Fußball News vom: 31.01.2018 - 16:13

Bayern München Bundesliga Wetten Mainz 05

Bundesliga Wetten 2017/18: Mainz – Bayern München Tipp & Quoten

Nachdem der 1. FSV Mainz zuletzt auf Bayer Leverkusen getroffen ist, wartet mit dem FC Bayern München am Samstag (15:30 Uhr) eine noch unangenehmere Aufgabe. Schließlich kämpfen die Rheinhessen um ihr sportliches Überleben in der Bundesliga, während dem FCB der Meistertitel wohl nicht mehr zu nehmen ist.

Für Mainz gibt es gegen den FCB wohl nichts zu holen.

Laut den Bundesliga Wetten der Online-Bookies stehen die Mainzer am 21. Spieltag auf verlorenem Posten. Mit den Münchnern ist nicht nur der Rekordmeister zu Gast, sondern der einsame Tabellenführer, der mit riesigem Vorsprung seine Runden dreht. Alles andere als eine Niederlage der Nullfünfer wäre eine Sensation.

Kaum Hoffnung auf eine Sensation

Angesichts der desaströsen Bilanz, die Mainz 05 gegen den Titelverteidiger aufzuweisen hat, ist die Hoffnung auf eine Sensation dementsprechend gering. Von den 23 Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnten die Nullfünfer nur vier gewinnen und schafften drei Mal ein Remis. 16-mal zogen die Rheinhessen den Kürzeren.

Unser Tipp für Bundesliga Wetten: Bayern München gewinnt gegen Mainz

Während es in der vergangenen Spielzeit in der Allianz-Arena für ein 2:2 gereicht hat, kassierten die Mainzer in der Hinrunde eine 0:4-Abfuhr. Vor eigenem Publikum ist der letzte Punktgewinn weitaus länger her. In den vergangenen fünf Heimpartien gegen die Bayern setzte es fünf Pleiten (Torverhältnis von 2:13).

Es deutet nichts darauf hin, dass die Mannschaft von 05-Trainer Sandro Schwarz im 24. BL-Duell mit den Münchnern den Direktvergleich ein wenig positiver gestalten könnte. Die Rheinhessen befinden sich mitten im Abstiegskampf und sind nur wenige Punkte von der Relegation bzw. vom Abstieg entfernt.

Bundesliga Quoten für Mainz 05 gegen Bayern München

Drei Weg Wette Sieg Mainz 05 Unentschieden Sieg FC Bayern Anbieter 11,0 5,50 1,28 Tipico 12,0 5,50 1,25 Bet365 8,00 5,30 1,35 Interwetten 11,0 6,50 1,30 Bet3000 9,00 5,75 1,30 Betway 12,25 5,90 1,24 Sunmaker 12,0 6,00 1,25 Betfair

* Quoten Stand vom 31.01.2018, 14:15 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen ständigen Anpassungen und können laufend geändert werden.



Nach Heimsieg kam in Leverkusen die Ernüchterung

Im letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart konnte Mainz nach sechs Ligaspielen ohne Dreier in Folge zwar einen enorm wichtigen 3:2-Sieg einfahren, doch danach setzte es wieder einen Nackenschlag. In Leverkusen verloren die Nullfünfer, die offensiv gar nichts zeigten, mit 0:2. Auswärts präsentiert sich Mainz erschreckend harmlos.

Auch wenn es vor eigenem Publikum beser läuft, ist am Samstag in Anbetracht des Gegners kein Offensivfeuerwerk zu erwarten. Gegen den FC Bayern werden die Gastgeber aller Voraussicht nach kein Land sehen. Zumal die Reinhessen auch ihre defensiven Schwächen einfach nicht in den Griff bekommen.





Zu harmlos! #Mainz05 verliert das Auswärtsspiel bei @bayer04fussball durch zwei Tore in der zweiten Halbzeit. #B04M05 2:0 pic.twitter.com/FkEzYnY4qS — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 28. Januar 2018

Bayern haben leicht lachen

Beim FC Bayern München könnte die Situation kaum besser sein. In der Tabelle liegt die Mannschaft von Jupp Heynckes unangefochten an der Spitze und kann angesichts von 16 Punkten Vorsprung auf Verfolger Leverkusen den Meistersekt bereits einkühlen, auch wenn es den einen oder anderen Anlass zu Kritik gibt.

So haben die Münchner im letzten Heimspiel gegen Hoffenheim den Start verschlafen. Es benötigte einen doppelten Weckruf in Form zweier Gegentreffer, ehe die Bayern auf Touren kamen. Doch auch der Rückstand brachte den FCB nicht in die Bredouille. Scheinbar nach Belieben erhöhte die Heynckes-Elf das Tempo und kam noch vor der Pause zum Ausgleich.







Ein zweiter Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit brachte die Entscheidung, ehe Sandro Wagner ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub den ersten Treffer im Bayern-Dress erzielte und für den am Ende souveränen 5:2-Heimsieg des Rekordmeister gesorgt hat.

Mainz gehört zu Lewandowskis Lieblingsgegnern

Robert Lewandowski dürfte sich ganz besonders auf das Duell mit den Rheinhessen freuen. In Mainz hat der Pole, dem die Torjägerkrone nach dem Transfer von Aubameyang zum FC Arsenal nicht mehr zu nehmen sein wird, bereits acht Tore erzielt. Mit 13 Treffern hat keiner gegen die Mainzer öfter getroffen.

Dementsprechend gut gelaunt und optimistisch werden die Bayern und ihr Top-Torschütze die Reise nach Mainz antreten. Die Münchner präsentieren sich in überaus starker Form und haben zuletzt große Moral bewiesen und sich auch durch einen 2-Tore-Rückstand gegen Hoffenheim nicht aus der Ruhe bringen lassen.







Video: Robert Lewandowski führt mit 18 Toren die Torjägerstatistik souverän an. 13 seiner 18 Treffer hat er in der Allianz Arena erzielt.

(Quelle: YouTube/FC Bayern München)

Bundesliga Wetten: Bayern gewinnt mit mindestens 2 Toren Unterschied

Mainz hat in den vergangenen acht Spielen mindestens jeweils zwei Gegentreffer kassiert. Mit 35 Gegentoren ist die Defensive der Mainzer (gemeinsam mit der Freiburger, Anm.) die schwächste der Liga. In Anbetracht der 49 Tore, die der FC Bayern in 20 Spielen erzielt hat, muss den Mainzern angst und bange werden.

Dass sich die Wettanbieter mehr als eindeutig auf die Seite des Saisondominators aus München gestellt haben, ist nicht weiter verwunderlich. Mainz gilt als krasser Außenseiter, die Bayern werden in der Opel Arena nichts anbrennen lassen.







Dementsprechend niedrig sind die Siegesquoten bei den Bundesliga Wetten der Bookies angesetzt. Für einen Bayern-Erfolg in Mainz wird kaum mehr als der Wetteinsatz ausgezahlt.

Handicapwetten versprechen da schon einen höheren Ertrag. Schaffen die Münchner einen Sieg mit mehr als zwei Toren Unterschied, macht Bet3000 fast das Dreifache des Wetteinsatzes locker.