Fußball News vom: 12.03.2019 - 09:19

Wett News

8 Euro Wettgutschein zur Champions League bei Interwetten

Spannung vor den Achtelfinalrückspielen der Champions League. Schaffen Bayern und Schalke den Einzug ins Viertelfinale? Für Interwetten-Neukunden gibt es einen Wettgutschein.

8 Euro Wettguthaben bei Interwetten!

Der FC Bayern hat nach dem torlosen Remis in Liverpool gute Chancen, mit einem Sieg im Heimspiel am Mittwoch die Runde der letzten 8 zu erreichen. Aber die von Jürgen Klopp betreuten Engländer werden alles daran setzen, in München ungeschlagen zu bleiben.

Ein weiteres englisch-deutsches Duell steht bereits am Dienstag um 21 Uhr zwischen Manchester City und Schalke 04 auf dem Programm. Hier gilt der aktuelle Spitzenreiter der Premier League allerdings als klarer Favorit, nachdem bereits das erste Spiel in Gelsenkirchen gewonnen werden konnte.

Juventus braucht Aufholjagd

Einen Tick spannender verspricht die gleichzeitig stattfindende Begegnung zwischen Juventus Turin und Atletico Madrid zu werden. Die Spanier haben sich mit dem 2:0-Heimsieg eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen.

Aber noch will sich der italienische Serienmeister um Cristiano Ronaldo nicht geschlagen geben.

Das vierte Achtelfinalduell in dieser Woche bestreiten der FC Barcelona und Olympique Lyon. Im Heimspiel trotzten die Franzosen den Katalanen ein 0:0 ab, aber die Wettanbieter sind sich sicher, dass der Favorit im Heimspiel die Oberhand behalten wird.

Wettguthaben für Neukunden bei Interwetten

Zu diesen Anbietern zählt auch Interwetten, wobei der traditionsreiche Buchmacher dafür bekannt ist, vor allem bei Wetten auf Favoriten meist höhere Quoten als die Konkurrenz anzubieten.

Anlässlich der hochkarätigen Begegnungen im Achtelfinale der Königsklasse hat Interwetten darüber hinaus wieder eine der zahlreichen Wettaktionen gestartet.

Neukunden im deutschsprachigen Raum erhalten nach erfolgter Registrierung ein Guthaben in der Höhe von 8 Euro gutgeschrieben.

Dafür muss lediglich die Zahlungsart „Gutschein“ ausgewählt und der Gutscheincode „AF2019“ eingegeben werden.

Der Gutschein kann bis 14. März 2019 auf der Website von Interwetten abgeholt werden. Danach bleibt bis zum 14. April 2019 Zeit, das Guthaben einzulösen.

So kann des Wettguthaben abgeholt werden: Registrieren bzw. Einloggen auf interwetten.com

“Gutschein” als Zahlungsart wählen

Als Gutschein-Code “AF2019” eingeben

Das Guthaben wird sofort gutgeschrieben

Vor einer Auszahlung muss der gutgeschriebende Betrag zumindest einmal umgesetzt werden. Dafür kann des gesamte Wettangebot von Interwetten genutzt werden.

Nähere Details zu den Teilnahmebedingungen können der Interwetten Website entnommen werden.