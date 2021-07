Fußball News vom: 08.07.2021 - 13:56

EM 2021

Italien – England EM 2021 Tipp, Wetten & Quoten

Am Sonntag steigt um 21 Uhr im Wembley Stadion das große Finale der EM 2021! Feiern die Italiener ihren zweiten Europameistertitel oder setzen sich die Engländer erstmals die Krone Europas auf?

Jubelt England auch im Endspiel? (© IMAGO / Xinhua)

Am Sonntag ist es nach genau einem Monat Turnierphase so weit: Italien und England bestreiten im Wembley Stadion das Finale der Europameisterschaft 2021. Wer wird Nachfolger von Portugal und krönt sich zum Champion von Europa?

Beide Nationen haben verdient das Endspiel erreicht. Sowohl Italien als auch England sind bei der EURO 2020 noch ungeschlagen und spielen eine starke Endrunde. Überzeugen konnten beide vor allem auch mit einer stabilen Defensive.

Die Italiener stehen zum dritten Mal in einem EM-Endspiel und hoffen auf den ersten Titel seit 1968. Die englische Nationalmannschaft hat mit dem 2:1-Erfolg gegen Dänemark im Halbfinale sogar erstmals ein EM-Endspiel erreicht.

Im eigenen Stadion wollen die Briten nun endlich ihre Durststrecke von 55 Jahren ohne Titel beenden. Mit über 60.000 Fans im Rücken stehen die Chancen dafür gar nicht so schlecht. Das schätzen auch manche Wettanbieter so ein, welche die „Three Lions“ im EM-Finale gegen die Italiener als leichte Favoriten ins Rennen schicken.

Bleibt Italien auch im 34. Länderspiel in Serie ohne Niederlage?

Italien hatte es auf dem Weg ins Finale nicht leicht. Im Viertel- und Halbfinale hatte man es mit den Spitzenmannschaften Belgien und Spanien zu tun. Doch davon ließen sich die Südeuropäer nicht aufhalten.

In der Runde der letzten Vier gegen die Furia Roja hatte die Squadra Azzurra ihre größten Probleme. So reagierte die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini dieses Mal nur und wartete auf Fehler des Gegners.

Der fussballportal.de Tipp: Italien – England: Remis nach 90 Minuten





Die bisher so gefährliche Offensive war lange Zeit abgemeldet. Nach der überraschenden Führung versuchte man im 4-1-4-1 das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Etwas glücklich retteten sich die Italiener am Ende ins Elfmeterschießen und waren dort die nervenstärkere Mannschaft.

Nachdem Italien in vielen Spielen mit seiner neuen Offensivfreude begeistert hatte, griff man gegen die Spanier auf alte Traditionen zurück. Nun will man am Sonntag noch einmal den gleichen Willen zeigen.

Die Squadra Azzurra stand letztmals vor neun Jahren im EM-Finale. Dort verlor man klar mit 0:4 gegen Spanien. Nun geht man aber mit einer Serie von 33 Länderspielen ohne Niederlage und 86:10 Toren ins Endspiel.

EM-Quoten für Italien – England:

Drei Weg Wette Sieg Italien Unentschieden Sieg England Anbieter 2,87 3,00 2,75 Bet365 2,80 3,00 2,80 Interwetten 3,00 3,10 2,70 Bet3000 3,05 3,10 2,65 Unibet 2,90 3,00 2,70 Betway

* Quoten Stand vom 08.07.2021, 08:55 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Die Fans sollen England zum ersten EM-Titel der Geschichte tragen

Im Halbfinale gegen Dänemark dominierte England im 4-2-3-1-System über weite Phasen. Die aufopferungsvoll kämpfenden und defensiv sehr fleißigen Dänen waren aber lange Zeit ein Gegner auf Augenhöhe.

Erst in der Verlängerung waren die Skandinavier mit ihren Kräften am Ende und ließen sich weit zurückdrängen. Am Ende war der 2:1-Sieg der Three Lions sicher verdient. Mit viel Ruhe, Konzentration und Willen aber auch mit physischer wie psychischer Stärke erzwangen die Engländer zunächst ein Eigentor, dann einen glücklichen Elfmeter.







Bild: Erstmals seit 1966 steht England im Finale eines großen Turniers. (© IMAGO / Xinhua)

Im ersten Durchgang ging mit dem Gegentreffer zum 0:1 durch Mikkel Damsgaard aber die Serie von 691 Minuten ohne Gegentor zu Ende. Weiterhin ist man seit 12 Länderspielen ohne Niederlage und spielte in diesem Zeitraum zehnmal zu null.

Nun stehen die Three Lions erstmals seit der WM 1966 wieder bei einem großen Turnier im Finale. Mit dem Erreichen des Endspiels will man sich natürlich nicht zufriedengeben. Nun soll auch der erste EM-Titel her.

Die jüngste Bilanz in Wembley lässt hoffen. In der Heimspielstätte gab es zuletzt 15 Siege in den letzten 17 Spielen bei 46:5 Toren. Zudem ist die Offensive um Harry Kane und Raheem Sterling inzwischen auch in Bestform.

England ist bei großen Turnieren gegen Italien bisher sieglos

Bisher trafen die Nationalmannschaften von Italien und England 27-mal aufeinander. Mit zehn zu acht Siegen führt die Squadra Azzurra den direkten Vergleich an. Bei einem großen Turnier kassierten die Italiener auch noch nie eine Pleite gegen die Briten.

Bei einer Weltmeisterschaft entschieden die Südeuropäer die beiden Duelle jeweils mit 2:1 für sich, so bei der WM 1990 und der WM 2014. Auch bei Europameisterschaften konnte England noch nie gegen Italien gewinnen.

11.00 11.00 Italien – England:

England gewinnt nach Verlängerung Bei Bet365

* Quoten Stand vom 08.07.2021, 08:55 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Bei der EURO 1980 siegten die Italiener mit 1:0 in der Gruppenphase. Auch im Viertelfinale der EM 2012 setzte sich Italien durch, dieses Mal nach Elfmeterschießen. Insgesamt konnten die Three Lions nur zwei der letzten 14 Duelle gegen die Blauen gewinnen.

Diese Siege, im Juni 1997 und im August 2013, gab es in Testspielen. Der letzten Pflichtspielsieg stammt aus dem November 1977, als man zu Hause ein WM-Qualifikationsspiel mit 2:0 gewinnen konnte.

Wembley als gutes Omen für den ersten EM-Titel der Engländer?

Die Buchmacher sehen ein weitgehend ausgeglichenes Duell und nahezu jeder Ausgang scheint möglich. Es wäre keine Überraschung, wenn der Sieger nach 90 Minuten noch nicht feststeht.

Für die Engländer spricht natürlich der Heimvorteil. Die Italiener dürfen beim Blick auf den direkten Vergleich auf den Titel hoffen. Beide Teams waren in letzter Zeit schwer zu schlagen.

Die Three Lions werden vermutlich versuchen, mit Spielern wie Kieran Trippier den Offensivdrang der Südeuropäer einzubremsen und vor dem Elfmeterschießen eine Entscheidung zu finden. Denn diese Lotterie liegt den Briten nicht so sehr. Den bislang einzigen Titel hat England exakt im gleichen Stadion errungen, in dem am Sonntag auch das Finale ausgetragen wird.