphase Spanien den Vortritt lassen.

Bet3000: Knappe Sache bei Dänemark gegen Irland

Das letzte Play-off-Duell startet am Samstag in Kopenhagen, wenn Dänemark die Republik Irland zu Gast hat. Die Dänen haben mit einem Schlusssprint doch noch dem Sprung in die Entscheidungsspiele geschafft, nachdem es lange Zeit gar nicht gut ausgesehen hat.

Die Iren fixierten Platz zwei erst im allerletzten Spiel. James McClean schoss die “Boys in Green” mit seinem Goldtor beim 1:0-Auswärtsieg gegen Wales in das Entscheidungs-Barrage. Bet3000 erwartet eine ganz enge Kiste.

Allerdings räumt der deutsche Buchmacher Dänemark die klein wenig besseren Chancen ein, sich das WM-Ticket zu holen als Irland. Die endgültige Entscheidung wird jedoch erst im Rückspiel am Dienstag fallen. Bis dahin kann sich noch vieles ändern, auch bei den Wettquoten von Bet3000.