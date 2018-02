Fußball News vom: 07.02.2018 - 13:03

Bundesliga Wetten

Bundesliga Wettquoten, Prognose & Spielplan: 22. Spieltag 2017/18

Bundesliga Wettquoten, Prognose & Analyse für den 22. Spieltag von 9. bis 11. Februar 2018.

Vorschau und Wettquoten zum 22. Spieltag der Bundesliga 2017/18.

Ohne sich beim 2:0-Auswärtssieg in Mainz übermäßig zu verausgaben, baute der FC Bayern die Tabellenführung in der Bundesliga auf die nächsten Verfolger auf bereits 18 Punkte aus.

Wenig überraschend haben bereits zahlreiche Wettanbieter die Meisterwette auf den Titelverteidiger aus ihrem Programm genommen. Selbst bei jenen Buchmachern, wo sie noch angeboten wird, ist kaum mehr als der Wetteinsatz zu gewinnen.

Wer erreicht die Champions League?

Umso mehr Spannung bietet dafür das Rennen um einen Platz in einem internationalen Bewerb. So sind die Plätze zwei bis acht nur durch vier Punkte getrennt. Am Freitagabend hat RB Leipzig die Chance, mit einem Heimsieg gegen den FC Augsburg vorzulegen und sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz zu setzen.

Aber auch der FC Augsburg darf sich nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt weiterhin Hoffnungen machen. Mit einem Auswärtssieg wären sie mittendrin im Kampf um einen Platz in der nächsten Champions League. Aufgrund der Bundesliga Wettquoten wäre das allerdings eine Überraschung.

Bundesliga Wettquoten: 22. Spieltag

Am Samstag um 15:30 Uhr könnte sich Bayer Leverkusen mit einem Heimsieg über Hertha BSC den zweiten Platz wieder zurückholen. Allerdings musste die Werkself am Dienstag im DFB-Pokal gegen Werder Bremen 120 Minuten absolvieren. Diesen Umstand könnten sich die Berliner zunutze machen.

Traditionsklubs im Abstiegskampf

Zur gleichen Zeit empfängt Borussia Dortmund den Hamburger SV. Der BVB ist nach dem Auswärtssieg in Köln wieder auf Champions-League-Kurs. Der HSV dagegen rangiert nach dem Heimremis gegen Hannover weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Ein Punktgewinn in Dortmund wäre eine Überraschung.

Mitten im Abstiegskampf steckt auch Mainz 05. Nach der Heimniederlage gegen die Bayern rutschten die 05er aufgrund des Auswärtssieges von Bremen auf Schalke auf den Relegationsplatz ab. Daher brauchen die Mainzer beim Auswärtsspiel in Hoffenheim Punkte, um diesen wieder verlassen zu können. Drei Mal ist ihnen bereits ein Auswärtssieg in Sinsheim gelungen. Die Hoffenheimer präsentierten sich zudem zuletzt in keiner guten Verfassung und sind bereits seit fünf Spielen sieglos.



Für den 1. FC Köln bedeutete die 2:3-Heimniederlage gegen Dortmund einen Rückschlag bei der Aufholjagd, die doch noch den Klassenerhalt bringen soll. Beim Auswärtsspiel am Samstag in Frankfurt sind die Geißböcke erneut gefordert. Auf den Relegationsplatz fehlen sieben Punkte.



In einem weiteren Spiel am Samstagnachmittag empfängt Hannover 96 den SC Freiburg. Während die Gastgeber im Mittelfeld rangieren, sind die Breisgauer auf dem besten Weg dorthin. Mit einem Auswärtssieg könnten sie zu den 96ern aufschließen.

Überrascht Schalke in München?

Erneut ganz klarer Favorit ist der FC Bayern im Heimspiel gegen Schalke 04. Die Gäste sind allerdings zuletzt nach der Heimniederlage gegen Bremen auf Platz fünf zurückgefallen und würden damit die Qualifikation für die Champions League verpassen.





Der VfB Stuttgart holte am Samstag in Hannover einen wichtigen Auswärtspunkt. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt aber nur einen mageren Zähler. Daher ist der Aufsteiger am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach erneut gefordert.

Aber auch die Gäste brauchen wieder etwas Zählbares, denn nach den Pleiten der letzten Wochen sind die Borussen auf den achten Tabellenrang zurückgefallen und wären aktuell nicht für den Europapokal qualifiziert.

Das bittere Pokal-Aus in Leverkusen muss Werder Bremen rasch verarbeiten, denn am Sonntagabend steht mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg eine weitere ganz wichtige Aufgabe bevor. Nach dem glorreichen Auftritt in Gelsenkirchen müssen die Bremer nun im Weser-Stadion nachlegen, um weiterhin gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt zu haben.