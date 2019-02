Fußball News vom: 12.02.2019 - 16:32

Bet-at-Home Bonuscode zur Champions League bringt bis zu 150€

Das kann sich sehen lassen! Unter dem Motto „Die Rückkehr der Könige“ hat Bet-at-Home ein pralles Bonus-Paket zum Achtelfinalstart der Champions League geschnürt – bis zu 150€ sind möglich.

Königlicher Bonus zur Champions League bei Bet-at-Home.

Die Champions League schickt sich an, ihre Teilnehmer mit Riesenschritten zu dezimieren. Mit Beginn der Achtelfinalhinspiele am Dienstag startet die Königsklasse in ihre entscheidende Phase.

In den K.o.-Duellen wird sich schnell die Spreu vom Weizen trennen. Am 1. Juni werden sich im Finale zwei Klubs im Madrider Estadio Metropolitano, der 2017 eröffneten Heimstätte von Atletico Madrid gegenüberstehen.

Bonuscode “CL2019” eingeben und 150€ sichern

Bis dahin sind noch 28 Partien zu schlagen. Angesichts dieser ambitionierten Anzahl an “königlichen” Partien trifft es sich sehr gut, dass der bekannte Wettanbieter Bet-at- Home einen ebenso “königlichen” Bonus offeriert

Der Bookie begrüßt die “Rückkehr der Könige” mit einem Bonus von bis zu 150 Euro. Dieser kann sowohl von Bestands- als auch von Neukunden lukriert werden.

Abbildung oben: Beim Wettanbieter Bet-at-Home wartet zum Achtelfinale der Champions League ein “königliches” Bonus-Angebot..

Die genaue Höhe des Bonusbetrages ist nämlich von der letzten Einzahlung abhängig, die vor der Bonusaktivierung getätigt wurde. Das Extra-Guthaben wird mit dem Bonuscode “CL2019” aktiviert und macht 50 Prozent der zuvor getätigten Einzahlung aus.

Das bedeutet: Um den maximalen Betrag auszuschöpfen, ist es notwendig, sein Bet-at-Home-Wettkonto mit 300 Euro aufzuladen. Der Austro-Bookie legt noch einmal 50%, also 150€, drauf.





Damit stehen im Höchstfall 450€ für Sportwetten bereit. Derart aufmunitioniert sind Bet-at-Home-Kunden sehr gut für die K.o.-Phase der Champions League gerüstet.

Bet-at-Home Bonusaktion bis zum 20. Februar

Das Bonusangebot gilt bis zum 20. Februar (23:59 Uhr CET) und muss in der Kontoverwaltung unter “Bonus einlösen” mit dem Bonuscode aktiviert werden.

Um den Bonusbetrag zur Auszahlung zu bringen, müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Einzahlungs- und Bonusbetrag müssen vier Mal mit Sportwetten (Mindestquote 1,70) umgesetzt werden.

Jetzt mit Bonuscode bis zu 150€ holen Bei Bet-at-home

Der Extra-Bonus kann nicht nur für Sport- und Livewetten verwendet werden, sondern auch auf Wettmärkten im eSports-Bereich sowie für virtuelle Wetten verwendet werden.

Für die Erfüllung der Bedingungen stehen 90 Tage ab der Bonus-Aktivierung bereit.

Alle weiteren Infos zum 150€-Bonus von Bet-at-Home sind auf der Website des Bookies zu finden.



