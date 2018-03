Fußball News vom: 13.03.2018 - 17:56

Bayern München Champions League Wetten

Champions League 17/18: Besiktas – FC Bayern Wettquoten & Tipp

Nach dem glatten 5:0-Erfolg vor heimischer Kulisse sieht der FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas Istanbul (Mittwoch, 18:00 Uhr) einer reinen Formsache entgegen: Das komfortable Polster nimmt selbst dem angeblich lautesten Stadion Europas von vornherein den Schrecken.

Robert Lewandowski traf im Hinspiel zwei Mal. (© Thomas Eisenhuth / dpa / picturedesk.com)

Hatten sich die Leipziger Rasenballer in der königlichen Gruppenphase noch von der enthusiastischen Kulisse im Vodafone Park beeindrucken lassen, dürfte nach der an der Isar kassierten Abfuhr nun aber ohnehin schon mit etwas kleinlauteren Gastgebern zu rechnen sein.

Vor allem Besiktas-Coach Senol Günes hat noch immer an den unerfreulichen Vorgängen in der Allianz Arena zu knabbern; auf der am Dienstag abgehaltenen Pressekonferenz zeigte sich der 65-Jährige lediglich noch an einem achtbaren Ausscheiden interessiert:

“Unser Traum vom Viertelfinale wurde brutal zerstört. Wir wollten unbedingt eine Runde weiter, oder zumindest ein spannendes Duell abliefern, aber die Ausgangssituation spricht nicht für uns. Trotzdem wollen wir in dieser Partie unbedingt ein gutes Resultat.”

Robben bleibt in München

Während der türkische Meister auf die Wiederherstellung seiner Ehre hofft, wird vom deutschen Rekordmeister bereits weit über das anstehende Rückspiel hinausgedacht, in dem sich für Kapitän Thomas Müller zunächst einmal alles um das “Genießen” dreht.

Diesbezüglich legt der Weltmeister jedoch Wert auf die Feststellung, dass erst ein passendes Resultat den erhofften Hochgenuss komplettiert: “Wir wollen genießen, was wir uns im Hinspiel erarbeitet haben. Genießen darf man aber nicht mit Sightseeing verwechseln. Wir werden das tausendprozentig seriös angehen.”

Während es im Verlauf der 90 Minuten ankündigungsgemäß mit Volldampf zur Sache gehen soll, wird der Trip an den Bosporus ansonsten aber schon im Vorübergehen abgerissen: Dank des bereits um 18:00 Uhr erfolgenden Anpfiffs treten die Münchner noch in der Nacht die Heimreise an.

Champions League Quoten für Besiktas – Bayern

Allen mit kleineren Wehwehchen belasteten Stars bleibt der Ausflug derweil gleich ganz erspart; neben dem an einer Schienbeinprellung laborierenden Corentin Tolisso wird auch der mit einem zwickenden Nerv beschäftigte Arjen Robben geschont.

Insbesondere anhand der holländischen Personalie lässt sich erahnen, dass dem Abschluss der Englischen Woche die etwas größere Bedeutung beigemessen wird: Spielen die Verfolger mit, könnten die Bayern schon am Sonntag mit einem Sieg in Leipzig die nächste Meisterschaft bejubeln.

“Da kann nichts passieren! Da habe ich keine Sorge. Wenn wir ein 5:0 nicht verteidigen, müssen wir aufhören.” – Präsident Uli Hoeneß zeigt sich gar nicht erst bemüht, vor dem Rückspiel in Istanbul noch einmal spannende Verhältnisse zu konstruieren.

Die in die Türkei entsandten Spieler müssen sich gezwungenermaßen zunächst einmal aber mit dem am Mittwoch anstehenden Termin beschäftigen, der es nach der Annahme von David Alaba durchaus in sich haben könnte: “In Istanbul wird alles noch einmal ganz anders ausschauen, mit der Kulisse dort. Wir wollen dagegenhalten.”





🗯 "Wir treffen auf einen absoluten Top-Gegner. Hier werden heißblütige Fans sein, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen werden. Das macht den Fußball aber aus. Ohne Fans wäre es ein emotionsloses Spiel." #Jupp #BJKFCB pic.twitter.com/I0iNRFmiff — FC Bayern München (@FCBayern) 13. März 2018

Besiktas beschließt eine historische königliche Saison

Noch um einiges ausführlicher geht Niklas Süle auf die im Vodafone Park potentiell lauernden Gefahren ein, um dann aber auch diese pflichtgemäßen Warnungen mit der Ankündigung einer weiteren Machtdemonstration zu beschließen:

“5:0 ist natürlich ein gutes Polster. Aber uns erwartet sicherlich eine außergewöhnliche Atmosphäre und Besiktas hat auch eine gute Mannschaft. Das hat man im Hinspiel in den ersten 15 Minuten gesehen, als wir noch Elf gegen Elf gespielt haben. Trotzdem wollen wir in Istanbul voll auf Sieg spielen. Wir dürfen uns zu nichts hinreißen lassen und müssen einfach unser Spiel spielen.”

