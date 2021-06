Fußball News vom: 15.06.2021 - 13:13

EM 2021

Schweden – Slowakei EM 2021 Tipp, Wetten & Quoten

Damit war nicht unbedingt zu rechnen – die Gruppe E lieferte am ersten Spieltag zwei überraschende Resultate. Die beiden Underdogs Schweden und Slowakei stehen sich am Freitag nun im direkten Duell gegenüber und hoffen, den starken Start zu prolongieren.

Punktet Schweden auch gegen die Slowakei? (© IMAGO / Shutterstock)

Zunächst stutzte die slowakische Mannschaft Weltfußballer Robert Lewandowski und der polnischen Mannschaft die Flügel. Polen, mancherorts als gefährlicher Geheimfavorit bezeichnet, erwischte einen Kaltstart. Die Slowakei hingegen könnte nun schon am Freitag das Achtelfinal-Ticket lösen.

Die „Tre Konor“ aus dem hohen Norden feierten zwar keinen Sieg, der Punktgewinn in Sevilla gegen die spanische Nationalmannschaft fühlte sich jedoch wie solch einer an. Ein Zusatzpunkt, mit dem nicht unbedingt kalkuliert werden konnte. Nach 90 Minuten destruktivem Fußball, wird Schweden aber nun selbst auch etwas für das Spiel beitragen müssen.

An Selbstvertrauen sollte es nach dem erfolgreichen Auftakt bei beiden Mannschaften nicht mangeln. Zudem präsentieren sich beide Teams seit längerem in sehr guter Verfassung. Schweden verlor zuletzt am 17. November 2020 ein Länderspiel, die Slowakei einen Tag später. Damit sind beide Teams seit sechs Länderspielen ohne Niederlage.

Wer verliert diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit? Oder werden beide Serien fortgesetzt? Antworten darauf gibt es am Freitag ab 15 Uhr im Krestovsky Stadion von Sankt Petersburg.

15 % Ballbesitz – trotzdem ein Punkt für die Schweden

Für Fußball-Ästeten war der erste Auftritt der Mannschaft von Cheftrainer Janne Andersson Fußball zum Abgewöhnen. Die offiziellen Statistiken haben gerade einmal 15 Prozent Ballbesitz (!) ausgewiesen und trotzdem hatten Alexander Isak und Marcus Berg die zwei besten Chancen des Spiels.

Einmal unglücklich und einmal stümperhaft wurden diese Möglichkeiten jedoch liegen gelassen.

Dementsprechend war das torlose Remis das Maximum der Gefühle, Schweden blieb zum dritten Mal in Serie bei einem EM-Spiel ohne Torerfolg. Nicht unbedingt Hoffnung auf ein erfolgreiches Spiel gegen Schweden macht die Statistik, dass die Tre Konor bei den letzten vier Großereignissen das zweite Gruppenspiel jeweils verlor.

Damals waren die Gegner jedoch weitaus stärker als die Slowakei (Spanien, England, Italien, Deutschland). Ein Sieg am Freitag wäre wohl schon ausreichend für die Achtelfinal-Qualifikation, denn vier Punkte werden mindestens für einen Platz unter den vier besten Gruppendritten reichen.

WM-Quoten für Schweden – Slowakei:

Drei Weg Wette Sieg Schweden Unentschieden Sieg Slowakei Anbieter 1,80 3,50 4,75 Bet365 1,83 3,35 4,80 Interwetten 1,85 3,40 4,80 Bet3000 1,82 3,40 4,90 Unibet 1,80 3,40 4,75 Betway

* Quoten Stand vom 15.06.2021, 08:45 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Überragender Skriniar beschert Slowakei den Auftaktsieg

Mit fünf Spielen ohne Niederlage unterstrich auch die Slowakei vor dem EM-Start eine gute Form. Trotzdem galt die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Tarkovic als klarer Außenseiter in dieser Gruppe. Spieler wie Kapitän Marek Hamsik sind mittlerweile in die Jahre gekommen.

Der große Star ist zudem ein Innenverteidiger, der sich in den letzten Monaten jedoch zum absoluten Erfolgsgaranten mauserte. Die Rede ist von Milan Skriniar von Inter Mailand. 69 Ballberührungen, zehn erfolgreiche Klärungsversuche und zwei geblockte Bälle waren jeweils der Spitzenwert.

Zudem erzielte er in numerischer Überzahl (nach gelb-rot für Krychowiak) den Siegtreffer zum 2:1 und traf somit drei Mal in den letzten vier Länderspielen. Zuvor blieb er in 37 Länderspielen ohne Torerfolg.





Bild: Mit dem Remis gegen Spanien verzeichneten die Schweden einen gelungenen EM-Auftakt.

(© IMAGO / Shutterstock)

Slowakei noch sieglos gegen die Schweden

Bei einem Fußball-Großereignis standen sich die beiden Mannschaften bisher noch nie gegenüber. Insgesamt gab es jedoch schon sechs Spiele (vier Freundschaftsspiele sowie in der WM-Qualifikation 2002) zwischen der Slowakei und Schweden. Der Tipp auf die Slowaken war dabei noch nie von Erfolg gekrönt.

Drei Mal wurden die Punkte geteilt, in den anderen drei Spielen setzte sich die schwedische Mannschaft durch. Auffallend ist dabei, dass mit Ausnahme eines inoffiziellen Freundschaftsspiels im Januar 2017 (6:0), die Spiele sehr torarm waren. In den restlichen fünf Spielen wurden nämlich nur sieben Tore erzielt. Eine Wette auf das Unter 2,5 bietet sich deshalb durchaus an.

Schweden gilt als klarer Favorit

Obwohl beide Teams seit sechs Länderspielen unbezwungen sind und dementsprechend mit viel Selbstvertrauen ausgestattet sind, erwarten die besten Buchmacher eine relativ klare Angelegenheit. Für einen Sieg der Schweden werden lediglich Wettquoten um die 1.80 angeboten.

Die Qualität bei „Tre Konor“ ist sicherlich ein Stück höher einzustufen und dementsprechend ist diese Einschätzung, dass für die Wette auf die Schweden die größten Erfolgsaussichten bestehen absolut nachvollziehbar.