Fußball News vom: 17.08.2018 - 09:54

Wett News

1. Hauptrunde im DFB-Pokal mit Topquoten bei Bet3000

Eine Woche bevor die Bundesliga-Saison 2018/19 startet, steht am kommenden Wochenende die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal auf dem Programm. Bet3000 bietet eine Vielzahl interessanter Wettmöglichkeiten zu den einzelnen Spielen.

Wetten zur 1. Hauptrunde des DFB-Pokals bei Bet3000.

64 Mannschaften nehmen an der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal teil, darunter alle Vereine, die in der Saison 2017/18 in der 1. und 2. Bundesliga tätig waren.

Weiters sind die vier Bestplatzierten der 3. Liga ebenso dabei wie 24 Vertreter der DFB-Landesverbände. Dabei handelt es sich zumeist um die Sieger des jeweiligen Landespokals.

Die Kleinen fordern die Großen

Vor allem für die unterklassigen Vereine ist es ein besonderes Highlight, wenn sie dabei auf einen Bundesliga-Klub treffen. So dürfen sich die Anhänger des niedersächsischen Regionalligisten SV Drochtersen/Assel auf Rekordmeister und Rekordpokalsieger Bayern München freuen.

Mit CfR Pforzheim (trifft auf Bayer Leverkusen), dem BSC Hastedt (spielt gegen Mönchengladbach), RW Koblenz (gegen Fortuna Düsseldorf) oder dem SV Linx (gegen den 1. FC Nürnberg) können sich auch einige Klubs aus der 5. Leistungsstufe mit Bundesligavereinen messen.





Hohe Quoten für Außenseitersiege bei Bet3000

Bei diesen Begegnungen scheint der Ausgang von Vornherein so klar, dass einige Wettanbieter diese Partien gar nicht ins Programm aufnehmen oder auch keine Quoten für den Sieg des Bundesligisten bereitstellen.

Sollte es aber dennoch zu einer Sensation kommen, so sind die Quoten meist sehr hoch. Der deutsche Wettanbieter Bet3000 schüttet beispielsweise das 150-fache des Wetteinsatzes aus, falls sich Drochtersen, Linx oder Pforzheim gegen ihre prominenten Gegner durchsetzen.





Nicht ganz so eindeutig ist der Ausgang hingegen, wenn Bundesliga-Klubs gegen Vereine aus der 2. oder auch 3. Liga antreten müssen. Denn im Gegensatz zu den Teams der höchsten Spielklasse, haben diese bereits mehrere Meisterschaftsspiele absolviert und können gegen einen noch nicht eingespielten Bundesligisten überraschen.

Borussia Dortmund hat es etwa mit dem Auswärtsspiel beim Zweitligisten Greuther Fürth nicht ganz so einfach getroffen. Auch Hertha BSC wird sich bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig anstrengen müssen, um keine böse Überraschung zu erleben. Ebenso wie Mainz 05 in Aue.

Welcher Bundesligist scheitert bereits in Runde 1?

Überraschungen gab es in der langen Geschichte des DFB-Pokals immer wieder. Jahr für Jahr bleiben bereits in der 1. Hauptrunde Topklubs hängen.

Im Vorjahr scheiterte etwa der FC Augsburg mit 0:2 am damaligen Drittligisten Magdeburg und auch der spätere Bundesliga-Absteiger HSV unterlag mit 1:3 beim VfL Osnabrück.

Einige weitere Duelle versprechen ebenfalls Spannung. Etwa die Begegnungen der beiden Zweitligaklubs Magdeburg und Darmstadt sowie Paderborn gegen Ingolstadt. Auch die Aufeinandertreffen von 1860 München und Holstein Kiel oder Carl Zeiss Jena gegen Union Berlin lassen einige Dramatik erwarten.









Abbildung oben: Die Quoten auf den Sieg im DFB-Pokal bei Wettanbieter Bet3000. (Stand vom 17.08.2018, 09:45 Uhr; Angaben ohne Gewähr, die Quoten können sich seitdem geändert haben).

Denn in einem einzelnen Spiel ist viel möglich und so mancher Favorit ging im Pokalbewerb schon als Verlierer vom Platz. Das zeigte sich auch im letzten Finale, als sich Außenseiter Eintracht Frankfurt gegen die hoch favorisierten Bayern durchsetzte.

Diese Unberechenbarkeit schlägt sich auch in den Langzeitwetten nieder. So sind etwa die Quoten auf einen Pokalsieg des FC Bayern München im DFB-Pokal mehr als doppelt so hoch wie jene für einen Gewinn der Bundesliga.

Bei Bet3000 stehen die Pokalsieger-Quoten für die Münchner vor Saisonbeginn bei 2,4. Ein Tipp auf die Bayern als neuerlicher Meister wäre dagegen kaum mehr als den Einsatz (1,12) wert.



→ Der Wettanbieter Bet3000 im Test