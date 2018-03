Fußball News vom: 06.03.2018 - 14:50

Champions League Wetten FC Basel Manchester City

Champions League 17/18: Manchester City – Basel Wettquoten & Tipp

Das Hinspiel vor drei Wochen war bereits eine ganz klare Sache und es deutet so gut wie nichts darauf hin, dass Manchester City am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen den FC Basel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League noch irgendetwas anbrennen lassen wird. Die Citizens können sich eigentlich nur selbst schlagen.

Manchester City kann sich sogar eine Niederlage leisten und wird trotzdem das Viertelfinale der Königsklasse erreichen. Vorausgesetzt, die Heimpleite fällt niedriger aus als das 4:0 der Elf von Pep Guardiola im Basler St. Jakob Park.

Bereits ein Unentschieden wäre laut den Champions League Wetten eine faustdicke Überraschung, von einer Niederlage ganz zu schweigen.

Ausgangslage könnte nicht eindeutiger sein

Nach dem 4:0-Auswärtssieg, der bislang höchste, den ein englischer Klub in der CL-K.o.-Phase in der Fremde jemals landen konnte, wäre es freilich vermessen, den Schweizern noch irgendeine Aufstiegschance zuzugestehen. Die Citizens hatten die Eidgenossen im „Joggeli“ fest im Griff und gingen auch in dieser Höhe als verdienter Sieger vom Platz.

Unser Tipp für Champions League Wetten: Manchester City gewinnt gegen Basel*

* nach regulärer Spielzeit

Großen Anteil daran hatte mit Ilkay Gündogan auch ein ehemaliger Bundesliga-Spieler. Der 22-fache DFB-Kicker netzte gleich zwei Mal ein, erzielte den ersten und den letzten Treffer. Dazwischen trafen Bernardo Silva und Sergio Agüero. Mit dem 4:0 aus Basel ist den Citizens der Aufstieg ins Viertelfinale nur durch ein Wunder zu nehmen.

Citizens bisher erst einmal im Viertelfinale

Da derartige Wunder gar nie bis extrem selten vorkommen und wenn, dann ein FC Barcelona her muss, um beispielsweise ein 0:4 aus dem Hinspiel mit einem 6:1-Heimtriumph aufzuholen (wie im Vorjahr gegen PSG), kann ManCity getrost für das Viertelfinale planen. Es wäre erst das zweite Mal, dass die Citizens den Sprung unter die Top 8 der Champions League schaffen würden.

Manchester spielt eine eindrucksvolle Saison: in der Premier League souveräner Tabellenführer (16 Punkte Vorsprung auf Verfolger United, Anm.), Sieg im Ligapokal und in der Champions League auf bestem Wege ins Viertelfinale. Da ist der Schmerz über das Aus im FA Cup etwas leichter zu ertragen.

Abgesehen von dieser peinlichen 0:1-Pleite bei Drittligist Wigan Athletic, hat Manchester City seit der 3:4-Niederlage gegen Jürgen Klopps Liverpool am 14. Januar nicht mehr verloren. Der FC Arsenal wurde gleich zwei Mal mit 3:0 besiegt (Liga und Ligapokal-Finale, Anm.), zuletzt gab es einen 1:0-Erfolg über Titelverteidiger FC Chelsea.





Gönnt Guardiola manchem Top-Star eine Pause?

Die Citizens haben sich für das Rückspiel warm geschossen und werden sich gegen die Basler keine Blöße geben. Es ist zwar gut möglich, dass Pep Guardiola den einen oder anderen Star schont, dennoch wird mehr als genug Klasse auf dem Rasen stehen, um den Schweizer Serienmeister zu besiegen.

Unfreiwillig wird der City-Coach auf den verletzten Benjamin Mendy verzichten müssen, dafür könnte Raheem Sterling rechtzeitig wieder fit sein. Laut Klubangaben sieht es gut aus. Beim FC Basel ist Taulant Xhaka gesperrt, Éder Balanta und Germano Vailati sind verletzt.







Auch wenn die Ausgangsposition mehr als eindeutig ist, zeigte sich Bernardo Silva auf der City-Homepage zurückhaltend: “Meiner Meinung nach ist ein Spiel in der Champions League immer schwierig. Aber wenn du die erste Partie auswärts mit 4:0 gewinnst, dann ist der Vorteil sehr groß, vor allem, wenn man dann zuhause mit der Unterstützung der Fans antritt.”

“Wir stellen uns der Herausforderung mit maximalem Selbstvertrauen und bleiben fokussiert. Wir wollen unbedingt wieder gewinnen.” – Bernardo Silva vor dem Rückspiel gegen den FC Basel, nachdem das Hinspiel in der Schweiz mit 4:0 gewonnen wurde.

Schwere Zeiten für den FC Basel

Beim FC Basel war die Stimmung schon einmal besser. Der Truppe von Trainer Raphael Wicky drohen heuer alle Felle davon zu schwimmen. Im Schweizer Pokalbewerb schieden die Basler bereits im Halbfinale gegen die Young Boys Bern aus und auch in der Liga scheint die Dominanz des FCB nach acht Jahren zu Ende zu gehen.

Auch hier haben die Berner die Nase vorne. Es ist mehr als fraglich, dass dem Serienmeister (Basel sicherte sich seit 2010 in der Super League immer den Titel, Anm.) angesichts eines Rückstands von 14 Punkten eine erfolgreiche Aufholjagd gelingt, auch wenn der FCB zwei Spiele weniger bestritten hat.





Eine erfolgreiche Aufholjagd wird realistisch betrachtet auch im Achtelfinalrückspiel der Champions League nicht gelingen. Nach dem 0:4-Debakel in der Heimpartie werden Dimitri Oberlin und Co. im Etihad-Stadion so gut wie keine Chancen eingeräumt.

Die Schweizer brauchen schlichtweg ein Wunder, wie es der FC Barcelona nach der 0:4-Auswärtspleite bei PSG im vergangenen Jahr geschafft hat. Doch erstens ist Basel nicht Barca und zweitens müssen die Eidgenossen außerdem auswärts ran.

Champions League Wetten: Basel nicht einmal Underdog

Da verwundert es nicht, dass die Wettanbieter den FC Basel in der Rolle des krassesten Außenseiter besetzt haben. Ein Sieg der Schweizer ist angesichts von Wettquoten, die teilweise über die 20,0-Marke springen, unrealistisch.

Ein Heimerfolg der Citizens bringt hingegen kaum mehr als den Wetteinsatz. In diesem Fall wäre wohl eine Handicapwette auf den Leader der englischen Premier League zu empfehlen.