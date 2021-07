Fußball News vom: 05.07.2021 - 11:04

EM 2021

England – Dänemark EM 2021 Tipp, Wetten & Quoten

Mit dem Heimvorteil im Rücken will die englische Nationalmannschaft am Mittwochabend (21:00 Uhr) gegen Dänemark endlich ins erste EM-Finale ihrer Geschichte einziehen

England will erstmals in ein EM-Finale. (© IMAGO / Sportimage)

Am Mittwochabend kommt die englische Fußballnationalmannschaft zurück nach Hause. Nach dem souveränen 4:0-Erfolg im Viertelfinale der EURO 2020 im Olympiastadion von Rom gegen die Ukraine dürfen die „Three Lions“ im Halbfinale wieder in Wembley ran.

Gegner ist dabei die Nationalmannschaft von Dänemark. Nach den dramatischen Ereignissen rund um den Herzstillstand von Christian Eriksen und die Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen hatten wohl nicht mehr viele Fans und Experten die Rot-Weißen auf dem Zettel.

Doch „Danish Dynamite“ ist zu einer verschworenen Einheit zusammengewachsen, die allen Widrigkeiten trotzt und von den Fußball-Fans in der Heimat getragen wird. Reicht das auch zum zweiten EM-Final-Einzug der Geschichte?

Die Wettanbieter haben große Zweifel, dass die Erfolgsgeschichte der Dänen bei der EM 2020 weitergeschrieben wird, und schicken die Gastgeber beim England vs. Dänemark Tipp als klare Favoriten ins Rennen.

Die Engländer wollen sich ihre historische Chance nicht entgehen lassen

Nach dem ersten Platz in der Gruppe D und dem Achtelfinalsieg gegen den Erzrivalen Deutschland gingen die Engländer auch als klarer Favorit ins Viertelfinale gegen die Ukraine. Dieser Rolle wurden die „Three Lions“ am Ende mehr als gerecht.

Nach offensiv eher zurückhaltenden Vorstellungen konnten die Engländer in der Runde der letzten Acht mit dem klaren 4:0-Erfolg erstmals auch im Spiel nach vorne überzeugen. Zudem ist die Abwehr nach fünf Spielen immer noch ohne Gegentreffer.

Der fussballportal.de Tipp: England gewinnt gegen Dänemark





Nun haben die Engländer eine historische Chance. Nur noch zwei Siege müssen her. Und das auch noch im heimischen Wembley. Dann würde die endlos lange Serie von 55 Jahren ohne Titel endlich zu Ende gehen.

Doch die Mannschaft ist gewarnt. Der Druck ist riesengroß. Zudem wird das Halbfinale kein Selbstläufer. Schon bei den Semifinals bei der WM 2018 gegen Kroatien und bei der Nations League 2019 gegen die Niederlande schieden die Engländer als favorisierte Mannschaft aus.

Auch Nationaltrainer Gareth Southgate warnte seine Mannschaft vor dem bisher schwierigsten Spiel bei der EURO 2020. Erwartungsgemäß dürfte der Coach, wie gegen Deutschland, das System des Gegners wieder spiegeln und somit seine Mannschaft im 3-4-3 aufs Feld schicken.

Dann dürfte Kieran Trippier als zusätzlicher Abwehrspieler in die Startelf rücken, während für Mason Mount wohl nur die Bank bleibt.

EM-Quoten für England – Dänemark:

Drei Weg Wette Sieg England Unentschieden Sieg Dänemark Anbieter 1,72 3,60 5,25 Bet365 1,70 3,70 5,50 Interwetten 1,70 3,60 5,50 Bet3000 1,75 3,65 5,55 Unibet 1,66 3,75 5,50 Betway

* Quoten Stand vom 05.07.2021, 08:05 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Dänemark: Zieht das Kollektiv mit der Unterstützung aus der Heimat ins Finale ein?

Wenn die dänische Fußballnationalmannschaft bei einer EM-Endrunde einen Lauf hinlegt, dann steckt meistens eine besondere Geschichte dahinter. Das war auch bei der EURO 1992 so, als man sensationell Europameister wurde.

Und auch dieses Mal wird die EM 2021 in die Geschichte des dänischen Fußballverbandes eingehen. Im Viertelfinale gegen die Tschechen tat sich Danish Dynamite nach zwei tollen Siegen gegen Russland (4:1) und Wales (4:0) jedoch schwer.

Dank einer guten ersten Halbzeit lagen die Rot-Weißen schon mit 2:0 vorne. Im zweiten Durchgang geriet die Führung aber in Gefahr. Am Ende brachten die Dänen ein knappes 2:1 durchaus verdient über die Zeit.



Bild: Bleiben die Engländer auch im sechsten Spiel der EM 2021 ohne Gegentor? (© IMAGO / Sportimage)

Die Mannschaft von Coach Kasper Hjulmand überließ dem Gegner zu sehr die Initiative, wirkte etwas müde und zeigte nicht mehr die Dominanz und Wucht der vergangenen Partien. Trotzdem steht man das erste Mal seit 29 Jahren wieder in EM-Halbfinale.

Nun will das Kollektiv mit der bisherigen Leidenschaft auch ins Finale einziehen. Zudem wird das Team von der Genesung Eriksens und der Unterstützung aus der Heimat getragen. Auf dem Feld hat Pierre-Emile Höjbjerg an Eriksens Stelle die Spielmacherrolle übernommen.

Dänemark steht nun zum dritten Mal bei einer Europameisterschaft im Semifinale. Bei der EM 1984 zog man nach Elfmeterschießen gegen Spanien den Kürzeren. Bei der EM 1992 erreichten die Dänen das Endspiel und holten am Ende den ersten und bisher einzigen EM-Titel.

Die Dänen wollen in Wembley an die Leistungen aus der Nations League anknüpfen

In der Bilanz finden sich 21 Länderspiele zwischen England und Dänemark. Die Briten führen den direkten Vergleich mit 12 zu 4 Siegen an. Die letzten Duelle stammen aus der Nations League 2020/21.

Hier haben die Three Lions keine guten Erfahrungen mit Danish Dynamite gemacht. Im September 2020 kamen die Engländer in Kopenhagen nicht über ein 0:0 hinaus. Das Rückspiel in Wembley im Oktober 2020 konnten die Skandinavier sogar mit 1:0 gewinnen.

Bei einer EM gab es diese Paarung bisher nur einmal. Bei der EURO 1992 in der Gruppenphase hieß es 0:0 in Malmö. Zehn Jahre später gewann England das Achtelfinale der WM in Japan/Südkorea gegen Dänemark mit 3:0.

2.50 2.50 England – Dänemark:

England gewinnt ohne Gegentor Bei Betway

* Quoten Stand vom 05.07.2021, 08:05 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Heimvorteil und Kaderbreite sprechen für die Three Lions

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.72 sind die Engländer die klaren Favoriten im zweiten Halbfinale gegen Dänemark. Auf der einen Seite werden die Dänen noch einmal alles in den Ring werfen und sicher ein unangenehmer Gegner für die Hausherren sein.

Wie eng es zwischen den beiden Nationen zugehen kann, haben schon die jüngsten Nations League Duelle gezeigt. Viele Faktoren sprechen aber für die Three Lions.

So wirkten die Briten im Viertelfinale fitter und ausgeruhter als die Skandinavier. Zudem hat man mit Spielern wie Sancho, der im Viertelfinale erstmals in der Startelf stand, noch unglaublich viel Potenzial auf der Bank. Zusammen mit dem Heimvorteil könnte dies zum Einzug ins EM-Endspiel reichen.