Während sich das bayrische Personal für die zu bewältigende Pflichterfüllung rüstet, haben die Hausherren bereits mit der Aufarbeitung der königlichen Saison begonnen, die trotz des einseitig verlaufenen Achtelfinal-Hinspiels in durchweg guter Erinnerung bleiben wird.

Als erstes in der Vorrunde komplett ungeschlagen gebliebenes türkisches Team haben sich die Schwarzen Adler immerhin einen festen Platz in den fußballerischen Geschichtsbüchern gesichert – zumal diesem Lauf auch der erstmalige Aufstieg des Vereins in die K.o.-Runde entsprang.





Dank dieser gesetzten Meilensteine ist auch die Rückschau von Ricardo Quaresma von vollauf berechtigtem Stolz geprägt; infolge der aussichtslosen Lage kommt es nun auch dem Europameister am Mittwochabend vor allem noch auf das Genießen des Erreichten an:

“Ich möchte meiner Mannschaft gratulieren, dass wir es in der Champions League so weit geschafft haben. Jetzt treffen wir auf eine großartige Mannschaft mit großartigen Spielern. Wir wollen es genießen, aber es wird schwierig.”

Keine Innenverteidigung – keine Chance?

Die von Quaresma erwarteten Schwierigkeiten dürften dabei nicht zuletzt auch auf die bedrohlich ausgedünnte Defensivabteilung zurückzuführen sein; angesichts der fehlenden Vida und Pepe ziehen die Hausherren mit einer komplett entkernten Innenverteidigung in ihr letztes Gefecht.

Die Abwesenheit dieser vielfach bewährten Achse droht insbesondere gegen sich nochmals aufraffende Bayern unmittelbar in das Verderben zu führen: Wollen es die Münchner tatsächlich noch einmal wissen, sollte auch im Rückspiel nicht allzu viel Gegenwehr zu fürchten sein.

Diesen Gedankengang machen sich offensichtlich auch die Wettanbieter zu eigen, die bereits eine weitere Machtdemonstration des deutschen Rekordmeisters im Anflug sehen – entsprechend gibt es in der Tendenzwette im Höchstfall den 1,61-fachen Einsatz für den Auswärtssieg zurück.

Lässt die Mannschaft von Jupp Heynckes mit einem Unentschieden hingegen Gnade vor Recht ergehen, ist bereits ein kometenhafter Anstieg der Quoten auf den Höchstwert von 4,8 zu konstatieren – dieser wird dann lediglich noch von einem Heimsieg der Schwarzen Adler getoppt, den sich so mancher Buchmacher im Fall der Fälle äußerst attraktive Quoten von knapp unter 6,0 kosten ließe.

Champions League Wett Tipp: Rummenigge trägt Ohrstöpsel

Ein letztmaliges Aufbäumen von Besiktas bietet aber glücklicherweise nicht die einzige Möglichkeit, im Achtelfinal-Rückspiel nennenswerte Gewinne einzusacken – mit den Handicapwetten lässt sich schließlich auch mit einem etwas höheren Sieg der Bayern richtig gutes Geld verdienen.

Dass die Münchner ein deutliches Ergebnis in petto haben, liegt nach dem im Hinspiel abgelieferten Einbahnstraßenfußball auf der Hand: Darüber hinaus kann sich Karl-Heinz Rummenigge auch noch sehr gut an einen souveränen Auftritt am Bosporus erinnern.

Bezüglich des anno 1997 bei Besiktas eingefahrenen 2:0-Erfolges ist dem Vorstandsvorsitzenden lediglich die Geräuschkulisse in unguter Erinnerung geblieben; noch Tage nach der Heimkehr hätten dem 62-Jährigen die Ohren wie “nach einem Rolling Stones-Konzert” gedröhnt.

Da die Bookies aktuell leider keine Hörsturz-Wetten in petto haben, greifen wir alternativ auf die ohnehin deutlich erfolgversprechenderen Handicap-Wetten zurück, die etwa schon einen handelsüblichen Bayern-Sieg mit zwei Toren Vorsprung mit Spitzenquoten belohnen.