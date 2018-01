Fußball News vom: 18.01.2018 - 14:59

Bundesliga Wetten RB Leipzig SC Freiburg

Bundesliga Wetten 2017/18: SC Freiburg – RB Leipzig Tipp & Quoten

Mit dem 3:1-Erfolg gegen Schalke hat sich RB Leipzig gleich zum Start der Rückrunde den zweiten Tabellenplatz zurückerkämpft. Vor dem Gastspiel in Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) dürften die Roten Bullen allerdings nicht nur dank des gelungenen Einstands ziemlich guter Dinge sein.

Dayot Upamecano vs Florian Niederlachner (© Sebastian Kahnert / dpa / picturedesk.com)

Für einen Favoritensieg der Sachsen sollte am Samstag darüber hinaus auch die Tatsache sprechen, dass sich der Sport-Club in der Bundesliga bislang immer als ein verlässlicher Punktelieferant erwies: Alle drei erstklassig aufgeführten Duelle hatte der aktuelle Vizemeister für sich entscheiden können.

Als besonders glasklare Sache stellte sich dabei das im August absolvierte Hinspiel heraus. Obwohl die Breisgauer in der Red Bull Arena überraschend das erste Tor erzielten, schlug nach 90 Minuten ein unmissverständlicher 4:1-Erfolg für den Lokalmatador zu Buche.

In Freiburg hat man diese Niederlage schon deshalb nicht vergessen, weil in der laufenden Saison nur an jenem Nachmittag ein Spiel nach einer zwischenzeitlichen Führung noch komplett in die Binsen ging – ansonsten waren solch günstige Spielverläufe stets für mindestens einen Zähler gut.

Unser Tipp für Bundesliga Wetten: Leipzig gewinnt gegen Freiburg

Ist der Vizemeister auch winterfest?

Der beim jüngsten 1:1 in Frankfurt in die Mannschaft zurückkehrte Amir Abrashi hat jedoch offenbar die damals erteilte Lektion gelernt; vor heimischer Kulisse wollen seine Freiburger nun von vornherein verhindern, dass die gegnerische Offensivmaschinerie überhaupt ins Rollen kommt:

„Im Hinspiel sind die Leipziger in der zweiten Halbzeit mit Feuer aus der Kabine gekommen. Und wenn die einmal in Fahrt sind, ist es schwierig, sie aufzuhalten. Da müssen wir diesmal besser aufpassen, über 90 Minuten dagegenhalten und sie ärgern.“

Trotz der berichteten unerfreulichen Bilanz lassen sich dabei durchaus gute Gründe dafür finden, dass dieses ambitionierte Vorhaben tatsächlich auch gelingen kann – immerhin darf die Elf von Christian Streich derzeit auf einen imposanten Lauf verweisen.

Seit in der Vorwoche die stolzen Serien von Leverkusen und Schalke zu Ende gingen, ist der Sport-Club länger als jeder andere Bundesligist unbesiegt: In den letzten sechs Liga-Partien haben drei Siege und drei Unentschieden den Süddeutschen sechs am Stück ungeschlagen absolvierte Auftritte eingebracht.

Bundesliga Quoten für Freiburg gegen Leipzig

Drei Weg Wette Sieg SC Freiburg Unentschieden Sieg RB Leipzig Anbieter 3,50 3,50 2,05 Tipico 3,50 3,50 2,10 Bet365 3,50 3,40 2,10 Interwetten 3,50 3,60 2,15 Bet3000 3,40 3,40 2,15 Betway 3,45 3,45 2,10 Sunmaker 3,50 3,50 2,10 Betfair

* Quoten Stand vom 18.01.2018, 13:47 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Als gutes Omen könnte sich zudem erweisen, dass der bislang einzige Erfolg gegen die Sachsen bei dichtem Schneetreiben zu Stande kam; im März 2016 hatten im damaligen Spitzenspiel der 2. Liga nur die Breisgauer Gastgeber bei widrigsten Bedingungen den Durchblick bewahrt (2:1-Sieg).

Der aktuelle Wettbericht lässt nun vermuten, dass auch am Samstag erneut das weiße Gold die qualitativen Vorzüge der Roten Bullen negiert; auf dem sich ankündigenden, seifigen Geläuf dürfte es den Leipzigern schon etwas schwerer fallen, ihre schulbuchmäßigen Angriffe aufzuziehen.

Daheim ist der Sport-Club fast nicht zu packen

Dabei hatten die Hausherren in den vergangenen Monaten meist gar keine meteorologische Unterstützung gebraucht, um sich im Schwarzwald-Stadion achtbar aus der Affäre zu ziehen; in den jüngsten 13 Heimspielen gab es lediglich beim knappen 0:1 gegen den FC Schalke eine Niederlage zu beklagen.





