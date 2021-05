Fußball News vom: 07.05.2021 - 14:45

Wales – Schweiz EM 2021 Tipp, Wetten & Quoten

Im zweiten Spiel der Vorrunden-Gruppe A treffen am Samstagnachmittag (17:00 Uhr) in Baku die Teams von Wales und der Schweiz aufeinander.

Die Schweiz strebt das Achtelfinale an. (© IMAGO / Geisser)

Am Freitagabend wurde die EURO 2020 im Olympiastadion von Rom mit der Partie zwischen der Türkei und Italien eröffnet. Am Samstag wird der 1. Spieltag der Gruppe A mit dem Duell zwischen Wales und der Schweiz abgeschlossen.

Da sich neben den Top 2 jeder Gruppe auch die vier besten Gruppen-Dritten für das Achtelfinale qualifizieren, darf sich der Sieger dieses Duells gute Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen.

Überrascht Wales erneut?

Bei der EURO 2016 haben die Waliser bei ihrer ersten EM-Teilnahme überhaupt sensationell Platz 3 belegt. Erst im Halbfinale war gegen den späteren Europameister Portugal mit 0:2 Endstation.

2021 ist Wales erst zum dritten Mal überhaupt bei einem Großereignis dabei. Erstmals präsentierten sich die Briten bei der WM 1958 in Schweden, wo sie bis ins Viertelfinale vordrangen und dort erst am späteren Weltmeister Brasilien scheiterten.

Der fussballportal.de Tipp: Wales – Schweiz endet remis

Ob Gareth Bale & Co. auch diesmal die Gruppenphase überstehen, ist nicht selbstverständlich, denn mit Italien, der Türkei und der Schweiz ist die Konkurrenz stark. Die Wettquoten der Buchmacher sehen die Waliser in dieser Gruppe bislang nur als Nummer 4.

Allerdings war Wales auch 2016 in der Vorrunde gegen England, Russland und die Slowakei eher Außenseiter. Aber am Ende stieg die von Chris Coleman betreute Mannschaft sogar als Gruppensieger ins Achtelfinale auf, obwohl das direkte Duell gegen die Engländer nach 1:0-Führung noch mit 1:2 verloren ging.

WM-Quoten für Schweiz – Wales:

Drei Weg Wette Sieg Wales Unentschieden Sieg Schweiz Anbieter 3,60 3,00 2,20 Bet365 3,35 2,95 2,25 Interwetten 3,50 3,20 2,25 Bet3000 3,60 2,95 2,30 Unibet 3,75 3,00 2,15 Betway

Seit 2018 wird die Nationalmannschaft von Wales von Manchester-United-Legende Ryan Giggs betreut, nachdem sich das Team für die WM 2018 in Russland nicht qualifizieren konnte.

Auch in der nachfolgenden EM-Qualifikation taten sich Dragons durchaus schwer. Nach einem Auftaktsieg über die Slowakei setzte es Auswärtsniederlagen gegen Vize-Weltmeister Kroatien und Ungarn.

Bild: Mit einem Sieg gegen Wales wollen die Schweizer den Grundstein zum Aufstieg legen. (© IMAGO / Geisser)

Solide Schweizer

Als Gruppensieger kommt hingegen die Schweiz zur EM Endrunde. Zwar hatten die Eidgenossen vor allem mit Dänemark einige Mühe – in Basel gab es nach 3:0-Führung nur ein 3:3 und in Kopenhagen setzte es mit 0:1 die einzige Niederlage.

Fünf Siege und ein Remis in den weiteren Partien gegen die weiteren Gruppengegner Irland, Georgien und Gibraltar reichten aber zum Gruppensieg.

4.10 4.10 Wales – Schweiz:

Halbzeit/Endstand: X/X Bei Interwetten

Auch in der 2021 gestarteten WM-Qualifikation gab sich die Mannschaft von Vladimir Petkovic bisher keine Blöße und gewann die ersten beiden Partien in Sofia gegen Bulgarien mit 3:0 und daheim 1:0 gegen Litauen.

Wales in der WM-Quali mit Sieg und Niederlage

Zwei Spiele in der WM-Qualifikation hat auch die Mannschaft von Wales im März 2021 bestritten. Dabei ging die Auswärtspartien in Leeuwen gegen Belgien mit 1:3 verloren. Damit war aber durchaus zu rechnen gewesen.

Im ersten Heimspiel in Cardiff gegen Tschechien siegten die Waliser hingegen mit 1:0 und wahrten damit ihre Chance auf die zweite WM-Teilnahme der Verbandsgeschichte.

Die zweite EM-Teilnahme steht nun im Juni an. Mit Punkten darf Wales am ehesten in den beiden Gruppenspielen in Baku gegen die Schweiz und anschließend gegen die Türkei rechnen. Im abschließenden Spiel in Rom gegen Italien sind die Dragons dagegen wohl krasser Außenseiter.