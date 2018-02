Fußball News vom: 08.02.2018 - 17:24

Bundesliga Wetten 2017/18: Frankfurt – 1. FC Köln Tipp & Quoten

Die Eintracht fand im DFB-Pokal nach der überraschenden Niederlage gegen Augsburg zurück in die Spur. Die Kölner werden alles geben, um erneut zu punkten und so vielleicht doch den Abstieg abzuwenden.

Hasebe und Cordoba werden auch dieses Mal 100% geben

Auch wenn der 1. FC Köln noch an letzter Stelle liegt, so waren die letzten Wochen doch deutlich positiver. Aber ausgerechnet am vorigen Spieltag setzte es eine bittere Niederlage für die Kölner, als sie sich doch noch mit 3:2 gegen Dortmund geschlagen geben mussten.

Klarer war der Fall in Augsburg, wo die Eintracht nach einem tollen Lauf überraschend in Augsburg unterlag. Mit einem solchen Ergebnis hatten wohl nur die wenigsten gerechnet.

Während man nach der Niederlage in der Liga wenigstens im DFB-Pokal sein Können erneut unter Beweis stellen konnte, muss man dies nun auch in der Liga tun.

Für beide geht es darum, die Kurve nochmal zu kratzen, um so in der Liga erneut angreifen zu können. Vor ein paar Monaten schien man beim Effzeh bereits aufgegeben zu haben, doch in dieser Saison ist aufgrund der inkonstanten Leistungen aller Mannschaften schier alles möglich.

Unser Tipp für Bundesliga Wetten: Frankfurt gewinnt gegen Köln

In einer ernsten Lage

Für beide hätte eine Niederlage gravierende Folgen. Während die SGE binnen zwei Wochen von einem Champions League Platz gar bis auf Platz 8 zurückfallen könnte, würde eine Niederlage für die Kölner bedeuten, dass die Chancen auf den Klassenerhalt erneut sinken.

Doch noch ist der Kuchen nicht gegessen! Beide können trotz der Niederlagen in der Vorwoche auf sehr erfolgreiche Wochen zurückblicken, auf die es nun aufzubauen gilt.

Bundesliga Quoten für Frankfurt – Köln

Drei Weg Wette Sieg Frankfurt Unentschieden Sieg Köln Anbieter 1,90 3,50 4,20 Tipico 1,90 3,50 4,20 Bet365 1,85 3,50 4,30 Interwetten 1,90 3,60 4,50 Bet3000 1,90 3,50 4,20 Betway 1,90 3,45 4,20 Sunmaker 1,85 3,60 4,50 Betfair

* Quoten Stand vom 8.2.2018, 15:32 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Aber nun muss man erstmal aus den Fehlern lernen. Bitter war vor allem die letzte Pleite der Geißböcke. Zweimal holten sie einen Rückstand auf, doch die Kölner riskierten zu viel, gaben selbst beim Stand von 2:2 nicht auf und öffneten so Räume für den BVB, der diese dankend annahm.

Nach dem Spiel gab Köln-Trainer Stefan Ruthenbeck zu, dass man zu „emotional“ gewesen sei und aufgrund dessen „die Balance verloren“ habe. Es war gut gemeint, doch leider ein Schuss in den Ofen. Nun heißt es abputzen und weitermachen.



Aber nicht nur gegen Dortmund passierte dem 1. FC Köln dieses Malheur. Gegen Freiburg lag man nach 29 Minuten 3:0 vorne, ehe man am Ende mit 3:4 verlor. Auch gegen Schalke war man zu unvorsichtig und musste nach der erneuten Führung der Königsblauen in den Schlussminuten nochmal ausgleichen.





Meist sind es genau solche Punkte und jene unnötige Tore, die nur aufgrund von Unachtsamkeiten fallen, die am Ende einen Verein doch noch den Klassenerhalt kosten. Gegen die Eintracht muss man daher stabiler und vorsichtiger auftreten als zuletzt.

Kein Anschluss unter dieser Nummer?

Während man vor etwas mehr als einer Woche noch den Spielern erlaubte von der Champions League zu träumen, könnte man nun gegen die abstiegsgefährdeten Kölner den Anschluss verlieren.



Niko Kovac versuchte einen Einsturz seiner Mannschaft zu verhindern, indem er den Ball vor dem DFB-Pokal-Spiel gegen Mainz flach hielt: „Wir sind nicht so weit wie andere Mannschaften“, sagte er nach der Niederlage gegen Augsburg. Und es funktionierte. Die SGE fegte die Mainzer mit 3:0 vom Platz.



Das haben die Adler den Kölner schon mal voraus. Sie haben die Niederlage gegen Augsburg abhakt und sich zumindest im DFB-Pokal erneut aufgerappelt und gewonnen. Nun müssen sie das auch in der Liga umsetzen.













Aber das Spiel gegen die Geißböcke wird erstens keineswegs einfach und zweitens sind die Frankfurter eine katastrophale Heimmannschaft. Von 10 Spielen in der Commerzbank-Arena konnten nur 3 gewonnen, während ihnen 4 Heim-Niederlagen zu Buche stehen. Platz 15 in der Heimtabelle. Kein gutes Omen für das kommende Heimspiel.

Bundesliga Wetten Tipp: Sieg Frankfurt & Over 2,5

Es ist ein Spiel, in dem wirklich alles möglich ist. Zwar sieht es nach einem Sieg für die Eintracht aus, doch die Chancen, dass der Effzeh wieder aufdreht und dieses Mal wirklich konsequent spielt, sind vorhanden.



Auf was man sich in den letzten Wochen verlassen konnte, ist der Fakt, dass in den Spielen der beiden stets viele Tore gefallen sind. In den letzten 10 Spielen der Eintracht fielen in Summe 28 Tore, in den letzten 10 der Kölner waren es 27.



Aufgrund dieser jüngsten Trefferflut, würden wir zu einer Über 2,5-Wette tendieren. Da es jedoch kaum gute Quoten zu einer solchen Wette gibt, entscheiden wir uns für die Variante “1X2 und Über/Unter 2,5.”









Bild: Tore fallen bei beiden viele, Frankfurt geht zudem als Favorit in Rennen – dieser Tipp daher prädestiniert. zur Website von Bet3000

Bei diesem Tipp gehen wir davon aus, dass mehr als 2,5 Tore erzielt werden und denken mit Tipp 1, dass die Frankfurter als Sieger vom Platz gehen werden. Bei Bet3000 gibt es zu diesem Tipp eine hervorragende Quote von 3,0!