Dass es im Verlauf der Hinrunde hingegen selbst deutlich höher gehandelten Kontrahenten wie Hoffenheim und Gladbach mit jeweiligen Dreiern an den Kragen ging, lässt Abrashi auf der vereinseigenen Homepage nun auch gegen die Roten Bullen auf ein gutes Ende hoffen:

„Wir haben in den letzten Spielen gesehen, dass wir gegen jede Mannschaft etwas holen können und sind gerade zu Hause sehr stark. Wir haben Respekt, aber wir gehen ganz klar auf den Platz, um drei Punkte mitzunehmen.“

Ungünstig wird sich am 19. Spieltag aus Sicht der Hausherren aber einmal mehr die personelle Situation gestalten; nach aller Wahrscheinlichkeit sind die bereits zum Rückrunden-Auftakt ausgefallenen Kleindienst, Höfler und Ravet auch gegen Leipzig noch immer keine Option.





Dass mit Kapustka und Kath in den vergangenen Tagen zudem gleich zwei Spieler einem grippalen Infekt zum Opfer fielen, lässt den Sport-Club wissen, dass der gegen die Sachsen als vorteilhaft angesehene Winter durchaus auch seine Schattenseiten hat.

Die Gäste hatten sich bei ihren jüngsten Trainingseinheiten dagegen offensichtlich etwas besser eingepackt, weshalb es hier von keinen gleichlautenden Ausfällen zu berichten gibt – und auch darüber hinaus sollte Ralph Hasenhüttl am Samstag nahezu aus dem Vollen schöpfen können.

Da der unlängst noch zwangspausierende Halstenberg mittlerweile wieder für sein Comeback bereitzustehen scheint, kann sich die medizinische Abteilung fortan ganz auf den Schweden Forsberg konzentrieren, der auch weiterhin mit einer Bauchmuskelzerrung zu kämpfen hat.





Die Wettanbieter sehen Leipzig vorn

Kündigt sich mit den auffüllenden Reihen zunehmend auch die Rückkehr zum zuletzt bisweilen vermissten Zauber-Fußball an, ist man sich in Leipzig aber sehr wohl darüber im Klaren, dass sich die feine Klinge im Breisgau als brotlose Kunst herauszustellen droht.

Auch bezüglich der vorrangig abgefragten Sekundärtugenden scheint Willi Orban jedoch nicht bange zu sein; schließlich habe sein Team bereits im Spitzenspiel gegen die Königsblauen in mentaler und kämpferischer Hinsicht seine erneute Champions-League-Tauglichkeit nachgewiesen:

„Wir haben eine unglaubliche Mentalität gezeigt, sind immer positiv geblieben – auch nach dem Gegentor. Wir haben geschuftet und verdient gewonnen. Es tut gut, sich für die harte Arbeit, die wir investieren, auch zu belohnen.“

Vielmehr noch konnten die Leipziger gegen Schalke jedoch wohl von ihren mittlerweile wieder aufgeladenen Akkus profitieren; zum Abschluss der Hinrunde hatte selbst die gerühmte Moral einen kleinen Leistungseinbruch nicht zu verhindern gewusst.





Ralph #Hasenhüttl: "Nach Ballgewinn schafft es der #SCF mit wenigen Kontakten und viel Tiefgang nach vorn zu spielen. Außerdem sind sie taktisch variabel und kommen vor allem zuhause über ihre starke Mentalität."#SCFRBL pic.twitter.com/LSvE6AHkU8 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 18. Januar 2018

Nachdem das Kalenderjahr 2017 mit fünf sieglosen Pflichtspiel-Auftritten zu Ende ging, werden die Bullen mittlerweile aber auch von den Wettanbietern wieder auf dem aufsteigenden Ast vermutet, die entsprechend einen Auswärtssieg im unmittelbaren Anflug sehen.

Bundesliga Wetten Tipp: Beide Teams geizen mit Toren

Relativ hohe Favoritenquoten von deutlich über 2,0 legen dabei aber freilich nahe, dass sich die Dominanz der Gäste in Grenzen halten wird: Überdies lassen auch die bisherigen Arbeitsnachweise auf eine richtig enge Kiste im Breisgau schließen.

Während die Leipziger in ihren bis dato absolvierten neun Gastspielen nur ausbaufähige zehn Treffer erzielten, stellte sich auch auf Seiten der Gastgeber ein konsequenter Minimalismus als daheim praktiziertes Erfolgsrezept heraus.

Angesichts eines zu konstatierenden Torverhältnisses von 8:6 wurden in den bisherigen Heimspielen des Sport-Clubs im Schnitt gerade einmal 1,5 Treffer pro Partie gezählt – allzu viele Strafraumszenen sollten deshalb nun auch bei der diesjährigen Heim-Premiere nicht zu erwarten sein.