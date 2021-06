Fußball News vom: 28.06.2021 - 14:08

EM 2021

Tschechien – Dänemark EM 2021 Tipp, Wetten & Quoten

Am Samstag (18:00 Uhr) wird in Baku im Duell zwischen Tschechien und Dänemark einer der vier Halbfinalisten der EM 2021 ermittelt. Wer vor Turnierbeginn auf ein Viertelfinal-Duell dieser beiden Teams gewettet hat, darf sich sicherlich schon über einen netten Gewinn freuen.

Schafft es Dänemark ins Halbfinale?

Die Tschechen starteten zwar mit einem Sieg in das Turnier, konnten sich aber doch nur als einer der vier besten Gruppendritten für die KO-Phase qualifizieren. Und dabei gelang dem krassen Underdog die erste ganz große Turnierüberraschung mit einem 2:0-Erfolg gegen die Elftal.

Gemäß den EM-Bookies zählt das Team von Cheftrainer Jaroslav Silhavy auch am Samstag als Außenseiter. Für einen Sieg in der regulären Spielzeit liegen die Wettquoten knapp unter 4.00. „Danish dynamite“ gilt doch als recht klarer Favorit.

Dänemark galt vor Turnierbeginn mancherorts als interessanter Außenseitertipp, nach dem Drama am ersten Spieltag unterstrich die Hjulmand-Elf nun diese Rolle. Ein klares 4:0 gegen Wales ebnete den Dänen den Weg in das Viertelfinale.

EM-Spezialist Tschechien

Zweifelsohne muss die tschechische Fußball-Nationalmannschaft als ein EM-Spezialist bezeichnet werden. Nach der Spaltung der Tschechoslowakei war Tschechien bei allen Endrunden vertreten und steht am Samstag in Baku bereits zum vierten Mal im Viertelfinale der Kontinentalmeisterschaften.

Beim Sieg gegen die favorisierte Elftal waren die Tschechen sicherlich auch vom Glück begünstigt. Nach der roten Karte für de Ligt übernahm Tschechien immer mehr das Kommando und präsentierte sich eiskalt vor dem gegnerischen Gehäuse. Zudem hielt Torhüter Vaclik bärenstark.

Der fussballportal.de Tipp: Dänemark gewinnt gegen Tschechien

Damit hat Tschechien nun zwei der letzten acht Spiele bei Großereignissen gewonnen. Die heimischen Medien titelten am Montagmorgen „Die Tschechen haben die Tulpen abgemäht“!

Mit Leverkusen-Stürmer Patrick Schick hat der Underdog den zweitbesten Torschützen in den eigenen Reihen. Vier Treffer gehen auf sein Konto, aktuell hat nur der bereits ausgeschiedene Cristiano Ronaldo mit fünf Toren noch öfters getroffen.

EM-Quoten für Tschechien – Dänemark:

Drei Weg Wette Sieg Tschechien Unentschieden Sieg Dänemark Anbieter 3,80 3,20 2,10 Bet365 3,70 3,20 2,15 Interwetten 3,70 3,20 2,15 Bet3000 3,90 3,30 2,15 Unibet 3,75 3,10 2,15 Betway

Dänemark strotzt vor Selbstvertrauen

Im Gegensatz zu den Tschechen sammelte Dänemark in der Vorrunde nur drei Zähler, beendete die Gruppe aber trotzdem auf Platz zwei. Als erste Mannschaft der EM-Geschichte stieg die Hjulmand-Elf trotz zwei Auftaktniederlagen auf.

Nach der Gala im letzten Vorrundenspiel gegen Russland schloss der Europameister von 1992 im Spiel gegen Wales an diese Leistung an. Der deutliche Erfolg wurde zwar erst in der Schlussphase fixiert, doch über die gesamte Spielzeit gesehen war der Sieg nie wirklich gefährdet.







Bild: Schaffen es die Dänen trotz zweier Niederlagen zu EM-Beginn ins Halbfinale? (© IMAGO / Moritz Müller)

Der dänische Fußball gilt bereits jetzt als großer Gewinner bei dieser Endrunde und hat das Negativerlebnis in eine enorme Energiequelle umgewandelt. Die Mannschaft spielt einen erfrischenden Offensivfußball und hat in vier Spielen nicht weniger als 75 Torschüsse abgefeuert.

Dabei sind die Dänen nicht von einem einzelnen Spieler in der Offensive abhängig, sondern die Mannschaft funktioniert als Solche. Youssuf Poulsen musste kurzfristig gegen Wales passen (Oberschenkelverletzung), sein Ersatz Kasper Dolberg avancierte mit seinem Doppelpack zum Matchwinner.

Unbekümmert, frech, voller Selbstvertrauen – Dänemark ist absolut „on fire“ und zurecht werden beim Viertelfinale zwischen Tschechien und Dänemark die niedrigsten Quoten auf den Erfolg der Dänen angeboten.

Sechs Remis in elf Spielen

Geht es nach den bisherigen Duellen dürfen sich die Fußballfans am Samstag auf einen langen Abend inklusive Verlängerung einstellen. Insgesamt elf Länderspiele sind zwischen den beiden Mannschaften in der Datenbank zu finden, sechs davon endeten nach 90 Minuten mit einer Punkteteilung.

Zuletzt kam es im November 2016 bei einem Freundschaftsspiel zu diesem Duell, welches mit 1:1 endete. Bei Europameisterschaften standen sich Tschechien und Dänemark zwei Mal gegenüber, der Tipp auf den tschechischen Sieg war sowohl 2000 in der Gruppenphase als auch 2004 im Viertelfinale von Erfolg gekrönt.

6.00 6.00 Tschechien – Dänemark:

Spiel wird in der Verlängerung entschieden Bei Bet365

Ein Märchen wird fortgesetzt

Komplett unabhängig wer in Baku am Samstag jubeln wird, bereits jetzt steht fest, dass ein Fußball-Märchen verlängert wird.

Der tschechische Sieg war eine große Überraschung, trotzdem waren die Auftritte der Dänen im bisherigen Turnier deutlich beeindruckender. Zudem verfügen die Dänen sicherlich über das bessre Gesamtpaket aus individueller Qualität und der vorhandenen Breite.

Trotz der offensiven Spielweise präsentiert sich die Defensive rund um Kasper Schmeichel bärenstark und lässt kaum Tormöglichkeiten zu. Die Mannschaft agiert diszipliniert und dies sollte auch der ausschlaggebende Punkt sein, wieso im Überraschungsviertelfinale Tschechien vs. Dänemark die Prognose auf „danish dynamite“ zu empfehlen ist.